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Tom Holland explicó un malentendido con Christopher Nolan durante el rodaje de ‘La Odisea’

El actor explicó que interpretó como una posible desaprobación del director los cortes frecuentes durante el rodaje

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Tom Holland recordó su primer día filmando 'La Odisea' con Christopher Nolan. (Universal Pictures. AP)
Tom Holland recordó su primer día filmando 'La Odisea' con Christopher Nolan. (Universal Pictures. AP)

Tom Holland relató una anécdota sobre el inicio del rodaje de La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, en la que explicó que inicialmente interpretó de manera incorrecta las frecuentes interrupciones del director durante una escena.

En declaraciones a Fandango, el actor señaló que en su primer día de filmación creyó que Nolan no estaba satisfecho con su desempeño debido a las continuas órdenes de corte durante la grabación.

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El artista explicó que, en ese momento, desconocía una característica técnica del equipo utilizado en la producción.

“Trabajar con las cámaras Imax por primera vez es una experiencia. No se parece a nada que haya visto antes, y no sabía que solo funcionaban durante tres minutos”, indicó.

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Tom Holland aseguró que Christopher Nolan cortaba constantemente las escenas y no entendía por qué. (REUTERS/Francesco Fotia)
Tom Holland aseguró que Christopher Nolan cortaba constantemente las escenas y no entendía por qué. (REUTERS/Francesco Fotia)

Según su relato, las interrupciones del director generaron confusión en el set durante la filmación de una escena junto al actor Jon Bernthal. Holland describió que, mientras continuaba la grabación, tanto él como Bernthal intentaban comprender la razón de los cortes constantes.

“Recuerdo que seguíamos actuando y yo estaba con Jon, diciendo: ‘¿Por qué sigue cortando? ¿Por qué sigue haciendo eso? En mi cabeza pensé: ‘¿No le gusta lo que estamos haciendo? ¿Qué está pasando?’”, relató.

Asimismo, Tom Holland dijo que posteriormente recibió una explicación por parte del coordinador de acrobacias, George Cottle, quien le informó sobre la limitación técnica del equipo.

“Me dijo: ‘No, no, no, solo hay tres minutos en el mag’. Y yo pensé: ‘Ah, gracias a Dios’. Creí que estaba arruinando completamente la escena”, indicó.

Tom Holland pensó que Christopher Nolan estaba inconforme con su actuación. (Jordan Strauss/Invision/AP)
Tom Holland pensó que Christopher Nolan estaba inconforme con su actuación. (Jordan Strauss/Invision/AP)

Las cámaras IMAX utilizadas en la producción cuentan con una duración limitada de grabación por cada carga de película, lo que requiere cortes frecuentes durante las tomas largas.

Este tipo de sistema ha sido empleado en varias producciones de Christopher Nolan, conocido por su preferencia por formatos de gran formato cinematográfico.

Cabe recordar que Tom Holland interpreta en La Odisea al personaje de Telémaco, hijo de Odiseo, interpretado por Matt Damon.

La película tiene previsto su estreno en cines el 17 de julio y cuenta con un elenco que incluye a Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya, Charlize Theron, Jon Bernthal, Elliot Page, Benny Safdie, Mia Goth y John Leguizamo, entre otros intérpretes.

A pesar de la confusión inicial durante el rodaje, el actor ofreció posteriormente una valoración positiva de su experiencia en la producción. En una entrevista con GQ, Tom describió el trabajo con Nolan como una de sus experiencias más significativas en un set de filmación.

Tom Holland aseguró que trabajar junto a Christopher Nolan fue una experiencia inolvidable. (REUTERS/Francesco Fotia)
Tom Holland aseguró que trabajar junto a Christopher Nolan fue una experiencia inolvidable. (REUTERS/Francesco Fotia)

“Trabajar con Chris, conocerlo a él y a Emma Thomas fue absolutamente fantástico. Nunca he visto a alguien trabajar de la forma en que ellos lo hacen”, señaló.

También destacó el enfoque del director y su equipo de producción, indicando que la colaboración en el proyecto le permitió observar de cerca su método de trabajo y añadió que la experiencia de participar en la película le permitió comprender el proceso creativo del director.

Hay una razón por la que son los mejores en la industria”, afirmó. El actor concluyó que la oportunidad de trabajar en la producción representó una experiencia de aprendizaje dentro de su carrera.

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