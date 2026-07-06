El Salvador

Nuevo sistema de agua potable beneficiará a más de 700 personas en la zona rural del oriente salvadoreño

La obra que ejecuta la Dirección de Obras Municipales avanza en su segunda fase e incluye una cisterna y un tanque de almacenamiento, con una planta de tratamiento para atender a 176 familias

Guardar
Google icon
La comunidad rural de Villa Modelo, en El Divisadero, recibirá un sistema de agua potable que beneficiará a más de 700 personas en El Salvador. (Foto cortesía DOM)
La comunidad rural de Villa Modelo, en El Divisadero, recibirá un sistema de agua potable que beneficiará a más de 700 personas en El Salvador. (Foto cortesía DOM)

La comunidad rural de Villa Modelo, situada en el distrito de El Divisadero en el oriente de El Salvador, celebra la llegada de un nuevo sistema de agua potable que beneficiará a más de 700 personas. La iniciativa, desarrollada por la Dirección de Obras Municipales (DOM), busca transformar la calidad de vida de 176 familias que durante años han enfrentado dificultades para acceder al recurso.

El proyecto avanza actualmente en su segunda fase, la cual contempla la edificación de una cisterna con capacidad para 25 metros cúbicos y un tanque de almacenamiento de 50 metros cúbicos. Esta infraestructura garantizará el suministro para la demanda actual y permitirá responder a futuras necesidades de la zona. En una etapa previa, los trabajos incluyeron la perforación de un pozo de 250 metros de profundidad, capaz de aportar un flujo de 420 galones por minuto.

PUBLICIDAD

El diseño del sistema incluye una planta de tratamiento y purificación de agua, así como una red de impulsión de 188 metros lineales de tubería de hierro galvanizado de 4 pulgadas de diámetro. Esta red contará con válvulas de control que facilitarán el transporte del agua desde el pozo hasta la cisterna. Dos bombas, una sumergible y otra de turbina vertical, se encargarán de extraer y movilizar el agua hacia el almacenamiento principal.

La Dirección de Obras Municipales impulsa en Villa Modelo una obra de agua potable para 176 familias con problemas de acceso al recurso. (Foto cortesía DOM)
La Dirección de Obras Municipales impulsa en Villa Modelo una obra de agua potable para 176 familias con problemas de acceso al recurso. (Foto cortesía DOM)

Para asegurar el funcionamiento ininterrumpido de la infraestructura, el proyecto incorpora una subestación eléctrica dimensionada para abastecer la totalidad del sistema. La red de distribución cubrirá más de 10 kilómetros y conectará directamente a los 176 hogares, con instalaciones que incluyen medidores, válvulas y grifos individuales para cada residencia.

PUBLICIDAD

El plan de obra también prevé la construcción de una caseta de bombeo, la planta de tratamiento, muros y malla ciclón para proteger la infraestructura, instalaciones eléctricas complementarias, cajas de válvulas y anclajes, además de canaletas y cajas para el manejo adecuado de aguas lluvias. Con estas acciones, la DOM proyecta una solución integral para mitigar los problemas de escasez y garantizar el acceso a agua segura en la región.

La ejecución de este sistema se suma a una serie de intervenciones de la Dirección de Obras Municipales en el departamento de Morazán. Ya se han entregado cinco sistemas de agua potable en los distritos de San Isidro, Arambala, Cacaopera, Jocoro y Sociedad, lo que evidencia un esfuerzo sostenido por ampliar la cobertura y mejorar las condiciones de vida en zonas rurales.

El sistema de agua potable en Villa Modelo se apoya en un pozo de 250 metros de profundidad con un flujo de 420 galones por minuto. (Foto cortesía Dirección de Obras Municipales )
El sistema de agua potable en Villa Modelo se apoya en un pozo de 250 metros de profundidad con un flujo de 420 galones por minuto. (Foto cortesía Dirección de Obras Municipales )

La presencia de la DOM en El Divisadero también incluye la finalización de una nueva unidad de salud y la reconstrucción en curso del Instituto Nacional local, lo que diversifica el impacto de la inversión pública en diferentes áreas del bienestar comunitario.

En el panorama departamental, la Dirección de Obras Municipales mantiene cerca de un centenar de proyectos activos en Morazán, de los cuales más de la mitad ya han concluido. Entre las obras relevantes se encuentran 27 proyectos viales, que han permitido recuperar más de 75 kilómetros de calles urbanas y rurales, así como la ejecución de cuatro unidades de salud adicionales.

