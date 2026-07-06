“Pensé que algún día iba a cambiar”: el silencio que mantiene viva la violencia dentro de un hogar en Honduras

Así como Cesia hay miles de casos en Honduras que el temor les impide denunciar la violencia que sufren.

En Honduras, más de 400 denuncias por violencia doméstica y maltrato familiar fueron recibidas por la Policía Nacional en lo que va de 2026 a través de la línea de emergencia 114. Los registros incluyen 229 casos de violencia doméstica, 181 de maltrato familiar y la captura de 140 personas.

Con el objetivo de conocer de cerca esta realidad, Infobae conversó con una mujer que accedió a compartir su historia bajo el nombre ficticio de “Cesia”, con el fin de proteger su identidad. Durante dos años, confundió los gritos, el control y la intimidación con muestras de cariño. Sin darse cuenta, vivía atrapada en un ciclo de violencia intrafamiliar.

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“Al principio no eran golpes. Me decía cómo debía vestirme, con quién podía hablar y hasta revisaba mi teléfono. Yo pensaba que eran celos porque me quería”, recuerda.

Con el paso del tiempo, la situación cambió. Lo que comenzó con control y manipulación terminó en agresiones físicas. “Un día me empujó por primera vez. Después vinieron los gritos, las amenazas y luego los golpes”, reveló a Infobae.

Cesia cuenta que durante mucho tiempo nunca presentó una denuncia porque dependía económicamente de su pareja y confiaba en las promesas de que todo sería diferente.

Los datos divulgados por la organización muestran que los casos afectan principalmente a mujeres adultas y ocurren de forma recurrente en contextos de pareja o familiares cercanos, con impacto a nivel físico, psicológico y social. (Imagen IA)

Hoy una vez superado esto Cesia reconoció que “Uno siente vergüenza. Cree que la gente va a decir que una tiene la culpa o que no hizo lo suficiente para salvar la relación.”

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Cuando finalmente tomó la decisión de denunciar, volvió a enfrentarse a las promesas de su agresor.

“Cuando él se enteró de que yo quería denunciarlo, me prometió que iba a cambiar. Me pidió otra oportunidad. Hasta lloró.” No lo perdonó.

Qué incluye la violencia doméstica

Así como este casos son muchas las realidades de la mujer en Honduras y precisamente lo confirma la Policía Nacional con las más de 400 no denuncias, sino víctimas mujeres afectadas por esta difícil realidad.

La portavoz de la Policía Nacional Bessy Marín explicó que la violencia doméstica no se limita a las agresiones físicas. También incluye violencia psicológica, verbal, económica y patrimonial, formas de maltrato que muchas veces pasan desapercibidas o son normalizadas dentro de las relaciones de pareja.

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En Honduras un 95% de los casos de femicidio permanecen en la impunidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Insultos constantes, amenazas, control del dinero, prohibiciones para trabajar o estudiar, aislamiento de familiares y amigos y humillaciones son algunas de las conductas que forman parte de este tipo de violencia.

El miedo y la denuncia

Las autoridades reconocen que uno de los mayores retos es que muchas víctimas abandonan el proceso judicial una vez presentada la denuncia. El temor a nuevas agresiones, la dependencia económica y la presión familiar suelen influir para que decidan regresar con su agresor han señalado organismos de derechos humanos.

Durante este año, la Policía ha recibido 229 denuncias por violencia doméstica y 181 por maltrato familiar mediante la línea de emergencia 114.

Como resultado de esas intervenciones, 72 personas fueron detenidas por violencia doméstica y otras 68 por maltrato familiar.

Las autoridades indican que Francisco Morazán, Olancho, incluido el municipio de Juticalpa, y Lempira figuran entre las zonas donde con mayor frecuencia se informan este tipo de casos.

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Cómo denunciar y pedir ayuda

La Policía recuerda que cualquier persona puede denunciar un caso de violencia doméstica. No es necesario que la llamada sea realizada únicamente por la víctima. También pueden hacerlo familiares, vecinos o personas cercanas que conozcan una situación de riesgo.

Infografía sobre las más de 400 denuncias de violencia intrafamiliar y maltrato familiar recibidas por la Policía Nacional de Honduras en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, las denuncias pueden presentarse de forma anónima cuando exista temor a represalias. Para Cesia, dar ese paso fue lo que le permitió salir de un círculo que parecía no tener fin.

“Lo más difícil fue hacer la llamada”. Tenía miedo de todo. Pero ahora entiendo que si no hubiera pedido ayuda, quizá mi historia habría terminado de otra manera. relató

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Hoy asegura que aún enfrenta las secuelas emocionales de lo vivido, pero también siente tranquilidad. “Estoy aprendiendo a vivir sin miedo y eso me confirma que tomé la decisión correcta.”

Las autoridades mantienen habilitada la línea de emergencia 114 las 24 horas del día, donde reciben denuncias y coordinan intervenciones para proteger a las víctimas.