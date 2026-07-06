Guatemala: Destruyen matas de marihuana valorada en Q23 millones

Autoridades guatemaltecas lograron la erradicación de más de 47 mil matas de marihuana valoradas en Q23.8 millones.

La Policía Nacional Civil (PNC) en coordinación con el Ministerio Público (MP) informaron sobre la localización y posterior erradicación de más de 47 mil matas de marihuana que fueron localizadas durante patrullajes de seguridad.

De acuerdo con la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la PNC, las plantaciones fueron localizadas en áreas montañosas del caserío Ixmucané, del municipio de Las Cruces, en el departamento de Petén.

Luego de la localización, se logró contabilizar 47,568 plantaciones de marihuana, las cuales están valoradas en 23 millones 784 mil quetzales, unos 3 millones de dólares.

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Las matas fueron sembradas en dos campos que estaban encubiertos dentro del área boscosa del lugar con el propósito de evitar su localización, informaron las autoridades de SGAIA de la PNC.

Las matas de marihuana fueron ubicadas en dos campos localizados entre una área boscosa.

Hasta el momento no se reportan capturas. Sin embargo, las autoridades indicaron que las matas fueron retiradas y, posteriormente, incineradas.

Reincidentes

Esta no es la primera vez que se localizan plantaciones de marihuana en el lugar. En septiembre de 2025 se informó sobre la destrucción de 27,048 matas valoradas en 10 millones de quetzales.

Las plantaciones fueron ubicadas después de una denuncia anónima que los llevó a la aldea Ixmucané, en donde funciona una cooperativa agrícola.

Mientras que en 2018 la Brigada Especial de Operaciones de Selva del Ejército de Guatemala localizó un total de 95,670 plantas de marihuana, que también fueron erradicadas y destruidas.

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En 2018 se informó sobre la erradicación de más de 95 mil plantas de marihuana en el caserío Ixmucané, de Las Cruces, Petén.

Operativos de erradicación

De acuerdo con cifras de la SGAIA y del Ministerio de Gobernación (Mingob), en los primeros meses de 2026 los operativos interinstitucionales junto al Ejército de Guatemala se han concentrado fuertemente en áreas montañosas y fronterizas.

Hasta el momento se han efectuado operativos escalonados donde las valoraciones totales por fases de destrucción han superado los 39 millones de quetzales, 57 millones de quetzales e incluso fases consolidadas de más de 126 millones de quetzales en el mercado ilegal.

Las regiones recurrentes donde se concentran los operativos de localización y destrucción debido a sus condiciones geográficas y climáticas son: Petén, especialmente en municipios fronterizos como Las Cruces y Melchor de Mencos.

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De igual manera en Huehuetenango y San Marcos, éste último especialmente en regiones montañosas como Sipacapa; y finalmente Totonicapán, donde históricamente se han localizado plantaciones en las áreas de Malacatancito y sus límites locales.

Consumo local

Estadísticas del Observatorio Nacional sobre Drogas (OND) de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas (SECCATID), así como de encuestas en entornos escolares y clínicos refieren que la marihuana es la droga ilícita de mayor consumo en Guatemala.

El uso de esta droga es sólo superado por el consumo de sustancias legales como el alcohol y el tabaco, situándose significativamente por encima de los inhalables y la cocaína.

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Las encuestas nacionales en el nivel de educación media revelan que el rango crítico de inicio y experimentación de consumo de cannabis se concentra entre los 15 y 19 años.

El consumo reportado sigue siendo mayoritariamente masculino. En los registros de personas que ingresan a programas de tratamiento ambulatorio o consejería por adicciones, los hombres representan más del 70% de los casos específicos por marihuana.

La marihuana es la primera droga ilegal de mayor consumo en Guatemala.

El 95% de los registros de atención especializada provienen y se concentran en el departamento de Guatemala, lo que evidencia una centralización de los servicios de salud y de las capturas por consumo a nivel urbano.

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Un dato clave del sistema guatemalteco es que el 64% de los usuarios que asisten a centros de tratamiento de SECCATID no llegan de forma voluntaria, sino que son remitidos por Jueces y Juzgados tras haber sido procesados por el delito de posesión para el consumo.

Sin embargo, las autoridades afirman que la mayoría de la droga erradicada es enviada a países fronterizos con Guatemala como México y El Salvador.