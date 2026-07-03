Entretenimiento

Entre estrellas de rock y leyendas de Hollywood: estos fueron los novios de Taylor Swift antes de decirle sí a Travis Kelce

Los reportes sobre la boda ponen otra vez bajo la lupa los romances más recordados de la cantante

Guardar
Google icon
Quiénes fueron los novios de Taylor Swift antes de decirle sí a Travis Kelce
Taylor Swift tuvo once relaciones sentimentales públicas antes de comprometerse con el jugador de la NFL Travis Kelce. Casi todas terminaron en canción (REUTERS)

De Joe Jonas a Travis Kelce: la historia sentimental de Taylor Swift, de los primeros amores adolescentes al compromiso con el astro de la NFL

Swift, una de las artistas más seguidas del mundo, está a punto de casarse con el jugador de fútbol americano.

La boda, que se celebraría en el Madison Square Garden de Nueva York, pone fin a un largo historial de relaciones que la cantante convirtió, en buena parte, en materia prima para sus canciones.

PUBLICIDAD

Joe Jonas (2008)

Todo comenzó en 2008, cuando Swift, entonces de 18 años, tuvo su primera relación pública con el músico Joe Jonas.

La ruptura, que Jonas ejecutó por teléfono en 25 segundos, quedó registrada en The Ellen DeGeneres Show.

“Cuando encuentre a la persona correcta para mí, ni siquiera voy a recordar al chico que me cortó por teléfono en 25 segundos cuando tenía 18 años”, dijo la cantante ante la audiencia del programa.

PUBLICIDAD

En 2019, en el mismo show, revisitó ese episodio y lo calificó como su mayor “rebeldía adolescente”: “Eso fue demasiado, demasiado”, admitió con humor.

Taylor Swift Joe Jonas
Joe Jonas fue la primera relación pública de Taylor Swift en 2008 y la ruptura por teléfono en 25 segundos quedó registrada en "The Ellen DeGeneres Show" (Instagram/@livandtorbff)

Lucas Till (2009)

En 2009, Swift tuvo dos romances breves. Primero con el actor Lucas Till, su coprotagonista en el videoclip de “You Belong with Me”, quien confirmó la relación a MTV con una explicación poco habitual.

“No hubo fricción porque éramos demasiado amables. La mayoría de las relaciones funcionan porque te llevas bien y luego no, y luego hacen las paces y es apasionante. Con ella, simplemente la quería como amiga. Esa es la única razón por la que no funcionó”, sostuvo.

Taylor Lautner (2009)

Ese mismo año, Swift salió brevemente con el actor Taylor Lautner, relación que inspiró la canción “Back to December”, incluida en su álbum Speak Now de 2010.

Taylor Swift y Taylor Lautner en una escena de 'Valentine's Day'
La cantante vinculó parte de su historia sentimental con su música, como ocurrió con “Back to December” tras su relación con Taylor Lautner (Captura de video)

John Mayer (2009-2010)

También en 2009 comenzó el vínculo con el músico John Mayer, cuya relación suscitó controversia por la diferencia de edad: Swift tenía 19 años y él rondaba los 30.

La cantante abordó ese desequilibrio en la balada “Dear John”, con versos como “¿No crees que 19 es demasiado joven / para ser manipulada por tus oscuros y retorcidos juegos, cuando tanto te amé?”.

Taylor Swift tenía 19 años cuando salió con el músico John Mayer, quien le llevaba más de una década. La cantante abordó ese desequilibrio en la balada "Dear John" (REUTERS/Kylie Cooper)
Taylor Swift tenía 19 años cuando salió con el músico John Mayer, quien le llevaba más de una década. La cantante abordó ese desequilibrio en la balada "Dear John" (REUTERS/Kylie Cooper)

Jake Gyllenhaal (2010)

En 2010, Gwyneth Paltrow presentó a Swift con el actor Jake Gyllenhaal en una cena en su casa.

“Conozco a Jake desde hace mucho tiempo, es un gran chico”, explicó Paltrow a USA Today.

La relación, que duró apenas unos meses, inspiró la que muchos consideran la canción más emblemática de Swift: “All Too Well”, cuya versión extendida encabezó las listas de Billboard casi una década después de su lanzamiento original.

La relación de Taylor Swift con Jake Gyllenhaal en 2010 inspiró “All Too Well”, cuya versión extendida llegó a encabezar las listas de Billboard (REUTERS/Daniel Cole)
La relación de Taylor Swift con Jake Gyllenhaal en 2010 inspiró “All Too Well”, cuya versión extendida llegó a encabezar las listas de Billboard (REUTERS/Daniel Cole)

Conor Kennedy (2012)

En el verano de 2012, Swift tuvo un romance con Conor Kennedy, nieto de Ethel Kennedy, quien describió a la cantante como “espectacular” y “sensacional por dentro y por fuera” en declaraciones al The Cape Cod Times.

