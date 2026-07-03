Anne Hathaway rechazó un papel por una escena de parto que consideró incompatible con su imagen: “Sentía que no era su marca”

Anne Hathaway dejó "Ligeramente embarazada" antes del rodaje y atribuyó su salida a una escena del parto (REUTERS/Aude Guerrucci)

Seth Rogen reveló que Anne Hathaway abandonó el rodaje de Ligeramente embarazada antes de que comenzara la filmación de la comedia de 2007, y atribuyó la decisión de la actriz a su rechazo a una escena gráfica del nacimiento de un bebé.

El actor lo contó en The A24 Podcast, junto a Olivia Wilde, directora y coprotagonista de su próxima película The Invite.

“Fue Anne Hathaway quien abandonó la película”, afirmó Rogen.

Wilde, que también había hecho una audición para el papel protagónico femenino, le preguntó si la salida tenía que ver con la escena del coronamiento del bebé.

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“Sí, quiero decir... podría haber sido por cien millones de cosas. Eso fue lo que recuerdo que me dijeron”, respondió el actor.

Seth Rogen contó que Hathaway rechazó la representación visual del coronamiento del bebé en la comedia de 2007 (Prime Video)

La escena en cuestión muestra el coronamiento de la cabeza del bebé durante el parto, recreada con una prótesis después de que las leyes laborales de California impidieran al director Judd Apatow filmar un nacimiento real.

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En ese sentido, explicó que Anne Hathaway “no quería que el coronamiento del bebé fuera representado visualmente. Aunque no iba a ser el suyo... Es obviamente falso. Pero ella ni siquiera quería... sentía que no era su marca”.

Seth Rogen reconoció que pudo haber otros factores detrás de la decisión.

“Parte de mí también... ya habíamos empezado a ensayar la película... quizás ella simplemente pensó: ‘No sé si esto es para mí’”, dijo. “Tomaré lo que dijo al pie de la letra, que fue el coronamiento”.

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"Ella ni siquiera quería... sentía que no era su marca", reconoció el actor (REUTERS/Mario Anzuoni)

Con todo, Rogen defendió el criterio de Hathaway. “Ella tuvo una intuición y supo que no era para ella. Y la historia dirá... ella ha tenido razón en muchas más cosas que yo a lo largo de los años. Así que creo que probablemente tuvo razón”, señaló en The A24 Podcast.

El papel quedó en manos de Katherine Heigl, a quien Rogen elogió sin reservas: “Katie Heigl estuvo genial”.

Ligeramente embarazada se estrenó en el verano de 2007 y recaudó 219 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de producción de 25 millones, lo que la convirtió en uno de los mayores éxitos de Apatow para Universal Pictures.

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El elenco incluyó a Paul Rudd, Leslie Mann, Jay Baruchel, Jonah Hill, Jason Segel y Martin Starr.

Heigl, años después, calificó la película de “un poco sexista” en una entrevista con Vanity Fair.

Años después, Katherine Heigl calificó "Ligeramente embarazada" de sexista y Seth Rogen admitió que esas críticas le afectaron (Reuters)

“Pinta a las mujeres como arpías, sin sentido del humor y rígidas, y pinta a los hombres como tipos adorables, torpes y divertidos”, declaró en ese momento.

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Rogen reconoció en una entrevista de 2016 con Howard Stern que las palabras le afectaron: “Pensé que nos odiaba”, dijo.

Katherine Heigl cerró el episodio ese mismo año con una declaración a Entertainment Tonight: “Creo que él lo ha manejado de manera muy hermosa y solo siento amor y respeto”.

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Anne Hathaway y el precio de la fama

En una entrevista con ELLE, Anne Hathaway habló sobre los momentos más difíciles de su carrera y sobre la distancia que hoy pone entre ella y el ruido externo.

Entre sus próximos trabajos figuran Mother Mary, El diablo viste a la moda 2, La Odisea, The End of Oak Street y Verity.

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Anne Hathaway tiene cinco películas previstas en seis meses, entre ellas "Mother Mary", "El diablo viste a la moda 2", "La Odisea" y "Verity" (Foto Evan Agostini/Invision/AP)

También tiene en desarrollo Yesteryear, una comedia sobre una operación encubierta del FBI en una boda y The Princess Diaries 3.

El proyecto que describió con mayor detalle fue Mother Mary. Al verse en las primeras imágenes del rodaje, su reacción fue de rechazo: “Esto está muy mal... No sé si puedo pedirle a la gente que venga a ver esto”, dijo a ELLE.

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La duda llegó al punto de plantearse dejar el proyecto, aunque finalmente optó por quedarse. “Llegué a la conclusión de que no habría vergüenza si me despedían, pero sí la habría si renunciaba”, afirmó.

Tomó clases de baile durante meses y continuó el trabajo vocal en la posproducción. Un año después, volvió al estudio con el productor Jack Antonoff y regrabó casi todo el material.

La actriz vinculó parte de su evolución con los años del llamado “Hathahate” y con el trabajo que realizó para no ceder al pánico.

La ganadora del Oscar vinculó su evolución profesional al período del Hathahate y afirmó que hoy vive un gran momento con su familia y su carrera (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Una de las cosas de la yo más joven es que tenía mucho miedo, y creo que ese miedo me hacía ser dura conmigo misma”, dijo a la revista.

También admitió: “Me estremezco al pensar que quizá fui dura con otras personas mientras estaba siendo dura conmigo misma. De verdad me da náuseas pensarlo”.