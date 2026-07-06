Taylor Swift hizo llorar a su esposo Travis Kelce con unos votos que recordaron su lado más noble en la secundaria

Taylor Swift emocionó a Travis Kelce con unos votos que evocaron su etapa en la secundaria durante la boda en el Madison Square Garden de Nueva York (AP/Charlie Riedel)

Los votos que Taylor Swift pronunció ante Travis Kelce el pasado 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York se convirtieron en el momento más emotivo de una ceremonia que reunió a cerca de 1.000 invitados.

Según fuentes citadas por People, la cantante evocó en sus palabras una escena del pasado del jugador de los Kansas City Chiefs que lo hizo llorar.

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“Taylor habló de cómo Travis era el chico en la secundaria que, aunque era el atleta estrella, iba a sentarse con los chicos menos populares que estaban siendo intimidados a la hora del almuerzo”, reveló una fuente a la revista.

La cantante recordó que Kelce se sentaba con compañeros intimidados en la secundaria, una escena que lo hizo llorar (Instagram/Donna Kelce)

Y el mismo informante agregó: “Taylor habló de cómo hubiera deseado conocer a alguien así cuando ella estaba en la secundaria. Fue muy especial”.

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El impacto de esas palabras fue inmediato. “Travis estuvo muy conmovido durante los votos”, añadió otra fuente consultada por el mismo medio.

Dos invitados a la boda que hablaron con NBC News confirmaron que tanto Swift como Kelce escribieron sus propios votos, y que la cantante cantó partes de los suyos.

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“Pensarías que la novia sería la que lloraría más, pero en realidad fue Travis el que estuvo más conmovido”, declaró uno de los asistentes al medio.

La pareja escribió sus propios votos y, según el reporte de NBC News, la estrella pop cantó partes de los suyos (Instagram)

Así fue la boda de Taylor Swift

La ceremonia se realizó sobre un escenario instalado en el interior del estadio neoyorquino, con una ambientación inspirada en un bosque, con árboles, helechos y fundas blancas para los asientos.

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Los novios leyeron sus votos desde libros, en un intercambio que duró aproximadamente 20 minutos cada uno, según una fuente citada por People. Los invitados recibieron pañuelos bordados para la ocasión.

La unión fue oficializada por el actor Adam Sandler, amigo de la pareja. En lugar de damas de honor y padrinos tradicionales, Austin Swift, hermano de la cantante, ejerció como “hombre de honor”, mientras que Jason Kelce, hermano del jugador, fue el “Best Man”.

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La boda de Taylor Swift y Travis Kelce se realizó en un escenario con ambientación de bosque dentro del Madison Square Garden (REUTERS/Angelina Katsanis)

Los atuendos de la ceremonia fueron creación de Christian Dior Haute Couture, diseñados por Jonathan Anderson, director creativo de las colecciones femeninas, masculinas y de alta costura de la firma, en colaboración con los novios.

El calzado fue confeccionado por Christian Louboutin y la novia portó joyería de Cartier, según el comunicado oficial.

Pese al número de asistentes, la pareja recorrió el recinto para saludar personalmente a la mayor cantidad de invitados posible, según indicó People.

La recepción no incluyó una cena formal con mesas asignadas; en cambio, se ofreció una variedad de platos italianos, sushi y bocados como caviar servido sobre nuggets de pollo.

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Camiones de comida también llegaron al estadio, entre ellos el popular local de pizza neoyorquino Mama’s Too y Danny & Coop’s, una propuesta de sándwiches Philly cheesesteak creada por el actor Bradley Cooper y el restaurador Danny DiGiampietro.

El evento reunió a cerca de 1.000 invitados y contó con actuaciones de Paul McCartney y Stevie Nicks (REUTERS/Angelina Katsanis)

Entre las actividades de la recepción, los asistentes participaron en juegos y rifas. Según NBC News, los premios incluyeron bolsos de diseñador y un automóvil Chevrolet Chevelle descapotable modelo 1970, que uno de los invitados se llevó.

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El vehículo tiene un vínculo con la historia de la pareja: corresponde al mismo modelo en el que Swift y Kelce fueron vistos tras el primer partido de los Chiefs al que asistió la cantante, en septiembre de 2023, uno de los primeros registros públicos de su relación.

Las presentaciones musicales incluyeron actuaciones de Paul McCartney, quien interpretó “I Want to Hold Your Hand” de The Beatles, y Stevie Nicks, de acuerdo a la fuente citada por People.

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Entre los cerca de 1.000 invitados se encontraban Selena Gomez, Lena Dunham y Jennifer Lopez.