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Mariska Hargitay y su esposo recrearon una propuesta de matrimonio en su última noche en Broadway

La despedida de la actriz de “Every Brilliant Thing” tuvo un giro inolvidable cuando Peter Hermann apareció como invitado sorpresa

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El actor se arrodilló durante la última función de Every Brilliant Thing y repitió su pedido de matrimonio ante el público del Hudson Theater (Instagram/@brilliantbway)

Peter Hermann le pidió matrimonio a Mariska Hargitay en el escenario del Hudson Theater de Nueva York durante la última función de Every Brilliant Thing en Broadway, el domingo 5 de julio, en una escena que mezcló el guion de la obra con un gesto personal ante el público.

El actor de 58 años hizo un cameo sorpresa como el personaje Sam —el mejor amigo de la infancia y eventual esposo de la narradora— en la última presentación de su esposa.

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En la obra, ese papel lo asume un miembro del público. Esa noche, el actor ocupó ese lugar.

Tomados de la mano sobre el escenario, ella recitó sus líneas: “Le mostré a Sam dónde solía pasear a Groucho Barx. Y pensé que Sam se había detenido a atarse el zapato”.

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Mientras ella miraba hacia el público, Hermann se arrodilló. Cuando Hargitay se dio vuelta y lo encontró en esa posición, el diálogo se detuvo por unos segundos entre las risas del teatro.

Mariska Hargitay y su esposo recrearon una propuesta de matrimonio en su última noche en Broadway
Peter Hermann le pidió matrimonio a Mariska Hargitay en el escenario del Hudson Theater de Nueva York durante la última función de "Every Brilliant Thing" en Broadway (REUTERS/Instagram)

“¿Te casarías conmigo?”, dijo finalmente Hermann. “Y yo dije: ‘¡Sí! Besémonos ahora’”, respondió Hargitay. La pareja se abrazó y se besó ante los aplausos del público.

Al terminar la función, Hargitay recibió una ovación de pie. Bajó del escenario para abrazar a su esposo y volvió a subir para agradecer al público.

Hermann regresó al escenario con un gran ramo de flores. “Te amo”, le dijo, según informó Today.

La cuenta oficial de Every Brilliant Thing en Instagram publicó dos videos del momento con el texto: “Un Sam muy especial, para la última función de Mariska”.

Every Brilliant Thing es un espectáculo unipersonal en el que una narradora repasa su vida a través de una lista de todo lo que hace que valga la pena vivirla.

La propuesta de matrimonio interrumpió el diálogo de Hargitay en escena y recibió la respuesta afirmativa de la actriz ante el público de Broadway (REUTERS/Manon Cruz)
La propuesta de matrimonio interrumpió el diálogo de Hargitay en escena y recibió la respuesta afirmativa de la actriz ante el público de Broadway (REUTERS/Manon Cruz)

Hargitay hizo su debut en Broadway el 26 de mayo, cuando tomó el relevo de Daniel Radcliffe en la producción del Hudson Theater.

La actriz reconoció ante Today que el desafío fue mayor de lo esperado. “Estoy cómoda en SVU. Llevo mucho tiempo haciéndolo y hay cierto nivel de experiencia. Con esta obra no había esa experiencia. Soy una novata y entré a algo completamente nuevo. No había nada familiar”, afirmó en el pódcast de Hoda Kotb.

Y agregó: “Fue tan difícil, y todo era nuevo, y aun así fue algo increíble. Siente el miedo y hazlo de todas formas”.

A partir del 7 de julio, Tracee Ellis Ross toma el relevo en el papel hasta el cierre de la temporada, el 9 de agosto.

Mariska Hargitay y Peter Hermann (Shutterstock)
Mariska Hargitay y Peter Hermann se conocieron en "Law & Order: Special Victims Unit", se casaron en 2004 y la artista atribuyó la clave de su matrimonio a la curiosidad disciplinada (Shutterstock)

La relación de Mariska Hargitay y Peter Hermann

Mariska Hargitay y Peter Hermann se conocieron cuando él fue invitado como estrella de reparto en la tercera temporada de Law & Order: Special Victims Unit. Se casaron en 2004 y tienen tres hijos: August, de 18 años; Amaya, de 14; y Andrew, de 13.

En 2018, la actriz describió a su esposo con una frase que se volvió parte de su relato público: “Mi esposo es mi estrella del norte, y mis hijos son mis maestros”.

Más de dos décadas después, compartió en el episodio del 24 de junio del pódcast Making Space with Hoda Kotb cuál considera la clave de su matrimonio.

“Me siento muy afortunada en ese aspecto”, sostuvo. “Mis dos nuevas palabras favoritas son ‘curiosidad disciplinada’. Ser realmente curioso sobre la otra persona y cómo experimenta las cosas, y escuchar de verdad”.

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