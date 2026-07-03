Entre estrellas de rock y leyendas de Hollywood: estos fueron los novios de Taylor Swift antes de decirle sí a Travis Kelce

Taylor Swift tuvo once relaciones sentimentales públicas antes de comprometerse con el jugador de la NFL Travis Kelce. Casi todas terminaron en canción (REUTERS)

De Joe Jonas a Travis Kelce: la historia sentimental de Taylor Swift, de los primeros amores adolescentes al compromiso con el astro de la NFL

Swift, una de las artistas más seguidas del mundo, está a punto de casarse con el jugador de fútbol americano.

La boda, que se celebraría en el Madison Square Garden de Nueva York, pone fin a un largo historial de relaciones que la cantante convirtió, en buena parte, en materia prima para sus canciones.

PUBLICIDAD

Joe Jonas (2008)

Todo comenzó en 2008, cuando Swift, entonces de 18 años, tuvo su primera relación pública con el músico Joe Jonas.

La ruptura, que Jonas ejecutó por teléfono en 25 segundos, quedó registrada en The Ellen DeGeneres Show.

“Cuando encuentre a la persona correcta para mí, ni siquiera voy a recordar al chico que me cortó por teléfono en 25 segundos cuando tenía 18 años”, dijo la cantante ante la audiencia del programa.

PUBLICIDAD

En 2019, en el mismo show, revisitó ese episodio y lo calificó como su mayor “rebeldía adolescente”: “Eso fue demasiado, demasiado”, admitió con humor.

Joe Jonas fue la primera relación pública de Taylor Swift en 2008 y la ruptura por teléfono en 25 segundos quedó registrada en "The Ellen DeGeneres Show" (Instagram/@livandtorbff)

Lucas Till (2009)

En 2009, Swift tuvo dos romances breves. Primero con el actor Lucas Till, su coprotagonista en el videoclip de “You Belong with Me”, quien confirmó la relación a MTV con una explicación poco habitual.

PUBLICIDAD

“No hubo fricción porque éramos demasiado amables. La mayoría de las relaciones funcionan porque te llevas bien y luego no, y luego hacen las paces y es apasionante. Con ella, simplemente la quería como amiga. Esa es la única razón por la que no funcionó”, sostuvo.

Taylor Lautner (2009)

Ese mismo año, Swift salió brevemente con el actor Taylor Lautner, relación que inspiró la canción “Back to December”, incluida en su álbum Speak Now de 2010.

PUBLICIDAD

La cantante vinculó parte de su historia sentimental con su música, como ocurrió con “Back to December” tras su relación con Taylor Lautner (Captura de video)

John Mayer (2009-2010)

También en 2009 comenzó el vínculo con el músico John Mayer, cuya relación suscitó controversia por la diferencia de edad: Swift tenía 19 años y él rondaba los 30.

La cantante abordó ese desequilibrio en la balada “Dear John”, con versos como “¿No crees que 19 es demasiado joven / para ser manipulada por tus oscuros y retorcidos juegos, cuando tanto te amé?”.

PUBLICIDAD

Taylor Swift tenía 19 años cuando salió con el músico John Mayer, quien le llevaba más de una década. La cantante abordó ese desequilibrio en la balada "Dear John" (REUTERS/Kylie Cooper)

Jake Gyllenhaal (2010)

En 2010, Gwyneth Paltrow presentó a Swift con el actor Jake Gyllenhaal en una cena en su casa.

“Conozco a Jake desde hace mucho tiempo, es un gran chico”, explicó Paltrow a USA Today.

La relación, que duró apenas unos meses, inspiró la que muchos consideran la canción más emblemática de Swift: “All Too Well”, cuya versión extendida encabezó las listas de Billboard casi una década después de su lanzamiento original.

PUBLICIDAD

La relación de Taylor Swift con Jake Gyllenhaal en 2010 inspiró “All Too Well”, cuya versión extendida llegó a encabezar las listas de Billboard (REUTERS/Daniel Cole)

Conor Kennedy (2012)

En el verano de 2012, Swift tuvo un romance con Conor Kennedy, nieto de Ethel Kennedy, quien describió a la cantante como “espectacular” y “sensacional por dentro y por fuera” en declaraciones al The Cape Cod Times.

