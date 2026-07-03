La canción de Taylor Swift que lo dice todo sobre su ruptura con su último novio, Joe Alwyn: “Yo tampoco me casaría conmigo misma”

Taylor Swift escribió “You’re Losing Me” un año y medio antes de que la ruptura con Joe Alwyn se reportara públicamente (REUTERS)

Taylor Swift escribió “You’re Losing Me” meses antes de que su ruptura con el actor británico Joe Alwyn se hiciera pública, según reveló el productor Jack Antonoff.

La canción, incluida como pista inédita en la edición especial de su álbum Midnights, narra el desgaste de una relación desde adentro, con uno de sus versos más comentados: “Y yo tampoco me casaría conmigo misma”.

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El tema fue lanzado por primera vez en formato físico exclusivo durante la gira Eras Tour, en los shows de East Rutherford, en mayo de 2023.

La cantante lo anunció a través de Instagram: “Para quienes vayan a los shows de East Rutherford, tendremos un nuevo CD de edición especial disponible SOLO en el lugar a partir de las 12:30 p.m. del viernes. Este CD tendrá una pista inédita de la bóveda de Midnights llamada ‘You’re Losing Me’”, escribió.

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Luego de ser escuchado exclusivamente mediante cierto número de copias físicas, el tema quedó disponible en plataformas de streaming el 29 de noviembre de 2023.

“You’re Losing Me” se incluyó como pista inédita en la edición especial de Midnights y retrata el desgaste de una relación (Republic Records)

Antonoff, colaborador habitual de Swift, confirmó en noviembre de ese año que la canción fue compuesta 18 meses antes de que la separación entre la cantante y Alwyn se reportara públicamente.

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La ruptura de la expareja, que mantuvo una relación de seis años, fue reportada por primera vez en abril de 2023.

La letra de “You’re Losing Me” describe la agonía de un vínculo que se deshace en silencio. En el primer verso, ella canta: “Dices ‘no entiendo’ y yo digo ‘lo sé’/ Pensamos que llegaría una cura a tiempo, ahora temo que no”.

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Más adelante, en el pre-coro, la artista plantea la disyuntiva: “¿Tiro todo lo que construimos o lo guardo?/ Me estoy cansando incluso para ser un fénix/ Siempre resurge de las cenizas/ Remendando todas sus heridas/ Puede que hayas dado el golpe final”.

El estribillo condensa la ruptura en una imagen clínica: “Para, me estás perdiendo/ No encuentro pulso/ Mi corazón ya no arranca por ti”.

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Los fans leyeron como una autocrítica de Taylor Swift el verso “Y yo tampoco me casaría conmigo misma” dentro de su relación con Joe Alwyn (The Image Direct/The Grosby Group)

El puente extiende esa mirada con una de las estrofas más citadas del disco: “¿Cuánto tiempo podemos ser una canción triste/ hasta que estuviéramos demasiado lejos para volver a la vida?/ Te di todas mis mejores versiones, mi empatía infinita/ Y todo lo que hice fue sangrar mientras intentaba ser la soldado más valiente”.

El verso que más atención acaparó entre los seguidores de la artista aparece también en el puente: “Y yo tampoco me casaría conmigo misma/ Una complaciente patológica/ Que solo quería que la vieras”.

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La frase fue leída por los fans como una autocrítica de la cantante sobre su propio comportamiento dentro de la relación con Joe Alwyn.

Taylor Swift interpretó “You’re Losing Me” en vivo por primera vez durante el arranque de la etapa australiana de la gira Eras Tour, ante más de 96.000 personas en el Melbourne Cricket Ground, en la que fue su mayor presentación en esa ciudad hasta la fecha.

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El actor mantuvo con Swift su relación más larga y reservada, además de colaborar en canciones bajo el seudónimo William Bowery (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

La incluyó como una de las canciones sorpresa del setlist, que recorre distintas etapas de su carrera.

Durante ese mismo concierto en Melbourne, Swift habló sobre su entonces próximo álbum The Tortured Poets Department, según consignó The Guardian.

“Básicamente, estoy muy emocionada por el 19 de abril, no puedo esperar a que escuchen todas estas canciones. Estos álbumes, más que ningún otro, necesitaba hacerlos”, reconoció. “Para mí, las cosas que estaba atravesando me recordaron por qué la composición realmente me ayuda a atravesar mi vida”.

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La gira Eras Tour de Taylor Swift fue la primera en superar la barrera de los mil millones de dólares en recaudación, según los datos anuales de la consultora Pollstar correspondientes a 2023.