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De Buscando a Nemo a Intensamente: las 10 mejores películas de Pixar, según Empire

La publicación británica elaboró su selección de animaciones y reservó los primeros puestos para títulos que marcaron a varias generaciones con historias que nunca pasan de moda

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La revista Empire ubicó a las mejores películas de Pixar en los primeros puestos de su ranking histórico

Desde su primer largometraje, Pixar transformó la animación y conquistó a espectadores de todas las edades. Sus historias y personajes trascendieron la pantalla, convirtiéndose en clásicos modernos y referencias de la cultura popular.

La revista Empire elaboró un ranking con las 10 películas más destacadas de Pixar, seleccionadas por su impacto emocional y la forma en que acompañaron a distintas generaciones. A continuación, el listado con los títulos que la publicación ubicó en los primeros puestos.

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Puesto 10: Buscando a Nemo

Buscando a Nemo, Toy Story y Ratatouille completaron del puesto 10 al 8 el ranking de Empire por su innovación técnica, su influencia en la animación digital y su potencia visual (Pixar)
Buscando a Nemo, Toy Story y Ratatouille completaron del puesto 10 al 8 el ranking de Empire por su innovación técnica, su influencia en la animación digital y su potencia visual (Pixar)

El puesto que cierra el top 10 es una aventura submarina que la publicación consideró un desarrollo técnico para su tiempo. Su mundo marino, la búsqueda de Marlin, los diálogos memorables y la presencia de Dory explicaron, según Empire, por qué siguió entre las obras más queridas de Pixar.

Puesto 9: Toy Story

Ocupó el noveno puesto como la película que lo empezó todo y que, para Empire, siguió siendo el núcleo de las virtudes del estudio. La revista recordó que nació entre dificultades técnicas y cambios de tono, pero acabó como un clásico que fijó el modelo de la animación digital durante décadas.

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Puesto 8: Ratatouille

Quedó octava por convertir la cocina en una experiencia visual. Empire destacó cómo visualizó aromas y sabores, la ambientación parisina y el modo en que Remy controló a Linguini, hasta desembocar en una escena final con el crítico gastronómico que, según la revista, conmovió.

Puesto 7: Up

Up se colocó séptima entre las mejores obras de Pixar según Empire por el impacto de su apertura sobre la vida de Carl y Ellie
Up se colocó séptima entre las mejores obras de Pixar según Empire por el impacto de su apertura sobre la vida de Carl y Ellie

Se ubicó séptima por la dinámica marcada de forma inevitable por su célebre arranque sobre la vida compartida de Carl y Ellie. La revista sostuvo que esa apertura fue tan poderosa que opacó lo extravagante y colorido del resto, entre perros que pilotan aviones, una casa sostenida por globos y un ave tropical gigante.

Puesto 6: Los Increíbles

Se instaló en el sexto puesto como una fusión entre aventura de superhéroes, cómic y espionaje clásico. Empire la definió como una película de acción, con secuencias de equipo, humor y una Edna Mode memorable.

Puesto 5: Toy Story 2

Para la revista, este filme estuvo a la altura de la original y amplió su universo. Jessie, Bullseye y el resto del grupo de Woody’s Roundup se sumaron a una historia que profundizó en el abandono, el coleccionismo y el verdadero propósito de los juguetes.

Puesto 4: Monsters, Inc.

Toy Story 3 alcanzó el tercer lugar entre las mejores películas de Pixar según Empire por su despedida de Andy y su carga emocional en la incineradora
Toy Story 3 alcanzó el tercer lugar entre las mejores películas de Pixar según Empire por su despedida de Andy y su carga emocional en la incineradora

La publicación valoró la creatividad de Monstruópolis, la relación entre Billy Crystal y John Goodman en las voces principales y el descubrimiento de que Boo no era la amenaza que Sully imaginaba.

Puesto 3: Toy Story 3

La revista la presentó como una despedida para quienes crecieron con la saga. El clímax en la incineradora y el relevo de Andy a Bonnie sostuvieron, según ese criterio, una carga emocional que a veces eclipsó la comicidad del resto de la película.

Puesto 2: Wall-E

Descrita como una película de doble naturaleza: casi muda en su arranque y luego lanzada hacia una aventura de gran velocidad. La revista subrayó que su romance convivió con una visión sombría del futuro humano, entre basura, consumismo y calentamiento global.

A la vez, Empire remarcó su ternura, su homenaje al viejo Hollywood y el peso simbólico de esa pequeña planta que introdujo una posibilidad de esperanza. El robot protagonista, añadió, figuró entre los personajes más reconocibles de la cultura popular reciente.

El número 1 del ranking: Intensamente

Intensa-Mente (Disney+)
Empire ubicó a Intensamente en el primer puesto de su ranking histórico de las mejores películas de Pixar por su exploración de las emociones y la mente de Riley (Créditos: Disney+)

La revista destacó su inteligencia emocional, su capacidad para explorar “los sentimientos detrás de nuestros sentimientos” y un mensaje final que reivindicó la tristeza como parte necesaria de la vida.

Para Empire, la película apenas necesitó medio minuto para activar la emoción y luego amplió su apuesta con humor, rareza visual y observaciones agudas sobre la mente de Riley. Esa mezcla la convirtió, a juicio de la publicación, en una de las obras más valoradas del estudio.

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