Excompañeros de elenco apoyaron a Justin Baldoni tras su primer mensaje público sobre el caso con Blake Lively

Justin Baldoni rompió casi dos años de silencio tras el acuerdo que cerró la disputa legal con Blake Lively - (REUTERS)

Gina Rodriguez y Brett Dier expresaron su apoyo a Justin Baldoni en los comentarios de Instagram tras la primera declaración pública del actor después del acuerdo que puso fin a su disputa legal con Blake Lively. El video, publicado el miércoles 8 de julio de 2026, marcó la ruptura de casi dos años de silencio de Baldoni y su esposa, Emily Baldoni, una pausa que el propio actor describió como una decisión deliberada frente a un proceso que consideraron debía resolverse en los tribunales.

“No hemos hablado públicamente durante la mayor parte de los últimos dos años, y no es porque no hayamos tenido nada que decir”, afirmó el actor en el video, de acuerdo con PEOPLE. Emily tomó la palabra para justificar la decisión de hablar ahora: “Este parece ser el momento. Hay mucho que decir”. La pareja no repasó los detalles del litigio ni mencionó a Lively por su nombre, pero sí expuso el costo personal del conflicto: Emily describió que la familia vivió “mucho trauma”, mientras el actor explicó que prefirieron dejar actuar al sistema judicial antes de añadir ruido público. Baldoni añadió que tanto él como su esposa salieron del proceso más unidos y más firmes en su fe.

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Gina Rodriguez y Brett Dier expresaron su apoyo a Justin Baldoni en Instagram después de su primera declaración pública - © 2016 The CW Network, LLC. All Rights Reserved.

La publicación generó una respuesta inmediata entre quienes compartieron set con Baldoni durante los años de Jane the Virgin. Rodriguez escribió “Los quiero, amigos. Para siempre” y Brett Dier añadió “Los quiero” en los comentarios de esa publicación, según PEOPLE. Los mensajes fueron breves, pero llegaron en el momento en que la pareja rompía públicamente su silencio por primera vez desde que estalló la disputa.

No fue la primera vez que los dos actores se pronunciaron a favor de su excompañero. En septiembre de 2024, Rodriguez llamó a Baldoni “mi hermano para siempre” en una entrevista con PEOPLE, y el actor respondió que esas palabras llegaron en un momento especial para él. Dier, por su parte, había declarado en la newsletter Fan Mail: “Probablemente no debería decir mucho, pero diré esto: siempre quise a Justin”, con la esperanza de que todo se resolviera con el tiempo. Ambos mantuvieron esa postura a lo largo de los dos años que duró el conflicto público.

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Justin Baldoni rompe su silencio sobre la batalla legal que ha mantenido con Blake Lively. crédito: (ig:@justinbaldoni // @emilybaldoni)

Qué dijo Justin Baldoni tras el acuerdo

El video del 8 de julio llegó dos meses después del acuerdo anunciado el 4 de mayo entre los abogados de ambas partes, que puso fin a la disputa vinculada a la película Romper el círculo (It Ends With Us) antes de que el caso llegara a juicio. En ese mensaje, Baldoni y Emily optaron por centrarse en el impacto emocional del proceso sobre su familia antes que en los detalles legales del conflicto. El actor reconoció que hubo momentos en que sintieron el impulso de hablar, pero que cada vez consideraron que no era el momento adecuado.

Emily fue más directa al describir el peso de esos dos años: la familia atravesó, según sus propias palabras recogidas por PEOPLE, “mucho trauma”. Pese a ello, la pareja eligió un tono de recuperación antes que de confrontación. Baldoni subrayó que el silencio no fue pasividad, sino una decisión consciente de no interferir con el proceso judicial mientras este seguía su curso.

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Justin Baldoni y Emily Baldoni afirmaron que evitaron hablar en público para no interferir con el proceso judicial - REUTERS/David 'Dee' Delgado

Cómo terminó la disputa con Blake Lively

En un comunicado conjunto recogido por PEOPLE y The Independent, los abogados de ambas partes señalaron que Romper el círculo era motivo de orgullo para quienes participaron en ella y reconocieron que el proceso planteó dificultades. “Concienciar y generar un impacto significativo en la vida de las sobrevivientes de violencia doméstica, y de todas las personas sobrevivientes, es un objetivo que respaldamos”, rezaba el texto, según The Independent. El comunicado también expresó el deseo de que todas las personas implicadas pudieran seguir adelante en paz y con un entorno respetuoso en internet.

El trasfondo judicial se extendió entre 2023 y 2026. Lively demandó a Baldoni por acoso sexual y por una supuesta campaña para dañar su reputación, acusaciones que el actor, su equipo y sus abogados rechazaron de forma sistemática. Baldoni respondió con una demanda de $250 millones contra The New York Times y una contrademanda de $400 millones contra Lively y Ryan Reynolds. El juez Lewis J. Liman desestimó en junio las demandas de Baldoni contra Lively, Reynolds y The New York Times, aunque permitió que volviera a presentar algunos alegatos sobre interferencia contractual.

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La controversia por Romper el círculo abrió un debate sobre los rodajes y las dinámicas de poder en la industria del entretenimiento - (AP/REUTERS)

El contexto de la pelea y los apoyos previos

La disputa tuvo como escenario central la producción y promoción de Romper el círculo, basada en la novela de Colleen Hoover y filmada en Hoboken, Nueva Jersey. Entre sus hitos figuraron la salida de Liz Plank del pódcast de Baldoni, el retiro de un reconocimiento de Vital Voices y pronunciamientos públicos de figuras como Brandon Sklenar. El caso atrajo una atención sostenida durante más de dos años, con repercusiones que se extendieron más allá del ámbito judicial hacia el debate público sobre el comportamiento en los rodajes y las dinámicas de poder en la industria del entretenimiento.

A lo largo de ese periodo, Baldoni contó con el respaldo de un círculo cercano que prefirió mantenerse al margen del debate mediático. La reacción de Rodriguez y Dier al video del 8 de julio fue coherente con esa postura: mensajes de apoyo personal, sin entrar en los argumentos legales ni en las acusaciones cruzadas que marcaron el litigio. Según PEOPLE, esos comentarios llegaron después de un mensaje centrado en la recuperación familiar, no en la reapertura del conflicto.

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El video marcó así el inicio de una nueva etapa pública para la pareja, dos meses después de que sus abogados anunciaran el acuerdo que cerró formalmente el caso.