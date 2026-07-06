“¡Haalelujaaa!” y “Haaland nos llevó al cielo”: la prensa noruega desató la euforia tras el triunfo ante Brasil en el Mundial

Las reacciones de los medios de Noruega con la clasificación a cuartos de final

La conmoción que provocó la victoria de Noruega sobre Brasil en Nueva York quedó plasmada en el pulso de los medios nórdicos, que interpretaron el logro como una epopeya nacional. Las portadas digitales y los titulares de ese país capturaron el asombro y la euforia que se desató tras el 2-1 que selló el pase noruego a cuartos de final de la Copa del Mundo.

La reacción mediática se tradujo en un despliegue de titulares audaces y frases que reflejan la magnitud de la hazaña. El diario VG Sporten publicó un artículo titulado “Podemos ganar la Copa del Mundo”, con palabras de Kjetil Rekdal, exfutbolista y protagonista de la recordada victoria noruega ante Brasil en 1998. La frase, utilizada como estandarte, fue acompañada de otras expresiones como “El sueño del Mundial sigue vivo” y “Haaland llevó a Noruega al cielo”, en referencia al papel protagónico del delantero.

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El portal Aftenposten celebró con una foto de su goleador: “Haalelujaaa!”

Las calles de Oslo y otras ciudades noruegas se transformaron en escenario de festejos multitudinarios, según relató VG Sporten. El medio destacó cómo miles de personas se congregaron espontáneamente para celebrar una clasificación que hasta hace poco parecía inalcanzable para el fútbol noruego.

La impronta de Erling Haaland dominó tanto las portadas como el contenido de los análisis. La foto del goleador celebrando se convirtió en símbolo de la jornada. Aftenposten optó por una imagen del delantero en pleno festejo y la acompañó con el titular “¡Haalelujaaa!”, en una mezcla de devoción futbolística y juego de palabras con el apellido del delantero.

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En la cobertura de NRK Sport, el enfoque institucional y deportivo se entrelazó en varios artículos. “Ahora Inglaterra o México están esperando en los cuartos de final de la Copa del Mundo: ‘Podemos vencer a todos’”, fue el titular que recogió las palabras del entrenador Ståle Solbakken. El mismo medio publicó: “Hazaña histórica de Noruega en el Mundial” y “Noruega a cuartos de final por primera vez”, reafirmando el carácter inédito del avance noruego.

El exfutbolista noruego Kjetil Rekdal aseguró: “Podemos ganar la Copa del Mundo”

El impacto del resultado se extendió rápidamente a las redes sociales, donde la figura de Haaland ya era tema de conversación desde antes del pitazo inicial. El delantero del Manchester City, con cinco goles en tres partidos antes de enfrentar a Brasil y una racha goleadora ininterrumpida con su selección, acaparó elogios y expectativas. El doblete ante el conjunto sudamericano elevó su cuenta a siete tantos en el torneo, lo que le permitió alcanzar a Lionel Messi y Kylian Mbappé en la tabla de goleadores.

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La cobertura digital no tardó en rescatar la historia compartida entre noruegos y brasileños. El triunfo de Noruega en la fase de grupos del Mundial de Francia 1998, también por 2-1, fue recordado como uno de los grandes golpes de aquel torneo. El historial entre ambas selecciones —dos victorias noruegas, dos empates y ninguna derrota— fue presentado en redes sociales y artículos como una rareza estadística que no deja de sorprender al público internacional.

La atención mediática se desplazó rápidamente al futuro inmediato. El rival de Noruega en los cuartos de final se definirá entre México e Inglaterra, con un partido programado para el 11 de julio en Miami. La prensa local y el entrenador Solbakken coincidieron en que el equipo “puede vencer a todos”, alimentando el clima de ilusión colectiva.

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Mundial 2026 - Noruega 2 - Brasil 1