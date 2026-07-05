El supuesto incidente en el Madison Square Garden que rodeó la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Trabajadores habrían sido retirados del Madison Square Garden antes de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce. (Reuters. AP)

Al menos cuatro trabajadores habrían sido retirados del Madison Square Garden la noche del 2 de julio, un día antes de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, luego de intentar tomar fotografías dentro del recinto durante los preparativos del evento, según información publicada por Page Six.

De acuerdo con el medio, fuentes consultadas señalaron que “al menos cuatro stagehands fueron escoltados fuera el jueves por la noche por supuestamente tomar fotografías dentro de la arena”.

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La misma publicación añadió que los empleados fueron retirados por personal de seguridad tras presuntas infracciones a las normas establecidas para la producción del evento, indicando que “varios trabajadores fueron removidos del Madison Square Garden después de intentar capturar imágenes en áreas restringidas”.

Sin embargo, una fuente vinculada al recinto negó esa versión y aseguró que “no ocurrió ninguna acción de ese tipo relacionada con la expulsión de trabajadores por tomar fotografías dentro del lugar”, en referencia al supuesto incidente.

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Existen versiones cruzadas sobre la expulsión de empleados por la boda de Taylor Swift y Travis Kelce. (AP/Ryan Murphy)

El episodio se habría producido en un contexto de fuerte control de acceso al Madison Square Garden en los días previos al enlace. Según Page Six, “el MSG está fuera de límites para todos los empleados corporativos esta semana”, y los trabajadores no habrían recibido explicaciones sobre la restricción.

La misma fuente añadió que el personal “no fue informado del motivo por el cual el recinto se convirtió en una zona restringida”.

Además de estas limitaciones, el dispositivo de seguridad incluyó otras medidas en torno a la ceremonia. De acuerdo con el medio, “muchos de los aproximadamente mil invitados a la celebración tuvieron que firmar acuerdos de confidencialidad que prohibían compartir detalles del evento”.

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No obstante, las fuentes consultadas indicaron que esta medida no se aplicó a todos los asistentes.

Taylor Swift y Travis Kelce hicieron que sus invitados firmaran acuerdos de confidencialidad. (Instagram)

Según una de ellas, “los amigos y familiares más cercanos de la pareja no fueron requeridos para firmar acuerdos de confidencialidad”, ya que, de acuerdo con esa versión, “la protección de la privacidad es algo que su círculo cercano ha mantenido de forma habitual”.

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Las restricciones también alcanzaron al personal que trabajaba en el recinto, pues se informó que los empleados “tenían prohibido hablar con la prensa o tomar fotografías dentro del lugar”, en el marco de las medidas de seguridad implementadas antes del evento.

Sin embargo, hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre la versión que señala la expulsión de trabajadores por tomar fotografías.

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce se celebró el 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York y reunió a cerca de mil invitados. Durante la semana previa, el recinto estuvo sometido a un amplio operativo de seguridad que incluyó el despliegue de más de 100 policías.

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Más de 100 policías custodiaron los alrededores del Madison Square Garden. REUTERS/Angelina Katsanis

Entre los asistentes se encontraron figuras del entretenimiento, la música y el cine como Reese Witherspoon, Emma Stone, Paul Rudd y Ed Sheran.

Tras el intercambio de votos, en las pantallas exteriores del inmueble apareció el mensaje “JUST T&T MARRIED”, en referencia al matrimonio entre la cantante y el jugador de los Kansas City Chiefs.

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