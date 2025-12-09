Entretenimiento

Pamela Anderson explicó su renacer lejos de ‘Baywatch’: “Esa chica está muerta”

La actriz revela las claves de su cambio de paradigma personal y artístico, tras aparecer en varios eventos sin maquillaje

Pamela Anderson atraviesa una etapa de cambios inesperados y de reconocimientos en su carrera, como revela en una entrevista con PEOPLE tras posar en el Plaza Hotel de Nueva York el pasado 23 de octubre de 2025.

La actriz de 58 años confesó que todavía se sorprende al mirarse en el espejo tras haber abandonado la icónica melena rubia por un tono pelirrojo para su papel en Love Is Not the Answer, bajo la dirección de Michael Cera.

El mismo desconcierto lo expresó su madre, asombrada por la transformación, aunque la artista aseguró que adoptó el cambio como un ejercicio de libertad personal: “En poco tiempo volveré a ser rubia o quizá elija otro color. Quién sabe”, detalló.

Este cambio de imagen es solo una parte en un proceso mayor de reivindicación. “Estoy tomando decisiones sobre mi carrera y mi apariencia. Tengo el control de mi vida”, afirmó.

Ahora, la imagen de Pamela Anderson está lejos de los años noventa y de los estereotipos de Baywatch.

Esa chica está muerta. Parece que fue hace una eternidad. Tengo una nueva inspiración y amor por la industria y por la vida. Rebelarse es simplemente atreverse a ser feliz”, afirmó.

Asimismo, la madre de dos hijos con el músico Tommy LeeBrandon (29 años) y Dylan (27 años), reconoció con asombro el año vivido: en 2023 comenzó a reescribir su historia con la publicación de su exitoso libro Love, Pamela y el documental Pamela, A Love Story.

De acuerdo con ella, ver su vida en pantalla fue complejo: “Pude ver solo fragmentos, el resto me hacía llorar. Algunas cosas hay que dejarlas atrás”, admitió.

En septiembre de 2023, Anderson decidió presentarse sin maquillaje en la Semana de la moda de París, pero no esperaba que esa decisión recibiera tanta atención mediática. “Recuerdo que pensé: ‘Nadie se va a dar cuenta’, y la gente sí lo notó”, indicó.

De hecho, la ex editora de Vogue Francia, Carine Roitfeld, la felicitó públicamente, lo que evidenció el impacto de su iniciativa. Anderson considera que fue “despojarse de capas”, un mensaje con el que buscó inspirar confianza en las jóvenes cercanas a ella.

“Me parezco a mis fotos de Instagram todos los días. De ahí surgió: tengo a todas estas jóvenes en mi vida, las novias de mis hijos, mis sobrinas. Solo quiero asegurarme de que se sientan seguras de sí mismas y que no se preocupen tanto. Créeme, es una práctica”, aseveró.

El giro profesional también ha adquirido relevancia. Su participación en The Last Showgirl, personificando a una bailarina de Las Vegas, no habría sido posible sin la intervención de su hijo Brandon, quien le entregó personalmente el guion tras ser rechazado por el agente de la actriz—al que dejó de emplear.

“Nunca me habían ofrecido un buen libreto. Sentí que ese personaje era solo para mí”, admitió.

Como resultado de su actuación, Pamela Anderson recibió nominaciones tanto al Golden Globe como al Screen Actors Guild Award.

“Jamás me sentí parte de ese ambiente y siempre tuve inseguridad al relacionarme con otros actores y pensar: ‘Soy capaz de mucho más’”, confesó.

La reinterpretación de la estrella de Hollywood como figura cómica se consolidó en el rodaje de la nueva versión de The Naked Gun, donde compartió escena y surgió un romance con Liam Neeson.

Pasaron una semana juntos en la casa del actor de 73 años en Nueva York, donde compartieron cenas y actividades domésticas. Incluso, la famosa relató un episodio en que Neeson ahuyentó a un oso solo con bata de baño.

“Sí, tuvimos una relación breve, pero fue después de grabar. Nuestra relación fue real, no una maniobra publicitaria. Tenemos un vínculo sincero y él apoya mi nueva etapa”, aclara la actriz por primera vez.

De forma paralela, Anderson y sus hijos han fundado una productora y preparan el regreso de la serie Barb Wire en formato televisivo, un proyecto que define como “una redención”. Si bien inicialmente no planea aparecer en pantalla, deja la puerta abierta. “Siempre logran convencerme”, djo.

La agenda de Pamela Anderson no parece detenerse. Desde octubre publica reflexiones personales en su boletín digital The Open Journal y se prepara para el estreno de Rosebush Pruning, donde interpretará a la madre de una familia disfuncional junto a Elle Fanning y Callum Turner. Sobre el futuro, se declara lista.