Harry Styles (2012-2013)

Ese mismo año, la cantante salió con el cantante británico Harry Styles, de la banda One Direction. La relación fue breve pero muy seguida por los medios.

PUBLICIDAD

Styles reflexionó sobre aquella época en 2017 ante Rolling Stone: “Las relaciones son difíciles a cualquier edad. Y si le sumas que no entiendes del todo cómo funcionan cuando tienes 18 años, navegar por todo eso no lo hace más fácil”.

El romance de Taylor Swift con Harry Styles entre 2012 y 2013 fue breve y recibió una fuerte atención de los medios (REUTERS/Temilade Adelaja)

Calvin Harris (2015-2016)

En 2015, Swift conoció al DJ escocés Calvin Harris en los Elle Style Awards, con presentación de la cantante Ellie Goulding.

Salieron durante poco más de un año, con escenas de afecto que incluyeron besos en la ceremonia de los Billboard Music Awards. La relación terminó en mayo de 2016.

PUBLICIDAD

Taylor Swift y el DJ escocés Calvin Harris se conocieron en los Elle Style Awards de 2015, con presentación de Ellie Goulding. Salieron durante poco más de un año (James Devaney/GC Images)

Tom Hiddleston (2016)

Ese mismo mes, Swift coincidió en la Gala Met con el actor británico Tom Hiddleston. En junio, la prensa los fotografió besándose en una roca frente a la mansión de Swift en Rhode Island.

La relación, bautizada por los tabloides como “Hiddleswift”, fue intensa y muy pública, con viajes a Inglaterra, Roma y Australia y encuentros con las respectivas familias.

Hiddleston confirmó el romance en julio de 2016 a The Hollywood Reporter: “Taylor y yo estamos juntos y somos muy felices”. En septiembre de ese año, la relación había concluido.

Meses después, en una entrevista con GQ, el actor defendió su autenticidad: “Taylor es una mujer extraordinaria. Es generosa, amable y encantadora, y lo pasamos genial. Por supuesto que fue real”.

La prensa los fotografió besándose en Rhode Island en junio de 2016. Tres meses después, el romance entre Taylor Swift y Tom Hiddleston había concluido (Grosby Group)

Joe Alwyn (2017-2023)

También en la Gala Met de 2016, Swift conoció al actor británico Joe Alwyn. La relación, que se hizo pública en mayo de 2017, fue la más larga y reservada de su historial: seis años y medio.

Alwyn colaboró con Swift en la composición de varios temas bajo el seudónimo “William Bowery”, entre ellos “Champagne Problems” y “Exile”, incluidos en los álbumes Folklore y Evermore.

En junio de 2024, el artista habló por primera vez de la ruptura, ocurrida en abril de 2023, en una entrevista con The Sunday Times.

“Espero que cualquier persona pueda empatizar y entender las dificultades que conlleva el fin de una relación larga, amorosa y plenamente comprometida de más de seis años y medio. Eso es difícil de gestionar”, aseguró.

Y añadió: “Siempre habrá una brecha entre lo que se sabe y lo que se dice”.

Joe Alwyn mantuvo con Taylor Swift su relación más larga y reservada, además de colaborar en canciones bajo el seudónimo William Bowery (The Image Direct/The Grosby Group)

Matty Healy (2023)

En mayo de 2023, una breve relación con el cantante Matty Healy, vocalista de The 1975, acaparó la atención mediática antes de que TMZ confirmara su fin tras apenas un mes.

Según una fuente citada por Entertainment Tonight, “ambos son extremadamente ocupados y se dieron cuenta de que no son realmente compatibles”.

Taylor Swift y el cantante Matty Healy, vocalista de The 1975, tuvieron un romance de apenas un mes en 2023 que acaparó la atención mediática (Scott Garfitt/Invision/AP/EFE/ Caroline Brehman)

Travis Kelce (2023-presente)

Fue Travis Kelce quien cerró ese capítulo. El ala cerrada de los Kansas City Chiefs asistió al Eras Tour en julio de 2023 con una pulsera de amistad con su número de teléfono que no logró entregar.

Relató el episodio en su podcast New Heights, y Swift admitió en una entrevista con Time que ese gesto captó su atención.

En agosto de 2025, la pareja anunció su compromiso en una publicación conjunta en Instagram.

Taylor Swift se comprometió con Travis Kelce en agosto de 2025 (Instagram/@taylorswift)