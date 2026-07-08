Un chofer escuchó el gol de Enzo Fernández por radio y se desató un eufórico festejo en el colectivo

Un chofer escuchó por radio el gol de Enzo Fernández y se desató el festejo arriba del colectivo. Fuente: patrieliz

Un chofer de colectivo escuchó el gol de Enzo Fernández por radio y frenó el vehículo para sumarse al festejo de sus pasajeros en plena calle Belgrano, en el barrio Güemes de la ciudad de Córdoba. La escena, filmada por una pasajera durante 44 segundos, se viralizó en redes sociales y mostró la euforia colectiva que desató el tercer tanto de la selección argentina ante Egipto, en los octavos de final del Mundial 2026.

El momento quedó registrado por la usuaria @patrieliz en plena tarde, con el sol visible a través de las ventanillas del vehículo. De fondo se escuchaba el relato del periodista Bocha Houriet, cuya voz narraba la jugada que terminaría en el gol definitivo: “La tiene Lautaro, tira el centro, cabecea Enzo, gooooolll”. Fue entonces cuando el conductor empezó a aplaudir. Con la euforia en aumento, frenó, soltó el volante, y la escena dentro del colectivo se transformó por completo.

PUBLICIDAD

Pasajeros que hasta ese instante viajaban con tensión estallaron en gritos, saltos y abrazos. El chofer detuvo el vehículo y se unió a la celebración junto a quienes transportaba, en una muestra espontánea de lo que ocurría simultáneamente en distintos puntos del país. El video fue replicado por Cadena 3.

Según los propios usuarios que comentaron de miles las publicaciones, se trata de una unidad de la línea 53, que conecta el centro de la Córdoba Capital con el Barrio Güemes. Las imágenes registradas ocurrieron, según Cadena 3, en plena calle Belgrano.

PUBLICIDAD

El gol que desató la escena fue obra de Enzo Fernández, quien cabeceó a contrapierna del arquero egipcio Mostafa Shobeir Oufa desde un vértice del área chica, al minuto 92 del encuentro. La asistencia llegó de Lautaro Martínez, el delantero del Inter de Milán, que se llevó la pelota por el costado derecho de la defensa africana, se desmarcó de dos rivales cerca del banderín del córner y lanzó un centro preciso con destino a la cabeza del mediocampista.

Enzo Fernández selló la victoria para Argentina frente a Egipto. Reuters/Brett Davis IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

El tanto no fue solo el tercero del marcador: fue la consumación de una remontada que, ninguna selección argentina había logrado en la historia de los Mundiales. El equipo que conduce Lionel Scaloni pasó de perder 2 a 0 a ganar 3 a 2 en apenas 13 minutos, en el epílogo de un partido que parecía cerrado para el conjunto africano.

PUBLICIDAD

El primer gol egipcio había llegado a los 14 minutos, cuando Yasser Ibrahim conectó de cabeza un centro cruzado para vencer al arquero Emiliano “Dibu” Martínez. La ventaja se amplió a los 67 minutos con una contra letal de Mostafa Ziko, que puso el 2 a 0 en el marcador. A ese panorama adverso se sumaba el penal que Leo Messi había errado a los 20 minutos, antes de la primera pausa de hidratación.

La reacción argentina comenzó con un cabezazo de Cristian “Cuti” Romero tras un centro de Messi que descontó el marcador. Cuatro minutos más tarde, el propio capitán argentino conectó una volea con la zurda —luego de que Gonzalo Montiel bajara un centro disputado— que pegó en el travesaño y terminó en la red, para igualar el cotejo. Fue el empuje de Leandro Paredes, junto con la persistencia de Fernández y Alexis Mac Allister, lo que sostuvo el envión ofensivo hasta que llegó el tanto definitivo en tiempo adicionado.

PUBLICIDAD

El partido se disputó en el estadio de Dallas y el triunfo le permite a Argentina avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a Suiza.