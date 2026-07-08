Los nervios de Moria Casán y Cecilia Roth en el partido de Argentina: “¿Tiene un reloj de arena, este hijo de put...?”

Moria Casán y Cecilia Roth siguieron en un set de Netflix el triunfo de la Selección Argentina ante Egipto por 3 a 2 y el video se viralizó en redes sociales (Video: Che Netflix)

Moria Casán y Cecilia Roth vivieron el partido más tenso del Mundial desde adentro de un set de grabación. Las dos actrices —unidas por la biopic de Netflix sobre la diva— siguieron en vivo el agónico triunfo de la Selección Argentina ante Egipto por 3 a 2, y las cámaras registraron cada reacción: el nerviosismo, los gritos, los insultos al reloj de arena y la explosión final de alegría. El video, publicado por la cuenta oficial de Che Netflix en redes sociales, se viralizó en cuestión de horas.

El contexto era, de por sí, inusual. Moria y Roth compartían set en el marco de la producción de Moria, la serie que Netflix estrenará el 14 de agosto de 2026 y en la que Roth interpreta a la diva en la etapa de su participación en el Bailando. En el medio del rodaje o de una jornada de prensa, el partido irrumpió en la sala y las dos mujeres no pudieron ignorarlo. Lo que siguió quedó grabado para la posteridad.

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El encuentro, disputado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, fue una montaña rusa. Argentina llegó al último cuarto de hora perdiendo 0 a 2 ante Egipto, con Lionel Messi sin poder anotar —incluso erró un penal en la primera mitad— y con la eliminación del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá como amenaza concreta. Fue en ese tramo final cuando la tensión en el set de Netflix alcanzó su punto más alto.

La grabación transcurrió durante la producción de Moria, la serie de Netflix que se estrenará el 14 de agosto de 2026 y en la que Cecilia Roth interpreta a la diva (Alina Schwarcz/Netflix)

Las imágenes muestran a Moria con la mirada fija en una pantalla, contando los minutos que faltaban con una desesperación que no disimulaba. “51, 52”, se la escucha contar en voz alta, como si el partido no fuera a terminar nunca. Un miembro de producción intentó calmarla —“diez minutos, eh”— pero la respuesta de la diva fue directa: “¡9! ya está”. Roth, a su lado, acompañaba el estado de ánimo con la misma mezcla de angustia y humor: “Diez minutos. Ya está, basta”.

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La situación se volvió más tensa cuando el tiempo seguía corriendo sin que Argentina lograra el empate. Moria miró el reloj que marcaba el tiempo en pantalla y disparó, sin filtros: “¿Qué tiene? ¿Un reloj de arena, este hijo de p...?”. La cuenta oficial de la plataforma lo acompañó con la leyenda: “Ni en mis mejores sueños me imaginé que podía vivir este momento con las Morias”.

El gol del ‘Cuti’ Romero, en el minuto 79, redujo distancias y encendió la esperanza. Cuatro minutos después, Messi aprovechó un balón suelto en el punto de penal para empatar de volea —su octavo gol en el torneo— y la albiceleste olió la remontada. Pero el tiempo seguía siendo el enemigo. “No termina nunca, boludo. Nunca vi algo más largo”, soltó Moria, con una sinceridad que arrancó risas en el set. Roth respondió con una de las frases del video: “¡Y mirá que vi largo, eh!”.

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Enzo Fernández marcó de cabeza el 3 a 2 en el minuto 90+2 tras un centro de Lautaro Martínez y desató la euforia en el set de Netflix (REUTERS)

El desenlace llegó en el minuto 90+2. Lautaro Martínez recibió en banda derecha, esperó la incorporación de Enzo Fernández y le puso un centro medido para que el mediocampista del Chelsea cabeceara el 3 a 2. El set de Netflix estalló. Los gritos de Moria, los aplausos y los “bravo” de producción cerraron una secuencia que pasó del sufrimiento a la euforia en menos de quince minutos. “3 a 2, sí”, confirmó la diva cuando Roth preguntó el resultado final. Y agregó, con la adrenalina todavía en el cuerpo: “¡Simeone!, qué bien Simeone”, cuando lo enfocaron celebrando en la tribuna.

Con ese triunfo agónico, Argentina se clasificó a los cuartos de final del Mundial y extendió su camino como vigente campeona del mundo. Para Moria, la jornada también tuvo su costado fashionista: horas antes del partido, la conductora de La Mañana con Moria había aparecido en televisión con un conjunto de sastrería en celeste y blanco —blazer cruzado, pantalón de rayas verticales y camisa de satén— que sus seguidores asociaron de inmediato con los colores de la camiseta argentina.

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