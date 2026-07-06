El elenco de ‘La Odisea’ recibió camisetas de la selección inglesa con los nombres de sus personajes rumbo al partido México vs Inglaterra

Actores de La Odisea posan con camisetas de Inglaterra personalizadas con sus personajes. (Instagram)

El elenco de la película La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, participó en una acción promocional en la que los actores recibieron camisetas de la selección de Inglaterra personalizadas con los nombres de los personajes que interpretan en la producción cinematográfica.

La iniciativa fue difundida durante la gira promocional del filme en Londres y formó parte de las actividades previas a su estreno en salas.

Las imágenes compartidas por Universal Pictures UK en su cuenta oficial de Instagram mostraron a varios integrantes del reparto con camisetas blancas del equipo inglés, cada una adaptada con el nombre correspondiente al personaje dentro de la historia.

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“El fútbol vuelve a casa… Las estrellas de La Odisea, entre ellas Tom Holland y Robert Pattinson, envían su apoyo antes del épico partido", se lee en el pie de foto.

La selección de Inglaterra le envió playeras personalizadas al elenco de La Odisea.

Entre los actores que participaron en la dinámica se encuentran Zendaya, Robert Pattinson, Himesh Patel, John Leguizamo, Benny Safdie, Lupita Nyong’o, Tom Holland y Samantha Morton.

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Cada uno recibió una camiseta con la identificación de su personaje en la película, que adapta el viaje de Odiseo y los acontecimientos narrados en la obra clásica.

En la producción, Matt Damon interpreta a Odiseo, mientras que Anne Hathaway da vida a Penélope. Zendaya interpreta a Atenea y Robert Pattinson encarna a Antínoo.

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Tom Holland interpreta a Telémaco, hijo de Odiseo y Penélope. En el caso de Lupita Nyong’o, su personaje es Helena de Troya dentro de la narrativa del filme.

Lupita Nyong’o y Tom Holland posaron con sus playeras. (Instagram)

La actividad coincidió con el periodo previo a un encuentro futbolístico entre las selecciones de México e Inglaterra, programado para el domingo 5 de julio en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.

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Cabe destacar que Lupita Nyong’o compartió un video junto a Tom Holland en el que ambos aparecen con camisetas de selecciones contrarias. Nyong’o viste la camiseta de México, mientras que Holland porta la de Inglaterra.

En la grabación, la actriz, que nació en Ciudad de México, gritó: “¡Vamos México!”, mientras que el actor acompaña la dinámica con la indumentaria inglesa.

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Asimismo, en el pie de foto del post escribió: “Una pequeña competencia amistosa con Tom Holland. ¡VAMOS MÉXICO! ¿Y si sí?”, haciendo alusión a la frase que la afición mexicana utiliza durante el Mundial 2026.

Lupita Nyong’o mostró su apoyo a México con una playera de la selección mexicana. (Instagram)

Cabe destacar que aunque Lupita Nyong’o es mexicana de nacimiento y vivió en el país durante su adolescencia, ha declarado en diversas ocasiones que se considera keniana.

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El hecho de que haya residido en México fue resultado del exilio político de su padre, Peter Anyang Nyong’o, quien decidió mudarse con su familia para escapar de la persecución en Kenia.

Sin embargo, la actriz mantiene un vínculo con el país, especialmente a través de la comida y la cultura. Su cocina en Nueva York está decorada con talavera mexicana y relatado que la comida mexicana es su favorita.

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El contenido se enmarca en las actividades promocionales del elenco, que en paralelo continúa con la difusión de La Odisea en distintos países.

La Odisea tiene previsto su estreno para el 17 de julio.

El filme reúne a un conjunto de actores de diferentes nacionalidades en una adaptación del poema épico griego. La historia sigue el regreso de Odiseo a Ítaca tras la guerra de Troya y los desafíos que enfrenta en el trayecto, mientras su familia permanece en espera de su retorno.

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La película, basada en el poema épico atribuido a Homero, reúne a un elenco internacional y se encuentra en fase de promoción de cara a su lanzamiento previsto para el 17 de julio.