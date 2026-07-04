La razón por la que Adam Sandler ofició la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Adam Sandler fue el encargado de oficiar la boda entre Taylor Swift y Travis Kelce

Adam Sandler ofició la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en el Madison Square Garden de Nueva York este viernes 3 de julio. La ceremonia ocurrió frente a sus seres queridos y cerró con un guiño de estadio: las pantallas exteriores del recinto mostraron el mensaje “JUST&T MARRIED!”.

El enlace incluyó a Austin Swift como “Man of Honor” de la cantante y a Jason Kelce como best man del jugador de los Kansas City Chiefs.

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La decisión de que Sandler encabezara el “sí, acepto” también conectó con una relación previa del comediante con ambos, construida en apariciones públicas y colaboraciones recientes.

La participación de Sandler en la boda llegó casi un año después de que coestelarizó con Kelce en Happy Gilmore 2, donde el jugador tuvo un cameo. Antes del lanzamiento, Kelce habló de esa experiencia en enero de 2025 durante una entrevista en The Pat McAfee Show de ESPN.

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Adam Sandler trabajó con Travis Kelce en 'Hapy Gilmore 2' (New Heights)

“Trabajar con el propio Happy Gilmore, el Sandman y Happy Productions estuvo loquísimo”, dijo Kelce a The Pat McAfee Show. “Adam es igual de buena onda fuera de pantalla que en pantalla, y eso fue un sueño hecho realidad. Estuvo increíble”.

Cerca del estreno de Happy Gilmore 2 en julio de 2025, Sandler también elogió al tight end en una entrevista con Entertainment Tonight.

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“Travis es un tipo muy tranquilo, muy buena gente, y es divertidísimo. Es como los tipos con los que crecí. Cuando estaba con Travis, me acordaba de mis amigos de la preparatoria y de poder reírte y decir las cosas que quieres decir”.

En esa misma conversación, Sandler describió a Kelce como “un gran actor y un gran ser humano”, además de “un gran tipo”.

La cercanía con Taylor Swift incluyó un momento público con su familia

En la entrevista con Entertainment Tonight, Sandler también habló de Swift y recordó un momento previo con ella y sus hijas Sadie y Sunny durante la premier en Los Ángeles de la película de Eras Tour en 2023.

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“Taylor es increíble. Taylor es muy, muy amable con mi familia y siempre lo fue. Mis hijas han conocido a Taylor muchas veces a lo largo de los años, y es ridículamente amable con ellas y muy cálida”.

La cantante compartió un cálido abrazo con el comediante y su familia y se hicieron una foto juntos durante el estreno de la película de su gira Eras Tour. Créditos: X @swifferupdates

Antes de eso, Sandler contó en febrero de 2024, durante un episodio del podcast de Conan O’Brien, que podía ponerse “un poco nervioso” cerca de la cantante.

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“Solo porque no quiero arruinarlo para mis hijas… No me sale mantener la calma como debería”.

En ese mismo episodio, Sandler habló del alcance del éxito de Swift y la comparó con un fenómeno de grandes éxitos.

“La gente habla de todo eso de The Beatles y de ella. Es decir, tantos megahits. No hay una sola palabra que mis hijas no se sepan”.

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