Costa Rica arrancará este lunes el juicio por el atentado al disidente nicaragüense que sobrevivió a 13 disparos

Juicio en Costa Rica por el atentado contra Joao Maldonado abre una duda clave sobre lo que falta investigar (Foto archivo / Infobae)

La Justicia de Costa Rica abrirá este lunes un juicio por el atentado contra el disidente nicaragüense Joao Maldonado y su esposa, Nadia Robleto. El proceso comenzará en San José, durará cinco días y buscará establecer la responsabilidad penal de un acusado costarricense por un ataque que dejó a Maldonado con 13 disparos en dos atentados.

El proceso comenzará en el Segundo Circuito Judicial de San José y podría extenderse, según informó el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua, que acompaña a las víctimas. Maldonado, de 38 años, sobrevivió a dos atentados en Costa Rica entre 2021 y 2024.

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Según la información difundida por la agencia EFE, las víctimas señalan como responsables al Gobierno de los copresidentes nicaragüenses Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como a la “inteligencia política” del Ejército de Nicaragua. La causa, sin embargo, se abrirá contra Jeremy Jacob Rivas Núñez, de nacionalidad costarricense.

El juicio y el reclamo de las víctimas

Maldonado declarará de manera virtual el martes desde Estados Unidos, donde reside bajo un programa de reasentamiento de refugiados coordinado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Su esposa lo hará al día siguiente mientras continúa su recuperación en una silla de ruedas.

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El expediente reúne dos atentados separados por más de dos años. La familia habla de “persecución transnacional” y teme la impunidad. Organismos y sociedad civil son llamados a seguir el juicio (Foto archivo/ Infobae)

El punto central del juicio será determinar la responsabilidad penal del acusado, pero las víctimas también exigen que la investigación avance sobre toda la estructura que habría participado en el atentado. Según el Colectivo, reclaman una condena para Rivas Núñez y que la Justicia establezca quiénes intervinieron en la planificación, coordinación y ejecución del ataque.

Maldonado sostiene que hubo otras personas vinculadas con el hecho que quedaron fuera de este proceso judicial. En una declaración escrita, afirmó: “Queremos que Costa Rica vaya a fondo, que las investigaciones no se queden únicamente en la parte material, sino que alcancen a quienes estuvieron detrás del atentado. La impunidad expone mucho más a la población nicaragüense exiliada”.

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La organización que acompaña a la pareja exhortó al Poder Judicial y al Ministerio Público de Costa Rica a garantizar un juicio independiente, continuar las investigaciones hasta identificar y procesar a todos los posibles autores materiales e intelectuales, y reforzar las medidas de protección para Maldonado, Robleto y otros nicaragüenses perseguidos fuera de su país.

También pidió a organismos internacionales, organizaciones de derechos humanos y a la sociedad civil que mantengan vigilancia pública sobre el caso y acompañen el proceso para exigir justicia integral para las víctimas.

Un hombre joven con barba y camisa de rayas, cubierto por una chaqueta oscura, sonríe a la cámara frente a una pared de textura clara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los dos atentados contra Maldonado

El primer atentado contra Maldonado ocurrió el 11 de septiembre de 2021 en Escazú, en el sector oeste de San José. Ese día, dos hombres le dispararon desde una motocicleta y lo hirieron con cinco balazos.

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El segundo ataque fue el 10 de enero de 2024, cuando el opositor viajaba con Robleto en un automóvil por un sector de San José. Ambos fueron interceptados por dos hombres a bordo de una motocicleta, que abrieron fuego en múltiples ocasiones. La pareja se define como los “retratos vivos de la persecución transnacional” que, a su juicio, ejecuta el Gobierno sandinista contra opositores y críticos.

¿Quiénes son Maldonado y Robleto?

Maldonado perteneció al Frente Sandinista de Liberación Nacional, es ingeniero y se naturalizó español. Es hijo del mayor fallecido en retiro del Ejército de Nicaragua, Tomás Maldonado, quien estuvo preso entre agosto de 2018 y junio de 2019 tras participar en protestas antigubernamentales.

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Robleto, abogada y activista de 40 años, sigue afectada por las secuelas del disparo que recibió. Es madre de tres hijos y también es disidente sandinista.