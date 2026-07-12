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“A los 48 años me siento mejor que a los 20”: la reflexión de Zoë Saldaña sobre el paso del tiempo

En una entrevista con Vogue, la actriz habló sobre la autoaceptación, cómo cambió su relación con el cuerpo y el envejecimiento, y explicó por qué hoy prioriza el bienestar, la fuerza física y la paz consigo misma por encima de cualquier ideal de juventud

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Zoë Saldaña afirmó que a los 48 años se siente mejor que a los 20 por la paz y la autoaceptación que ganó con el tiempo (Jordan Strauss/Invision/AP)
Zoë Saldaña afirmó que a los 48 años se siente mejor que a los 20 por la paz y la autoaceptación que ganó con el tiempo (Jordan Strauss/Invision/AP)

Con 48 años, Zoë Saldaña aseguró en una entrevista con Vogue que hoy se siente mejor que a los 20 y que la autoaceptación exige una práctica diaria.

La actriz dijo a Vogue que el paso del tiempo le dio más calma y aceptación personal, y que esa relación con una misma pasa por repetirse cada día que es suficiente. También vinculó esa mirada con su idea de la belleza, la presión por mantenerse joven y sus decisiones sobre cuidado, alimentación y bienestar.

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Hay que saber decir ‘esto es suficiente’. Y, sobre todo, ‘yo soy suficiente, soy genial’. Eso es lo más importante. Tienes que sentirte bien con la persona que ves en el espejo cada día. Y eso requiere práctica. Incluso cuando sientes que ya has llegado a ese punto, sigue siendo un ejercicio diario”, manifestó.

Zoë Saldaña sostuvo que la autoaceptación requiere una práctica diaria y que sentirse suficiente forma parte de su bienestar (REUTERS/Mario Anzuoni)
Zoë Saldaña sostuvo que la autoaceptación requiere una práctica diaria y que sentirse suficiente forma parte de su bienestar (REUTERS/Mario Anzuoni)

A los 48 años me siento mejor que a los 20. Sobre todo porque tengo mucha más paz conmigo misma. Hay mucha más autoaceptación. No sé si también tiene que ver con las hormonas o simplemente con la edad, pero ya no me desgasto por cosas pequeñas”, planteó.

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Qué dice Zoë Saldaña sobre envejecer y aceptar cada etapa

Saldaña situó esa tranquilidad dentro de una reflexión más amplia sobre la edad y la presión cultural por conservar la juventud. En su conversación con Vogue, también recordó errores de etapas anteriores.

Uno de mis mayores errores ha sido saltarme comidas y descuidar mi alimentación porque pensaba que tenía que encajar en un ideal de cuerpo que, en realidad, no era el mío. Durante mucho tiempo intenté adaptarme a un molde que no me pertenecía”, reconoció.

Cuando habló de la obsesión por mantenerse joven, dejó una de sus declaraciones. “Nadie permanece joven para siempre. Pero siento que las mujeres que intentan aferrarse desesperadamente a la juventud son las que más sufren y las que antes acaban sintiéndose frustradas”, sostuvo.

Zoe Saldaña
Zoë Saldaña reconoció que durante años se saltó comidas por intentar encajar en un ideal de cuerpo que no era el suyo (Jordan Strauss/Invision/AP)

“Cuando eres capaz de abrazarte y decir: ‘soy más que suficiente’, puedes admirar a las mujeres en cada etapa de la vida, respetarlas y, sobre todo, escucharlas. Ahora vivimos en una cultura tan obsesionada con mantenerse joven que a veces creemos saber más que quienes llevan décadas de experiencia”, enfatizó.

Cómo cambió su relación con el cuerpo al cumplir años

El paso del tiempo también modificó su relación con el cuerpo y con la actividad física. Saldaña explicó que lo que más echa de menos es la fortaleza natural que antes sentía.

Es la fortaleza natural que tenía mi cuerpo. Ahora tengo que trabajar mucho más para mantenerla. Siempre he sido una persona muy atlética. Durante muchos años practiqué danza, pilates, trabajo de suelo y yoga. Pero hoy soy mucho más consciente de la importancia de desarrollar masa muscular, porque sé que protege mis articulaciones y mis huesos”, explicó.

La actriz contó que ese cambio también transformó su forma de entrenar. “Ya no le tengo miedo a desarrollar músculo. Antes pensaba: ‘No sé… Me parece demasiado’. Ahora, en cambio, me encanta. Creo que es algo muy bonito”, contó.

Zoe Saldaña
Zoë Saldaña explicó que hoy prioriza desarrollar masa muscular porque considera que protege las articulaciones y los huesos (AP/Jae C. Hong)

Levanto pesas. Durante muchos años pensé que con el baile, el pilates y el yoga era suficiente, pero con el tiempo entendí que necesitaba complementar todo eso con entrenamiento de fuerza. Cuando levantas pesas también estás haciendo cardio, así que no siento la necesidad de salir a correr 45 minutos solo por correr”, explicó.

La belleza como práctica de cuidado y aceptación

En la parte final de la entrevista, Saldaña vinculó la autoaceptación con rutinas y con una idea de belleza ligada al cuidado personal. También habló de alimentación y de hábitos cotidianos.

“Me gustan las rutinas sencillas, prefiero utilizar pocos productos que me funcionan antes que probar cosas nuevas constantemente. El mayor consejo que puedo dar es que la longevidad está en tus manos. Depende de ti y de nadie más. Tú decides cómo quieres sentirte, cómo quieres cuidarte y qué significa para ti sentirte hermosa”, afirmó.

Zoë Saldaña relacionó la belleza con el cuidado personal, las rutinas sencillas, la alimentación con productos frescos y la hidratación diaria (Scott Garfitt/Invision/AP)
Zoë Saldaña relacionó la belleza con el cuidado personal, las rutinas sencillas, la alimentación con productos frescos y la hidratación diaria (Scott Garfitt/Invision/AP)

La actriz añadió que esa mirada también pasa por asumir la propia experiencia. “Creo que cuanto más nos apropiamos de nuestra propia historia, más nos convertimos en las protagonistas de nuestra vida”, dijo.

Según Vogue, Saldaña también habló de su preferencia por alimentos frescos y de temporada y de la hidratación como parte de su bienestar diario.

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