Harry Styles (2012-2013)

Ese mismo año, la cantante salió con el cantante británico Harry Styles, de la banda One Direction. La relación fue breve pero muy seguida por los medios.

Styles reflexionó sobre aquella época en 2017 ante Rolling Stone: “Las relaciones son difíciles a cualquier edad. Y si le sumas que no entiendes del todo cómo funcionan cuando tienes 18 años, navegar por todo eso no lo hace más fácil”.

El romance de Taylor Swift con Harry Styles entre 2012 y 2013 fue breve y recibió una fuerte atención de los medios (REUTERS/Temilade Adelaja)
El romance de Taylor Swift con Harry Styles entre 2012 y 2013 fue breve y recibió una fuerte atención de los medios (REUTERS/Temilade Adelaja)

Calvin Harris (2015-2016)

En 2015, Swift conoció al DJ escocés Calvin Harris en los Elle Style Awards, con presentación de la cantante Ellie Goulding.

Salieron durante poco más de un año, con escenas de afecto que incluyeron besos en la ceremonia de los Billboard Music Awards. La relación terminó en mayo de 2016.

NUEVA YORK, NY - 28 DE MAYO: Taylor Swift y Calvin Harris abandonan el restaurante Spotted Pig el 28 de mayo de 2015 en la ciudad de Nueva York. (Foto de James Devaney/GC Images)
Taylor Swift y el DJ escocés Calvin Harris se conocieron en los Elle Style Awards de 2015, con presentación de Ellie Goulding. Salieron durante poco más de un año (James Devaney/GC Images)

Tom Hiddleston (2016)

Ese mismo mes, Swift coincidió en la Gala Met con el actor británico Tom Hiddleston. En junio, la prensa los fotografió besándose en una roca frente a la mansión de Swift en Rhode Island.

La relación, bautizada por los tabloides como “Hiddleswift”, fue intensa y muy pública, con viajes a Inglaterra, Roma y Australia y encuentros con las respectivas familias.

Hiddleston confirmó el romance en julio de 2016 a The Hollywood Reporter: “Taylor y yo estamos juntos y somos muy felices”. En septiembre de ese año, la relación había concluido.

Meses después, en una entrevista con GQ, el actor defendió su autenticidad: “Taylor es una mujer extraordinaria. Es generosa, amable y encantadora, y lo pasamos genial. Por supuesto que fue real”.

La prensa los fotografió besándose en Rhode Island en junio de 2016. Tres meses después, el romance entre Taylor Swift y Tom Hiddleston había concluido (Grosby Group)
La prensa los fotografió besándose en Rhode Island en junio de 2016. Tres meses después, el romance entre Taylor Swift y Tom Hiddleston había concluido (Grosby Group)

Joe Alwyn (2017-2023)

También en la Gala Met de 2016, Swift conoció al actor británico Joe Alwyn. La relación, que se hizo pública en mayo de 2017, fue la más larga y reservada de su historial: seis años y medio.

Alwyn colaboró con Swift en la composición de varios temas bajo el seudónimo “William Bowery”, entre ellos “Champagne Problems” y “Exile”, incluidos en los álbumes Folklore y Evermore.

En junio de 2024, el artista habló por primera vez de la ruptura, ocurrida en abril de 2023, en una entrevista con The Sunday Times.

“Espero que cualquier persona pueda empatizar y entender las dificultades que conlleva el fin de una relación larga, amorosa y plenamente comprometida de más de seis años y medio. Eso es difícil de gestionar”, aseguró.

Y añadió: “Siempre habrá una brecha entre lo que se sabe y lo que se dice”.

Todas las referencias literarias ocultas en "The Tortured Poets Department" de Taylor Swift
Joe Alwyn mantuvo con Taylor Swift su relación más larga y reservada, además de colaborar en canciones bajo el seudónimo William Bowery (The Image Direct/The Grosby Group)

Matty Healy (2023)

En mayo de 2023, una breve relación con el cantante Matty Healy, vocalista de The 1975, acaparó la atención mediática antes de que TMZ confirmara su fin tras apenas un mes.

Según una fuente citada por Entertainment Tonight, “ambos son extremadamente ocupados y se dieron cuenta de que no son realmente compatibles”.

