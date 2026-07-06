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Las dudas que tiene Scaloni de cara al choque entre Argentina y Egipto: podría haber al menos un cambio por línea

El elenco albiceleste realizó su último entrenamiento en Miami antes de viajar a Atlanta, sede del duelo por los octavos de final del Mundial 2026

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El posteo de Messi antes de viajar a Atlanta
El posteo de Messi antes de viajar a Atlanta

El sueño de la selección argentina se traslada a Atlanta con la mira puesta en Egipto: el martes disputará los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 desde las 13 (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium, con capacidad para 69.000 espectadores y con una nutrida presencia de hinchas albicelestes prevista en las tribunas.

El plantel de Lionel Scaloni completó su último entrenamiento en el predio del Inter Miami antes de viajar al estado de Georgia. La delegación se alojará en el The Westin Peachtree Plaza, a pocos minutos del centro de la ciudad y del Parque Olímpico del Centenario, sede también del Fan Fest del torneo.

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El viaje a Atlanta implicó un cambio en la logística habitual del equipo. Tras el triunfo ante Cabo Verde3 a 2 en el tiempo suplementario—, el grupo no regresó a Kansas, donde la delegación tenía su base durante la fase de grupos, y permaneció en Miami antes de desplazarse directamente hacia la ciudad sede del próximo cruce.

Tras ganarle a Cabo Verde, la Selección se medirá con Egipto en octavos de final (Reuters/Sam Navarro)
Tras ganarle a Cabo Verde, la Selección se medirá con Egipto en octavos de final (Reuters/Sam Navarro)

Fue el propio Lionel Messi quien reveló en su cuenta de Instagram el momento en que el elenco nacional albiceleste emprendió el viaje rumbo a Atlanta. El capitán posteó una foto en la que se lo vio justo antes de entrar al avión, con la valija en la mano y una gran sonrisa.

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La agenda del lunes incluye una conferencia de prensa de Scaloni (desde las 18:30) y una sesión de entrenamiento a puertas abiertas, la última antes del partido de octavos, a las 12:30.

Las calles de Atlanta también tendrán actividad antes del pitazo inicial. El contingente argentino convocó a un banderazo para las 17 en el centro de la ciudad, donde los hinchas albicelestes buscarán reproducir el clima que acompañó al equipo a lo largo de todo el certamen.

Las dudas en la formación se reparten por líneas. En la defensa, Nicolás Tagliafico tiene chances de recuperar el lateral izquierdo que ocupó Facundo Medina durante su recuperación; el ex River terminó el partido ante Cabo Verde con calambres y el lateral con pasado en Independiente ocupó su lugar en la práctica. Por la derecha, alternaron Nahuel Molina y Gonzalo Montiel.

En el mediocampo, Leandro Paredes aparece como candidato a entrar en el once inicial. Nicolás González también figura como alternativa para esa zona. Además, Thiago Almada y Alexis Mac Allister se mantienen como posibles piezas de cara al duelo con los Faraones. Los cuatro tuvieron sus minutos en el ensayo.

Si Paredes entra, ocuparía su posición natural en el eje del mediocampo en lugar de Alexis. Si el jugador del Atlético de Madrid es elegido, aporta mayor profundidad e ida y vuelta, pero menos pausa que Almada.

La tercera incógnita está en la delantera. Lautaro Martínez y Julián Álvarez disputan el puesto de centrodelantero. Ambos compartieron acción en el último entrenamiento y son las variantes que maneja Scaloni en el puesto de acompañante de Messi en el ataque.

De este modo, la probable formación es: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister o Leandro Paredes, Enzo Fernández, Nicolás González o Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

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