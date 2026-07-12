La familia Beckham se reunió en Miami para apoyar a Inglaterra mientras Brooklyn vio el partido televisado

David Beckham asistió con Victoria Beckham, Romeo, Cruz y Harper al triunfo de Inglaterra sobre Noruega en los cuartos de final del Mundial 2026 (Instagram/@davidbeckham)

David Beckham se reunió con su familia en Miami para presenciar la victoria de Inglaterra ante Noruega por 2-1 en los cuartos de final del Mundial, mientras su hijo mayor, Brooklyn Beckham, siguió el partido a la distancia desde Nueva York en medio de la ruptura que lo mantiene alejado del resto de los Beckham.

El exfutbolista de 51 años fue captado en las tribunas del Hard Rock Stadium el himno nacional “God Save the King” junto a su esposa, Victoria Beckham. Lo acompañaron tres de sus cuatro hijos: Romeo, Cruz y Harper.

PUBLICIDAD

Un usuario bromeó que tenía sentido que las cámaras apuntaran a Beckham durante el himno “porque todos sabemos que ese es el rey del que realmente estamos cantando”.

Otro escribió: “Sabes que es algo serio para David Beckham esta noche si logró convencer a Victoria de ver un partido”.

El encuentro deparó emociones al límite para los hinchas ingleses. Noruega se adelantó en el marcador en el minuto 36 por medio de Andreas Schjelderup, pero Jude Bellingham igualó antes del descanso.

PUBLICIDAD

David Beckham celebró el pase de Inglaterra a las semifinales del torneo y destacó que compartió el momento con su familia en Miami (REUTERS/Dylan Martinez)

Ya en el tiempo extra, el mismo Bellingham anotó a los tres minutos para darle a Inglaterra el pase a las semifinales.

David compartió imágenes y videos del encuentro en sus historias de Instagram con el mensaje: “Brillante de parte de los chicos”.

Más tarde publicó fotografías junto a su familia y escribió: “Qué momento en Miami. Estoy muy orgulloso del equipo esta noche por llegar a las semifinales del Mundial y celebrarlo con mi familia fue algo muy especial. Gracias, Inglaterra, por darle a nuestro país estos momentos”.

PUBLICIDAD

Victoria acompañó sus propias fotos del grupo con la leyenda: “Momento especial esta noche en Miami con mi familia y por nuestro país”.

Mientras el resto de los Beckham festejaba en las tribunas, Brooklyn Beckham, de 27 años, publicó en sus historias de Instagram una fotografía de un televisor que transmitía el partido desde Nueva York, donde se encontraba junto a su esposa, Nicola Peltz.

PUBLICIDAD

Brooklyn siguió desde Nueva York el partido de Inglaterra mientras la disputa familiar lo mantiene alejado del resto de los Beckham (Instagram/@brooklynpeltzbeckham)

La presencia de David Beckham en el estadio estuvo precedida por una visita a la concentración inglesa. El día anterior al partido, el también copropietario y presidente del Inter Miami CF abrió las instalaciones del Florida Blue Training Center en Fort Lauderdale para que la selección entrenara.

Allí, según The Mirror, habló individualmente con varios jugadores, entre ellos el capitán Harry Kane.

“Solo nos deseó suerte. Después de la mayoría de los partidos me escribe y estamos en contacto”, declaró Kane al medio británico. “Él es una leyenda inglesa, nos estaba deseando lo mejor y esperamos poder hacerle sentir orgulloso”, agregó el delantero, quien calificó la visita como un impulso de moral para el equipo.

PUBLICIDAD

Kane también reconoció el gesto de Beckham al ceder sus instalaciones: “Apreciamos que lo haya hecho. Fue bueno ponernos al día con él y que los demás chicos pudieran charlar con él”.

Con la clasificación asegurada, Inglaterra se enfrentará a Argentina para definir su lugar en la final.

Victoria Beckham también publicó fotos del grupo y vinculó la noche en Miami con el apoyo de su familia a Inglaterra (REUTERS/Dylan Martinez)

La ausencia de Brooklyn Beckham no pasó desapercibida

Brooklyn Beckham lleva meses sin hablar con sus padres ni con sus hermanos Cruz, Romeo y Harper, en el marco de una disputa familiar que se agudizó en enero de este año, cuando el mayor de los Beckham publicó un mensaje en Instagram en el que acusó a sus padres de haber intentado “sin cesar arruinar mi relación desde antes de mi boda, y no ha parado”.

PUBLICIDAD

En ese mismo texto, afirmó que su familia faltó “el respeto” a su esposa y que sus padres anteponen la “Marca Beckham” a los vínculos familiares.

La distancia entre Brooklyn y el resto de su familia quedó aún más expuesta días antes del partido, cuando el joven no asistió a la celebración del cumpleaños número 15 de su hermana Harper.

PUBLICIDAD

La reunión tuvo lugar el viernes en el restaurante italiano Sant Ambroeus de West Palm Beach, con la asistencia de sus padres y sus hermanos Romeo y Cruz, junto a sus respectivas parejas, Kim Turnball y Jackie Apostel.

El episodio se produjo semanas después de que Harper intentara una reconciliación con Brooklyn al presentarse en su casa de Beverly Hills.

La ausencia de Brooklyn Beckham también se notó en el cumpleaños de Harper y en medio de una disputa familiar que incluye acusaciones contra sus padres y un intento fallido de reconciliación (Instagram/@victoriabeckham)

Según Page Six, la joven llegó sin previo aviso y se fue segundos después sin verlo, ya que ni Brooklyn ni Peltz estaban en casa.

PUBLICIDAD

Un representante de la pareja respondió al medio: “El hecho de que los fotógrafos estuvieran en posición mientras la carta era entregada en mano lo dice todo: esto fue coreografiado para las cámaras”.