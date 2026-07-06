Nuevo sistema de agua potable beneficiará a más de 700 personas en la zona rural del oriente salvadoreño

La comunidad rural de Villa Modelo, en El Divisadero, recibirá un sistema de agua potable que beneficiará a más de 700 personas en El Salvador. (Foto cortesía DOM)

La comunidad rural de Villa Modelo, situada en el distrito de El Divisadero en el oriente de El Salvador, celebra la llegada de un nuevo sistema de agua potable que beneficiará a más de 700 personas. La iniciativa, desarrollada por la Dirección de Obras Municipales (DOM), busca transformar la calidad de vida de 176 familias que durante años han enfrentado dificultades para acceder al recurso.

El proyecto avanza actualmente en su segunda fase, la cual contempla la edificación de una cisterna con capacidad para 25 metros cúbicos y un tanque de almacenamiento de 50 metros cúbicos. Esta infraestructura garantizará el suministro para la demanda actual y permitirá responder a futuras necesidades de la zona. En una etapa previa, los trabajos incluyeron la perforación de un pozo de 250 metros de profundidad, capaz de aportar un flujo de 420 galones por minuto.

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El diseño del sistema incluye una planta de tratamiento y purificación de agua, así como una red de impulsión de 188 metros lineales de tubería de hierro galvanizado de 4 pulgadas de diámetro. Esta red contará con válvulas de control que facilitarán el transporte del agua desde el pozo hasta la cisterna. Dos bombas, una sumergible y otra de turbina vertical, se encargarán de extraer y movilizar el agua hacia el almacenamiento principal.

La Dirección de Obras Municipales impulsa en Villa Modelo una obra de agua potable para 176 familias con problemas de acceso al recurso. (Foto cortesía DOM)

Para asegurar el funcionamiento ininterrumpido de la infraestructura, el proyecto incorpora una subestación eléctrica dimensionada para abastecer la totalidad del sistema. La red de distribución cubrirá más de 10 kilómetros y conectará directamente a los 176 hogares, con instalaciones que incluyen medidores, válvulas y grifos individuales para cada residencia.

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El plan de obra también prevé la construcción de una caseta de bombeo, la planta de tratamiento, muros y malla ciclón para proteger la infraestructura, instalaciones eléctricas complementarias, cajas de válvulas y anclajes, además de canaletas y cajas para el manejo adecuado de aguas lluvias. Con estas acciones, la DOM proyecta una solución integral para mitigar los problemas de escasez y garantizar el acceso a agua segura en la región.

La ejecución de este sistema se suma a una serie de intervenciones de la Dirección de Obras Municipales en el departamento de Morazán. Ya se han entregado cinco sistemas de agua potable en los distritos de San Isidro, Arambala, Cacaopera, Jocoro y Sociedad, lo que evidencia un esfuerzo sostenido por ampliar la cobertura y mejorar las condiciones de vida en zonas rurales.

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El sistema de agua potable en Villa Modelo se apoya en un pozo de 250 metros de profundidad con un flujo de 420 galones por minuto. (Foto cortesía Dirección de Obras Municipales )

La presencia de la DOM en El Divisadero también incluye la finalización de una nueva unidad de salud y la reconstrucción en curso del Instituto Nacional local, lo que diversifica el impacto de la inversión pública en diferentes áreas del bienestar comunitario.

En el panorama departamental, la Dirección de Obras Municipales mantiene cerca de un centenar de proyectos activos en Morazán, de los cuales más de la mitad ya han concluido. Entre las obras relevantes se encuentran 27 proyectos viales, que han permitido recuperar más de 75 kilómetros de calles urbanas y rurales, así como la ejecución de cuatro unidades de salud adicionales.

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El impulso a la electrificación también forma parte de la agenda, con tres proyectos en marcha o finalizados, y la recuperación de centros históricos en dos localidades. A esto se suma la creación de un parque recreativo en el distrito de Torola, destinado a ampliar los espacios de convivencia y recreación para las comunidades.