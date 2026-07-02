Metallica dona 100 mil dólares para ayudar a víctimas de los sismos en Venezuela

La fundación de Metallica envía apoyo humanitario tras los terremotos en Venezuela. FOTO: CUARTOSCURO.COM

La fundación All Within My Hands, creada por la banda estadounidense Metallica, realizó una donación de 100 mil dólares destinada a las labores de asistencia por los sismos registrados recientemente en Venezuela.

El apoyo fue canalizado a través de su socio de larga data, la organización Direct Relief, que se encuentra coordinando la entrega de ayuda médica de emergencia en la región.

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De acuerdo con la información publicada en el sitio oficial de Metallica, Direct Relief está trabajando en conjunto con agencias locales y regionales para movilizar insumos médicos de emergencia y respaldar operaciones de búsqueda y rescate en las zonas afectadas.

La donación se produce tras una serie de terremotos ocurridos el 24 de junio en Venezuela, que han dejado más de 2 mil personas fallecidas, según cifras reportadas en el contexto de la emergencia.

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Metallica donó 100 mil dólares para ayudar a Venezuela tras el reciente terremoto. (Instagram)

Además, las autoridades han informado que más de 60 mil personas continúan desaparecidas como resultado de los eventos sísmicos. Entre las víctimas se encuentran los cuatro integrantes de la banda venezolana de nu metal Van Der Dijs.

Cabe destacar que la fundación All Within My Hands ha destinado recursos en distintas ocasiones a iniciativas de ayuda humanitaria.

Además de su labor en programas de educación laboral y formación técnica, la organización ha participado en esfuerzos de asistencia tras desastres naturales en diferentes partes del mundo.

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En años recientes, la fundación ha apoyado operaciones de emergencia relacionadas con incendios forestales en Los Ángeles y Hawái, así como con huracanes en la costa del Golfo de Estados Unidos y en la región este del país.

Metallica también ayudó a mitigar los incendios de Los Ángeles. (NBC Los Angeles)

Estas acciones forman parte de una línea de trabajo que incluye la colaboración con organizaciones especializadas en respuesta a crisis humanitarias.

La participación de Metallica en las labores de apoyo a Venezuela se suma a otras iniciativas impulsadas desde el ámbito musical.

En paralelo, la banda canadiense RUSH ha anunciado su colaboración con la organización Fantoons para la venta de una camiseta de edición limitada, cuyos ingresos serán destinados en su totalidad a Hogar Bambi, una fundación que trabaja con niños huérfanos y en situación de abandono en Venezuela.

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Por otro lado, Metallica tiene previsto iniciar una residencia de conciertos en Las Vegas como parte de su gira Life Burns Faster. Las presentaciones se llevarán a cabo en el recinto Sphere y están programadas para extenderse del 1 de octubre de 2026 al 13 de marzo de 2027.

Metallica se prepara para su residencia en Las Vegas. (Crédito: @metallica)

La residencia formará parte del calendario de actividades de la banda en los próximos años, en paralelo a las iniciativas que mantiene la fundación All Within My Hands en materia de educación y asistencia humanitaria.

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Las operaciones de ayuda en Venezuela continúan en desarrollo, con la participación de organismos internacionales, autoridades locales y organizaciones civiles, en respuesta a los efectos de los sismos registrados a finales de junio.