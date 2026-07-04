Entretenimiento

La razón por la que Adam Sandler ofició la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

El comediante sorprendió al liderar la emotiva ceremonia de la cantante y el jugador este 3 de julio

Guardar
Google icon
Adam Sandler fue el encargado de oficiar la boda entre Taylor Swift y Travis Kelce
Adam Sandler fue el encargado de oficiar la boda entre Taylor Swift y Travis Kelce

Adam Sandler ofició la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en el Madison Square Garden de Nueva York este viernes 3 de julio. La ceremonia ocurrió frente a sus seres queridos y cerró con un guiño de estadio: las pantallas exteriores del recinto mostraron el mensaje “JUST&T MARRIED!”.

El enlace incluyó a Austin Swift como “Man of Honor” de la cantante y a Jason Kelce como best man del jugador de los Kansas City Chiefs.

PUBLICIDAD

La decisión de que Sandler encabezara el “sí, acepto” también conectó con una relación previa del comediante con ambos, construida en apariciones públicas y colaboraciones recientes.

La participación de Sandler en la boda llegó casi un año después de que coestelarizó con Kelce en Happy Gilmore 2, donde el jugador tuvo un cameo. Antes del lanzamiento, Kelce habló de esa experiencia en enero de 2025 durante una entrevista en The Pat McAfee Show de ESPN.

PUBLICIDAD

Adam Sandler trabajó con Travis Kelce en 'Hapy Gilmore 2' (New Heights)
Adam Sandler trabajó con Travis Kelce en 'Hapy Gilmore 2' (New Heights)

“Trabajar con el propio Happy Gilmore, el Sandman y Happy Productions estuvo loquísimo”, dijo Kelce a The Pat McAfee Show. “Adam es igual de buena onda fuera de pantalla que en pantalla, y eso fue un sueño hecho realidad. Estuvo increíble”.

Cerca del estreno de Happy Gilmore 2 en julio de 2025, Sandler también elogió al tight end en una entrevista con Entertainment Tonight.

“Travis es un tipo muy tranquilo, muy buena gente, y es divertidísimo. Es como los tipos con los que crecí. Cuando estaba con Travis, me acordaba de mis amigos de la preparatoria y de poder reírte y decir las cosas que quieres decir”.

En esa misma conversación, Sandler describió a Kelce como “un gran actor y un gran ser humano”, además de “un gran tipo”.

La cercanía con Taylor Swift incluyó un momento público con su familia

En la entrevista con Entertainment Tonight, Sandler también habló de Swift y recordó un momento previo con ella y sus hijas Sadie y Sunny durante la premier en Los Ángeles de la película de Eras Tour en 2023.

“Taylor es increíble. Taylor es muy, muy amable con mi familia y siempre lo fue. Mis hijas han conocido a Taylor muchas veces a lo largo de los años, y es ridículamente amable con ellas y muy cálida”.

La cantante compartió un cálido abrazo con el comediante y su familia y se hicieron una foto juntos durante el estreno de la película de su gira Eras Tour. Créditos: X @swifferupdates

Antes de eso, Sandler contó en febrero de 2024, durante un episodio del podcast de Conan O’Brien, que podía ponerse “un poco nervioso” cerca de la cantante.

“Solo porque no quiero arruinarlo para mis hijas… No me sale mantener la calma como debería”.

En ese mismo episodio, Sandler habló del alcance del éxito de Swift y la comparó con un fenómeno de grandes éxitos.

“La gente habla de todo eso de The Beatles y de ella. Es decir, tantos megahits. No hay una sola palabra que mis hijas no se sepan”.

