Pamela Anderson celebró el matrimonio de su hijo Dylan Jagger Lee con un emotivo mensaje en redes sociales

Pamela Anderson publicó un mensaje para su hijo Dylan Jagger Lee tras su boda con la diseñadora de interiores Paula Bruss en Saint-Tropez, Francia (REUTERS/Instagram/@dylanjaggerlee)

Pamela Anderson dejó un mensaje público para su hijo Dylan Jagger Lee, de 28 años, quien contrajo matrimonio con la diseñadora de interiores Paula Bruss en una villa privada de Les Parcs, en Saint-Tropez, Francia.

La ceremonia íntima de los novios fue celebrada en un jardín de flores silvestres, tal como se aprecia en las fotografías compartidas por redes sociales.

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“La pareja más encantadora. Un encuentro precioso. Que Dios los bendiga a ambos en este viaje salvaje e impredecible. Los amo 🤍”, escribió la actriz de 59 años en los comentarios de la publicación que su hijo compartió en Instagram el domingo 5 de julio.

Dylan acompañó las fotografías con la leyenda: “El amor de mi vida ❤️”. Cabe destacar que la boda tuvo lugar en el mismo jardín donde la pareja se comprometió en julio de 2024.

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El hijo menor de Anderson describió la ceremonia como “tranquila y sentimental” en declaraciones a la revista Vogue.

Dylan afirmó en redes sociales que Bruss es “el amor de mi vida” después del casamiento compartido en redes sociales. Su madre respondió a la publicación con un emotivo comentario (Instagram/@dylanjaggerlee)

“Ver a mi hermosa esposa caminar por el pasillo y recitar mis votos en medio del jardín de flores silvestres más bello fue un sueño hecho realidad”, afirmó el novio a la revista.

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Antes de la ceremonia, Pamela Anderson también habló con Vogue y calificó el momento como “emotivo”.

“Estoy muy feliz por Dylan y muy emocionada de enviarlo al vasto mundo”, dijo.

Para ilustrar sus sentimientos, recurrió a una cita del poeta libanés Khalil Gibran: “Como padres, somos el arco desde el cual la vida se lanza”.

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“Son una pareja artística maravillosa y estamos muy bendecidos de compartir nuestras familias”, agregó la estrella de cine al referirse a su hijo y a su nueva nuera.

La boda se celebró en una villa privada de Les Parcs con una ceremonia íntima en un jardín de flores silvestres (Instagram/@dylanjaggerlee)

Al evento asistieron, además de Anderson, el padre del novio, el músico Tommy Lee, y el hermano mayor, Brandon Thomas Lee, de 30 años.

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Dylan y Paula se conocieron de niños en la misma calle de Malibu, lo que convirtió a la novia, según contaron a Vogue, en “la verdadera chica de al lado”.

La relación comenzó en una fiesta en 2017 y atravesó un año de distancia cuando Bruss se mudó a Nueva York para estudiar en la escuela de diseño Parsons.

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Tras ese período, ella regresó a Los Ángeles y, como le dijo al medio, “hemos estado juntos desde entonces”.

Tommy Lee es padre de los dos hijos de Pamela Anderson (REUTERS/Andrew Kelly)

En cuanto al vestuario, la novia lució un vestido diseñado por Fernando García para Oscar de la Renta, creado en colaboración con Paula, su madre y Pamela Anderson, con inspiración en el cine clásico francés, la película María Antonieta de Sofia Coppola, Audrey Hepburn en La cenicienta en París y colecciones de archivo de la firma.

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Anderson también vistió Oscar de la Renta —un vestido brocado mostaza con una pequeña capa—, mientras que el novio llevó un traje a medida de Genuardi.

“Ver a todos los que amamos reunidos en un mismo lugar fue abrumador de la mejor manera posible. Había tanta emoción y amor en el ambiente”, declaró Dylan al citado medio al recordar el día de la boda.

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Días antes de la ceremonia, Anderson celebró su cumpleaños número 59 el 1 de julio. En su publicación de Instagram, compartió imágenes de su estadía en Francia.

La actriz y el baterista de Mötley Crüe protagonizaron un intenso y tormentoso romance en los años 90 (AP)

Dylan le dejó un mensaje en los comentarios: “Feliz cumpleaños a la mejor mamá del mundo. ¡Te amo muchísimo! ❤️”.