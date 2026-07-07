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Polémica en la boda de Taylor Swift por el vestido de una de sus bailarinas del “Eras Tour”

Tori Evans se volvió tema de conversación por una elección de vestuario que muchos consideraron demasiado arriesgada

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Polémica en la boda de Taylor Swift por el vestido de una de sus bailarinas del Eras Tour
Tori Evans quedó en el centro de la polémica en redes sociales por el vestido que usó en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York (Instagram)

Un vestido de tela brillante y tono claro fue suficiente para que Tori Evans, bailarina de la gira The Eras Tour de Taylor Swift, se convirtiera en el centro de la controversia en redes sociales tras la boda de la cantante con Travis Kelce, celebrada el 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York.

Miles de usuarios la acusaron de haber llegado a la ceremonia con un atuendo demasiado cercano al blanco, color reservado por tradición para la novia.

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Evans, de 33 años, publicó en sus redes un video al estilo “Get ready with me” (alístate conmigo) junto a su esposo, TJ Shaw, en el que aparece primero con un albornoz y luego revela su conjunto para la noche.

Se trataba de un vestido strapless de corte tipo Cenicienta con drapeado a juego en el cuello, cartera a tono y tacones amarillos.

La reacción fue inmediata. “Realmente llevaste un color cercano al blanco a la boda de TAYLOR SWIFT”, escribió la usuaria @maddiespamstoslay en TikTok.

Polémica en la boda de Taylor Swift por el vestido de una de sus bailarinas del Eras Tour
Usuarios de TikTok e Instagram cuestionaron que Tori Evans llevara un tono cercano al blanco, un color asociado por tradición a la novia en una boda (Instagram/@teetime23)

Otros comentarios fueron más directos: “¿Llevaste BLANCO?”, cuestionó un internauta, mientras otro sentenció: “Blanco en una boda. Sin gusto”.

La indignación no se limitó al color en sí. Varios seguidores de Swift apuntaron a la cercanía de Evans con la artista como un agravante.

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“Incluso si es rosa, está muy cerca del blanco. ¿Por qué elegir ese color en la boda de alguien?”, escribió @doyirgamlin22 en Instagram.

La usuaria @heleng1227 fue más extensa en su reproche: “Si te sentiste cómoda con tu elección, es tu prerrogativa, y respeto tu confianza. Pero puedo garantizar que muchas mujeres en esa boda lo estaban comentando, y probablemente varias estaban decepcionadas, dado que eres cercana a Taylor”.

La boda de Swift y Kelce reunió a cerca de 1.000 invitados entre amigos, familiares, celebridades y deportistas profesionales.

Polémica en la boda de Taylor Swift por el vestido de una de sus bailarinas del Eras Tour
Parte de las críticas a Tori Evans apuntó a su cercanía con Taylor Swift, ya que varios seguidores consideraron inapropiada su elección para esa boda (Instagram/@teetime23)

Entre los asistentes figuraron Ed Sheeran, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Tom Cruise, Adam Sandler y Zoë Kravitz. La artista Stevie Nicks fue una de las encargadas de actuar en vivo durante la celebración.

Pese a la avalancha de críticas, algunos usuarios salieron en defensa de Evans. “Es arriesgado llevarlo a una boda. Más aún a la de Taylor Swift. Pero te ves impresionante”, escribió @jess_key en TikTok.

Otra cuenta comentó: “Elección osada para la boda de la reina. Pero te ves genial”.

Evans es una de las bailarinas más reconocidas del circuito pop internacional. Además de haber formado parte de The Eras Tour —que se extendió entre marzo de 2023 y diciembre de 2024—, trabajó con artistas como Beyoncé, Ricky Martin, Cardi B y Bad Bunny, y apareció en varios videoclips de Swift, entre ellos “Karma”, “The Fate of Ophelia” y “Opalite”.

Polémica en la boda de Taylor Swift por el vestido de una de sus bailarinas del Eras Tour
Tori Evans, bailarina del "Eras Tour" de Taylor Swift, durante uno de los conciertos de la gira, que se extendió entre marzo de 2023 y diciembre de 2024 (Instagram/@teetime23)

El esposo de la bailarina responde a las críticas

Ante la magnitud de las reacciones, TJ Shaw intervino directamente en la sección de comentarios de Instagram para aclarar el color del vestido de su esposa: “El vestido es de color champán rosado, para todos los que no entienden la iluminación”, acompañado de un emoji de risa.

La aclaración no cerró el asunto. “Los tonos champán siguen siendo colores nupciales. Se ve bien, pero internet no va a aceptar esto. Ocasión equivocada para ese vestido”, respondió un usuario en los comentarios.

Otros, en cambio, respaldaron la postura de Shaw. “Incluso si hubiera sido blanco, ninguno de nosotros vio una invitación. Quizás el blanco estaba permitido. ¡No tenemos ni idea! Se ve fabulosa en champán rosado”, escribió un seguidor.

Shaw, por su parte, lució un esmoquin negro con pajarita para la ocasión. En el video, se lo ve besar el hombro de Evans antes de que la pareja partiera hacia el MSG para celebrar a los recién casados.

Las fotografías oficiales de la ceremonia aún no han sido publicadas. Estaba confirmado de antemano que Swift luciría un diseño de Christian Dior Haute Couture, con calzado de Christian Louboutin y joyería de Cartier.

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