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Tití Fernández recordó a su hija en la épica de la Selección Argentina: “Yo sé que empujaste desde arriba”

El periodista deportivo le dedicó un emotivo mensaje a María Soledad, su hija que murió durante el Mundial de Brasil en 2014, y a La Scaloneta

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tití fernández maría soledad
Tití Fernández recordó a su hija, conmovido por la épica de la Selección Argentina: “Yo sé que empujaste desde arriba” (Instagram)

Tras la victoria de la Selección Argentina frente a Egipto en el Mundial 2026, que le permitió avanzar a los cuartos de final, el periodista deportivo Tití Fernández expresó públicamente una emotiva dedicatoria a su hija María Soledad Fernández.

La joven falleció en un accidente automovilístico el 2 de julio de 2014, a los 26 años, en la ruta BR-381, a la altura de Oliveira, en Minas Gerais, Brasil, mientras regresaba de San Pablo hacia Belo Horizonte durante la cobertura del Mundial de Brasil.

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El periodista deportivo compartió en redes sociales uno de los últimos retratos de María Soledad tomados durante aquella Copa del Mundo. En el mensaje escribió: “Sole no nos podías fallar, hijita de mi corazón. ¡Vamos Argentina, carajo!”. Horas antes del partido, el periodista había manifestado el contenido de un sueño: “Sole anoche soñé que nos volvías a dar una mano. Vamos hija, una más y nos metemos en los 8 mejores”, publicó, en alusión al deseo de que la selección avanzara de ronda.

soledad tití fernández
"Sole, no nos podías fallar, hijita de mi corazón. ¡Vamos Argentina, carajo!", escribió Tití Fernández (Instagram)

Luego de la clasificación de la Selección Argentina a cuartos de final, Tití Fernández completó su homenaje con un nuevo mensaje dirigido a su hija: “Cómo te quiero, Sole. Yo sé que nunca nos va a abandonar, empujaste desde arriba. Qué alegría, qué felicidad. ¡Vamos Argentina, carajo!”. Estas palabras se suman a las muestras de afecto y recuerdo a su hija, en un contexto marcado por la emoción deportiva y el recuerdo personal del periodista.

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Un día antes Tití había expresado en la misma red social el especial pedido para su hija. “Sole, hijita otra vez recurro a vos. Yo sé que los chicos solos van a sacar el partido adelante y nos vamos a meter entre los 8 mejores, pero nunca está de más una manito extra, ayúdanos como el otro día con Cabo Verde. ¡Sos mi cábala, hijita!”, escribió.

La decisión de Tití Fernández de no viajar al Mundial 2026 sorprendió a quienes lo consideran una referencia en la cobertura de grandes torneos. El periodista explicó que, a pesar de haber recibido propuestas laborales y personales, prefirió seguir el torneo desde Argentina por una cuestión de energía y desgaste físico. “Decidí no viajar a ver el Mundial. Tuve dos invitaciones para trabajar y dos de amigos, pero sufrí mucho la Copa América hace dos años. Ya estoy grande”, admitió, en diálogo con Infobae al Regreso.

En una entrevista con Infobae al Regreso, el histórico periodista también cuestionó el formato del torneo local, analizó el presente del equipo de Lionel Scaloni y repasó más de cuatro décadas de carrera

Para quienes se preguntan por qué Tití Fernández eligió quedarse en su país durante el evento, el propio periodista lo resumió en una mezcla de cansancio físico y logística exigente. Destacó que la experiencia previa en Qatar, con traslados mínimos, contrastó con el actual formato: “En Qatar nos malacostumbramos. Llegabas, desarmabas la valija y no la tocabas más hasta el final. Acá, si te toca cambiar de costa, son cinco o seis horas de viaje. Es muy desgastante”, explicó.

El periodista confesó que extraña el contacto cotidiano con los futbolistas, pero siguió cada encuentro con la “intensidad de siempre”. Reconoció que le resulta difícil ver a Lionel Messi en la pantalla y no poder conversar con él, y agregó: “Extraño el olor de la cancha”.

(Infobae en Vivo)
“Decidí no viajar a ver el Mundial. Sufrí mucho la Copa América hace dos años. Ya estoy grande”, admitió, en diálogo con Infobae al Regreso (Infobae en Vivo)

Durante la entrevista, el periodista analizó los cambios en la profesión y criticó la pérdida de cercanía con los protagonistas. “No hay un Tití hoy. Los chicos dan mucha información, pero lo que le tenés que contar a la gente es lo que no está en la pantalla. Nosotros éramos los ojos que no tenía el relator ni la cámara”, sostuvo.

Fernández resaltó que el acceso a la información se volvió inmediato, pero la esencia del periodismo de campo radicaba en los detalles invisibles para la televisión. En su opinión, la relación cotidiana con jugadores y técnicos, que marcó su trayectoria, hoy resulta mucho más difícil de alcanzar.

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