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Taylor Swift y Travis Kelce: la historia de amor que comenzó con una pulsera y ahora celebra una boda histórica

Todo empezó en un concierto de la Eras Tour en Kansas City, cuando el deportista quiso darle su número a la estrella pop

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Taylor Swift y Travis Kelce
Taylor Swift y Travis Kelce se comprometieron en agosto de 2025 tras una relación de dos años que comenzó con una pulsera de amistad (AP/Charlie Riedel)

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometieron en agosto de 2025, el desenlace de una relación que arrancó con una pulsera de amistad y se extendió a lo largo de dos años de apariciones públicas, declaraciones y gestos que captaron la atención del mundo.

Todo comenzó en julio de 2023, cuando Kelce asistió al show de la Eras Tour en el estadio Arrowhead de Kansas City, junto al también jugador de los Chiefs Patrick Mahomes y su esposa, Brittany Mahomes.

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Al término del concierto, el deportista no pudo entregarle a la cantante una pulsera con su número de teléfono —una tradición entre los asistentes a los shows de Swift— porque ella no habla con nadie antes ni después de sus actuaciones para proteger la voz.

Estaba decepcionado de que ella no hable antes o después de sus shows porque tiene que guardar la voz para las 44 canciones que canta. Quería darle a Taylor Swift una con mi número“, reconoció en su podcast New Heights, que conduce junto a su hermano Jason Kelce.

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Travis Kelce
El ala cerrada de los Kansas City Chiefs ntentó darle a la artista una pulsera con su número en un show de la Eras Tour en julio de 2023 (X/@SwiftNYC)

El mensaje llegó igual, por otras vías. En declaraciones al Wall Street Journal en noviembre de 2023, el jugador explicó que personas del entorno de la artista actuaron como intermediarias.

“Definitivamente había gente que ella conocía que sabía quién era yo, en su círculo, que decía: ‘¡Oye! ¿Sabías que iba a venir?’ Tenía a alguien haciendo de Cupido”, sostuvo.

Una vez establecido el contacto, la relación avanzó en privado durante semanas. Swift contó a la revista Time en diciembre de 2023 que comenzaron a verse poco después de que Travis “me pusiera en evidencia de forma muy adorable en su podcast”.

Y añadió: “Tuvimos un tiempo considerable en el que nadie lo sabía, lo cual agradezco, porque pudimos conocernos”.

La cantante observa el partido de los Kansas City Chiefs junto a Donna Kelce, madre de Travis, en septiembre de 2023. Fue la primera aparición pública de Swift como pareja del jugador (AP Foto/Ed Zurga)
La cantante observa el partido de los Kansas City Chiefs junto a Donna Kelce, madre de Travis, en septiembre de 2023. Fue la primera aparición pública de Swift como pareja del jugador (AP Foto/Ed Zurga)

Sobre su primera cita, Kelce precisó al mismo medio que tuvo lugar en Nueva York: “Cuando la conocí allí, ya habíamos estado hablando un poco, así que sabía que podíamos tener una buena cena y una conversación, y lo que surgiera de ahí, surgiría”.

La relación dejó de ser especulación pública en septiembre de 2023, cuando Swift apareció en el partido de los Chiefs frente a los Chicago Bears y fue vista en el palco familiar junto a Donna Kelce, madre del jugador.

La propia cantante aclaró a Time que para entonces ya eran pareja: “Creo que algunos piensan que vieron nuestra primera cita en ese partido. Nunca seríamos tan psicóticos como para hacer un lanzamiento público de una primera cita”.

Travis celebró la presencia de su novia en su podcast: “Fue impresionante cómo todos en el palco no tenían más que cosas buenas que decir de ella. Se veía increíble. Todo el mundo hablaba de ella de maravilla”, dijo, y la calificó de “bastante valiente” por presentarse ante el público.

Travis Kelce y Taylor Swift (Instagram)
Swift reveló que la relación con Kelce avanzó en privado antes de que su aparición en un partido de los Chiefs en septiembre de 2023 confirmara el vínculo (Instagram)

A lo largo de los dos años siguientes, la pareja se convirtió en un referente de apoyo mutuo. Swift no faltó al Super Bowl LVIII en Las Vegas en 2024 —donde los Chiefs ganaron el campeonato— ni al Super Bowl LIX en Nueva Orleans en 2025, pese a la derrota del equipo.

Tras la victoria de 2024, las cámaras registraron a Kelce abrazando a su pareja en el campo: “Gracias por venir. Gracias por hacer la mitad del camino alrededor del mundo. Eres la mejor, cariño. La mejor de todas”, le dijo, según videos difundidos en redes sociales.

El vínculo también tuvo momentos de cruce artístico. En uno de los conciertos de la Eras Tour en Londres, Kelce apareció en el escenario del estadio Wembley durante la interpretación de “I Can Do It With a Broken Heart”, con esmoquin y sombrero de copa, para participar en el cambio de vestuario de la cantante.

Según relató en New Heights, la idea fue suya: “Inicialmente se lo mencioné a Tay. Le dije: ‘¿Qué tan gracioso sería si simplemente apareciera en una de las bicicletas durante la era de 1989?'"

Taylor Swift acompañó a Travis Kelce en el Super Bowl LVIII de 2024 y en el Super Bowl LIX de 2025 como parte de su apoyo a los Chiefs (REUTERS/Brian Snyder)
Taylor Swift acompañó a Travis Kelce en el Super Bowl LVIII de 2024 y en el Super Bowl LIX de 2025 como parte de su apoyo a los Chiefs (REUTERS/Brian Snyder)

Taylor Swift fue más lejos al participar en el propio podcast de Travis Kelce, la primera vez que la pareja habló extensamente en público de forma conjunta.

Allí, la cantante describió el gesto inicial del jugador —usar el programa como “su aplicación personal de citas”— como “un gesto romántico de lo más salvaje” y lo comparó con una escena de película.

“Esto se sintió más como si estuviera en una película de John Hughes y él estuviera parado afuera de mi ventana con una grabadora. Pensé: ‘si este tipo no está loco, esto es más o menos lo que he estado escribiendo en canciones desde que era adolescente’“, declaró.

Taylor Swift en New Heights
Taylor y Travis hablaron juntos por primera vez en público en el podcast New Heights, donde ella definió el gesto inicial del jugador como romántico (YouTube)

El compromiso llegó en agosto de 2025. La pareja compartió en Instagram las imágenes del momento en que Kelce se arrodilló en el jardín de rosas de su finca privada en Kansas, con el mensaje: “Tu profesora de inglés y tu profesor de educación física se van a casar”.

Las redes sociales se llenaron de reacciones de sus seguidores, atentos tanto al anuncio como al anillo de diamantes de la cantante.

En marzo de 2026, la pareja hizo su debut conjunto en una ceremonia de premios en los iHeartRadio Music Awards, celebrados en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Swift llegó sola a la alfombra roja, pero Kelce la acompañó dentro del recinto.

La cantante se llevó siete galardones, entre ellos el de álbum pop del año por The Life of a Showgirl, y desde el escenario dedicó unas palabras a su prometido.

Travis Kelce le propuso matrimonio a Taylor Swift en el jardín de rosas de su finca privada en Kansas en agosto de 2025 (Instagram)
Travis Kelce le propuso matrimonio a Taylor Swift en el jardín de rosas de su finca privada en Kansas en agosto de 2025 (Instagram)

“Este álbum probablemente suena muy feliz, muy seguro y muy libre porque así es como me siento cada día de mi vida, gracias a mi prometido, que está aquí esta noche”, afirmó.

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