Temas Relacionados

Taylor SwiftTravis KelceAdam SandlerMadison Square Gardenentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El caos detrás de la producción de ‘Supergirl’ que explica su fracaso en taquilla: “A la Generación Z ya no le importan los superhéroes”

Reescritura de guion, escenas extra rodadas y tensiones en la sala de edición fueron deformando una película que no ha terminado de conquistar al público

El caos detrás de la producción de ‘Supergirl’ que explica su fracaso en taquilla: “A la Generación Z ya no le importan los superhéroes”

‘Heat 2’ anuncia su reparto oficial y confirma el inicio de su rodaje: así será la esperada película que reunirá a Leonardo DiCaprio y Christian Bale

Esperada secuela del clásico thriller de 1995 que juntó a Al Pacino y Robert De Niro, esta película continuará con la historia de sus dos personajes

‘Heat 2’ anuncia su reparto oficial y confirma el inicio de su rodaje: así será la esperada película que reunirá a Leonardo DiCaprio y Christian Bale

Los dinosaurios dejan la selva y copan Oak Street: los nuevos detalles de la película con Anne Hathaway y Ewan McGregor

J.J. Abrams y David Robert Mitchell trasladan las criaturas prehistóricas de las islas remotas de Jurassic Park a un barrio residencial donde una familia común enfrenta lo extraordinario, con estreno previsto para el 14 de agosto. La palabra del director a Empire

Los dinosaurios dejan la selva y copan Oak Street: los nuevos detalles de la película con Anne Hathaway y Ewan McGregor

Taylor Swift y Travis Kelce están oficialmente casados

La pareja se dijo el “sí, acepto” en punto de las 19:30, hora local de Nueva York

Taylor Swift y Travis Kelce están oficialmente casados

Fans de Taylor Swift se movilizan: confirman carpa y operativo para 1,000 personas en Nueva York

El Madison Square Garden otorgó permisos para reunir hasta 1,000 swifties alrededor de la sede de la boda del año

Fans de Taylor Swift se movilizan: confirman carpa y operativo para 1,000 personas en Nueva York

DEPORTES

Franco Colapinto cometió un error en la clasificación y le costó caro: largará 19° el GP de Gran Bretaña de Fórmula 1

Franco Colapinto cometió un error en la clasificación y le costó caro: largará 19° el GP de Gran Bretaña de Fórmula 1

Francia-Paraguay, EN VIVO, por los 8vos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La millonaria indemnización que recibirá Nagelsmann tras su salida de Alemania luego de la eliminación ante Paraguay en el Mundial

El humilde mensaje que Lionel Messi le dio a sus compañeros y reveló tras la sufrida clasificación ante Cabo Verde: “Lo hacen de corazón”

“¡Había que sufrir!”: el mensaje de Dibu Martínez a sus compañeros en la cancha tras la ajustada clasificación ante Cabo Verde en el Mundial

TELESHOW

La foto retro de Benicio Guyot con su mamá Ernestina Pais y un recuerdo muy especial

La foto retro de Benicio Guyot con su mamá Ernestina Pais y un recuerdo muy especial

Juan Manuel Artaza: “Le dije a papá que iba a poner el título de Licenciado en Relaciones Públicas en el baño de su casa”

Marky Ramone, un sobreviviente del punk: “La música que hoy suena en la radio es una porquería”

Dalma Maradona cruzó a su primo por su testimonio en el juicio por la muerte de Diego: “Siento que no aportó nada”

Susana Giménez celebró el gol de Messi en Miami y cerró el festejo a su manera: “¡Por favoooor!”

INFOBAE AMÉRICA

La República Dominicana instalará un hospital móvil en Venezuela y envía 42,000 vacunas ante emergencia

La República Dominicana instalará un hospital móvil en Venezuela y envía 42,000 vacunas ante emergencia

Condenan a cinco pandilleros por el feminicidio de una adolescente en El Salvador

Panamá firma con Japón un acuerdo que permitirá operar vuelos entre ambos países

Rusia amenazó con responder a los ataques ucranianos contra una terminal petrolera en San Petersburgo: “No quedarán impunes”

Madonna ha vuelto full electrónica con una apuesta por la pista de baile como “relato emocional”