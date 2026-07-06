Mauro Icardi volvió a atacar a Yanina Latorre en medio de su guerra: “Chiruza”

Mauro Icardi reanudó en Instagram su cruce con Yanina Latorre y la llamó “chiruza” en medio de una nueva escalada del conflicto

El fin de semana no alcanzó para enfriar el cruce. Mauro Icardi retomó sus ataques contra Yanina Latorre a través de Instagram con una nueva catarata de mensajes en los que la llamó “chiruza” y jugó con una versión distorsionada de su apellido de soltera, Arruza. El futbolista, que no fue convocado al Mundial 2026, aprovechó la jornada del domingo para presionar a la conductora, que había prometido mostrar pruebas sobre su vida privada y aún no lo había hecho.

“Día lluvioso y esperando que llegue el lunes para ver las pruebas, pero resulta que el finde abrimos el paraguas y al final no hay nada y cambiamos de tema”, escribió Icardi en sus historias. El mensaje fue directo: Latorre había anticipado que tenía fotos y chats comprometedores, pero el fin de semana transcurrió sin que los mostrara. “¡Ayyy Aruzza, Arruza o, mejor dicho, chiruza!”, agregó el delantero, con emojis de risas.

PUBLICIDAD

Mauro Icardi presionó a Yanina Latorre para que mostrara las pruebas sobre su vida privada que había prometido

Todo comenzó días antes, cuando Latorre reveló en su programa radial Yanina 107.9 que Icardi atravesaba una crisis con la China Suárez por presuntos mensajes enviados a la modelo Ekaterina Ojeda. El futbolista respondió con una imagen de la conductora editada con inteligencia artificial, donde aparecía vestida de payaso, y la acompañó con una frase que apuntó a su vida privada: “Si se ocupara de su vida como se ocupa de la mía, no sería tan cornuda”.

Mauro Icardi respondió a Yanina Latorre con una imagen editada con inteligencia artificial y una frase sobre su vida privada

Latorre no tardó en responder desde el aire de su programa radial, donde lo trató de “fracasado” y le recordó los supuestos engaños que habría sufrido de parte de Wanda Nara en el pasado. El cruce, que había arrancado con rumores de pareja, escaló rápidamente hacia terrenos mucho más personales.

PUBLICIDAD

Icardi subió entonces una placa desafiante en la que se refirió a Latorre por su apellido de soltera y amenazó con publicar pruebas de una supuesta infidelidad del marido de la conductora, Diego Latorre, ocurrida en Miami. La conductora de SQP (América TV) contraatacó con otro frente: expuso públicamente la situación del padre del jugador y le recriminó no asistirlo económicamente. Además, lo chicaneó de forma directa por su ausencia en el torneo más importante del fútbol mundial.

Yanina Latorre cuestionó a Mauro Icardi por no haber sido convocado al Mundial 2026 y por exigir pruebas que ella niega haber prometido

Cuando Latorre guardó silencio durante algunas horas, Icardi lo interpretó como una señal de retroceso. “¡Qué silencio!”, escribió con mayúsculas y emojis burlones. Luego amplió el ataque: “Prometiste fuegos artificiales y tus ‘pruebas’ fueron dos chispitas de pólvora mojada y una tuerca de rosca floja que palanquea”. Y cerró con un desafío: “Hablaste mucho y demostrás poco. Pensé que estabas para más”.

PUBLICIDAD

La respuesta de Latorre llegó en dos frentes. Primero señaló el error ortográfico del futbolista con mayúsculas y carcajadas: “Ahhh y mi apellido de soltera es ARRUZA. JA, JA, JA”. Luego le recordó que ella sí tenía agenda: “Maurito, ¿no estás jugando el Mundial? ¿Tenés vida? Yo sí. El lunes te contesto, ahora estoy con amigos”. Y cerró el intercambio del fin de semana con ironía: “Me gusta que me extrañes y que estés pendiente. Si estás muy desesperado, háblame por WhatsApp. Besis”.

El futbolista Mauro Icardi comparte un mensaje en su historia de Instagram dirigido a Yanina Latorre, en el contexto de su conflicto público

En una nota con Infama (América TV), Latorre fue consultada sobre si las amenazas del futbolista la intimidaban. “No, no. Es una amenaza, pero la verdad que no le tengo miedo a nadie yo”, afirmó. Sobre el carácter del delantero, fue directa: “Mauro Icardi es muy violento, pero no me amedrenta con sus amenazas ni nada”. También cuestionó que Icardi le exigiera pruebas: “Yo nunca hablé de ninguna prueba, no sé de qué habla. Yo doy información y tengo unas cositas más para contar”.

PUBLICIDAD

Latorre también defendió su trayectoria ante los comentarios del futbolista, quien la había definido como “una pobre mujer que se hizo famosa a los 45 años”. “Creo que tenés que ser muy grosa para a los cuarenta años empezar una carrera y que te vaya bien”, respondió. Y trazó un paralelismo con las mujeres que acompañaron al delantero: “Antes no lo hice porque me dediqué, como le pasó a Wanda con él, a acompañar a mi marido por el mundo y a criar a mis hijos. Igual que él como hizo con Wanda, o como está haciendo ahora con la China, que tampoco trabaja porque lo acompaña a él”.

En Infama, Yanina Latorre afirmó que Mauro Icardi es “muy violento” y sostuvo que sus amenazas no la amedrentan

La pareja formada por Icardi y la China Suárez había intentado frenar los rumores de ruptura con un video conjunto en el que recrearon una publicidad de la actriz de hace más de 25 años. El gesto no alcanzó para detener el cruce. Latorre anticipó que el lunes, al aire de su programa, daría más detalles, incluida información sobre una multa que Icardi le habría reclamado a Wanda Nara por hechos ocurridos en Turquía.

PUBLICIDAD