Matty Healy - Taylor Swift
Taylor Swift y el cantante Matty Healy, vocalista de The 1975, tuvieron un romance de apenas un mes en 2023 que acaparó la atención mediática (Scott Garfitt/Invision/AP/EFE/ Caroline Brehman)

Travis Kelce (2023-presente)

Fue Travis Kelce quien cerró ese capítulo. El ala cerrada de los Kansas City Chiefs asistió al Eras Tour en julio de 2023 con una pulsera de amistad con su número de teléfono que no logró entregar.

Relató el episodio en su podcast New Heights, y Swift admitió en una entrevista con Time que ese gesto captó su atención.

En agosto de 2025, la pareja anunció su compromiso en una publicación conjunta en Instagram.

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometieron
Taylor Swift se comprometió con Travis Kelce en agosto de 2025 (Instagram/@taylorswift)

Temas Relacionados

Taylor Swifttravis kelceMatty Healyjoe alwynHarry StylesTom HiddlestonJoe Jonasestrellas de hollywoodentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lamine Yamal luce cadena de Batman durante el juego de España vs Austria: este es el precio de la extraordinaria joya

El delantero español atrajo todas las miradas al aparecer en el SoFi Stadium con una joya exclusiva inspirada en Batman y su barrio Rocafonda

Lamine Yamal luce cadena de Batman durante el juego de España vs Austria: este es el precio de la extraordinaria joya

Adele confiesa vínculo insólito con su hijo Angelo gracias a la Fórmula 1: “No conozco a muchos adolescentes con una pasión verdadera”

La cantante reveló que el karting y la pasión de Angelo por las carreras los han unido en la adolescencia, permitiéndoles tener largas pláticas y debates familiares sobre pilotos favoritos

Adele confiesa vínculo insólito con su hijo Angelo gracias a la Fórmula 1: “No conozco a muchos adolescentes con una pasión verdadera”

Un árbol de dos pisos en la casa de John Legend guarda una historia profunda en el corazón familiar

La imponente estructura, ubicada en el centro de la vivienda de Beverly Hills, se integra a la rutina diaria y sostiene tradiciones que atraviesan generaciones, marcando un vínculo especial entre recuerdos y nuevos momentos compartidos

Un árbol de dos pisos en la casa de John Legend guarda una historia profunda en el corazón familiar

BTS no actuará en el Estadio Nacional de Santiago y sus tres fechas en Chile quedan en el aire

El Instituto Nacional de Deportes no autorizó el recinto para las fechas de octubre por el estado de la cancha

BTS no actuará en el Estadio Nacional de Santiago y sus tres fechas en Chile quedan en el aire

Tristan Thompson se refirió a su infidelidad a Khloé Kardashian

El exdeportista explicó cómo influyó su entorno inmediato en las decisiones que afectaron a su vida personal y profesional

Tristan Thompson se refirió a su infidelidad a Khloé Kardashian

DEPORTES

Australia-Egipto, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: los equipos están en la cancha y en minutos arranca el duelo

Australia-Egipto, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: los equipos están en la cancha y en minutos arranca el duelo

Lamine Yamal luce cadena de Batman durante el juego de España vs Austria: este es el precio de la extraordinaria joya

Argentina-Cabo Verde, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

“Día difícil”: la angustia de Franco Colapinto tras terminar 14° en la clasificación de la Sprint del GP de Gran Bretaña de Fórmula 1

Facundo Díaz Acosta avanzó a semis en Milán y Guido Justo irá por un lugar en la final de Brasov

TELESHOW

El sentido mensaje de Franco Torchia por la muerte de su padre: “Necesitás descansar mucho”

El sentido mensaje de Franco Torchia por la muerte de su padre: “Necesitás descansar mucho”

El apasionado reencuentro de Sofía Jujuy con su novio tras una semana de críticas: “Se me va a salir el corazón”

Moria Casán reveló su llamativa cábala para ver los partidos de la Selección: “No me banco el sufrimiento”

Daniela Celis justificó el look de la polémica con Mica Viciconte y explicó por qué hace años que no usa corpiño

El hermano de Mauro Icardi desmintió a Yanina Latorre y contó cómo está su papá: “Somos una familia que trabaja”

INFOBAE AMÉRICA

El riesgo de sufrir alergia a la carne roja por garrapatas sería mayor de lo que se creía, según un estudio

El riesgo de sufrir alergia a la carne roja por garrapatas sería mayor de lo que se creía, según un estudio

Qué es Trophy Lab, la plataforma donde Ucrania comparte los secretos del arsenal ruso

Un avión con 50 toneladas de donaciones partió desde Ecuador para los afectados por el terremoto en Venezuela

Ecuador: asesinaron a un trabajador del Municipio de Manta en pleno centro de la ciudad

Retiran más de 650,000 bolsas de papas fritas por riesgo de salmonella y emiten una alerta de máxima gravedad