El impulso a la electrificación también forma parte de la agenda, con tres proyectos en marcha o finalizados, y la recuperación de centros históricos en dos localidades. A esto se suma la creación de un parque recreativo en el distrito de Torola, destinado a ampliar los espacios de convivencia y recreación para las comunidades.

Temas Relacionados

Agua potableInfraestructuraEl SalvadorDOMDirección de Obras MunicipalesMorazán

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

República Dominicana: Renuevan el Hospital Municipal de Guayubín con nueva emergencia y servicios diagnósticos

La obra, con una inversión de RD 138,246,715, incorporó triaje, nebulización y reanimación, además de laboratorio, rayos X y sonografía; el centro suma 14 camas y busca ampliar la atención en Montecristi

República Dominicana: Renuevan el Hospital Municipal de Guayubín con nueva emergencia y servicios diagnósticos

Las autoridades salvadoreñas capturan a un presunto cabecilla expulsado por Guatemala

El detenido, Douglas Ernesto Vides García, alias “El Gorila”, fue ubicado en el paso de San Cristóbal tras ser retornado desde el país vecino, en una operación conjunta policial y migratoria

Las autoridades salvadoreñas capturan a un presunto cabecilla expulsado por Guatemala

Juan Orlando Hernández volverá a Honduras en 21 días y confirma que regresará el 26 de julio

El regreso del expresidente hondureño se producirá durante el período en que un juez suspendió de manera temporal la orden de captura que pesa en su contra para que pueda comparecer ante la justicia por el caso Pandora II

Juan Orlando Hernández volverá a Honduras en 21 días y confirma que regresará el 26 de julio

Las víctimas colaterales en homicidios en Costa Rica caen a 20 en el primer semestre, un 57% menos, según organismo

El Organismo de Investigación Judicial atribuye la baja preliminar a ataques más selectivos y a una reducción general de asesinatos, en un contexto en que proyecta que el país cerrará 2026 con menos de 800 casos

Las víctimas colaterales en homicidios en Costa Rica caen a 20 en el primer semestre, un 57% menos, según organismo

El árbitro salvadoreño Iván Barton dirigirá el partido Suiza-Colombia de octavos de final en el Mundial 2026

El salvadoreño fue designado por la FIFA como juez principal para el duelo eliminatorio del martes 7 de julio en el Estadio BC Vancouver, a las 2:00 pm hora local, y será su tercera aparición en el torneo

El árbitro salvadoreño Iván Barton dirigirá el partido Suiza-Colombia de octavos de final en el Mundial 2026

TECNO

Microsoft anuncia nuevos despidos masivos en EE. UU. mientras apuesta todo a la inteligencia artificial

Microsoft anuncia nuevos despidos masivos en EE. UU. mientras apuesta todo a la inteligencia artificial

Si no viste una notificación en tu celular, este truco te ayudará a revisarla nuevamente

Todos los pasos para limpiar la pantalla del televisor en vacaciones: solo toma 5 minutos

Por qué abrir la puerta del refrigerador puede ser el motivo del alto costo de tu factura de luz

Borrar el historial no protege nunca el celular si no añades este cambio: contraseñas y PIN para cambiar

ENTRETENIMIENTO

El elenco de ‘La Odisea’ recibió camisetas de la selección inglesa con los nombres de sus personajes rumbo al partido México vs Inglaterra

El elenco de ‘La Odisea’ recibió camisetas de la selección inglesa con los nombres de sus personajes rumbo al partido México vs Inglaterra

El supuesto incidente en el Madison Square Garden que rodeó la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Liam Hemsworth y Gabriella Brooks vivieron la “noche de sus vidas” en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Millie Bobby Brown revela que tuvo una mala audición para una película de Marvel con Hugh Jackman: “Me sentí destrozada”

Taylor Swift y Travis Kelce rifaron un objeto de lujo ligado a su historia de amor en medio de su boda

MUNDO

Eufóricos festejos en Oslo tras la histórica clasificación de Noruega a los cuartos de final del Mundial

Eufóricos festejos en Oslo tras la histórica clasificación de Noruega a los cuartos de final del Mundial

Ucrania casi duplicó en junio los ataques de largo alcance contra objetivos militares en territorio ruso

Zelensky deseó que en los próximos meses se den las condiciones para una paz “digna”: “Ya sea por la fuerza o por la diplomacia”

Macron viajará a Siria para reunirse con Al Sharaa: será el primer mandatario de la UE en visitar el país desde la caída de Al Assad

EEUU define una estrategia con Siria para impedir que Irán envíe armas a Hezbollah a través de su territorio