De Cabo Verde a Estudiantes de La Plata: la historia del primer futbolista africano que jugó en la Argentina

Custodio Mendes señaló que el fútbol en Cabo Verde sigue siendo amateur, a diferencia del nivel de profesionalización y fanatismo del fútbol argentino

Custodio Mendes aprendió hace mucho tiempo a convivir con dos identidades. Nació en Cabo Verde, pero hace más de medio siglo que la Argentina es su casa. Fue el primer futbolista africano en jugar profesionalmente en el país, formó parte del Estudiantes de Carlos Bilardo y construyó aquí su carrera y su familia. Por eso, el cruce entre ambas selecciones en los octavos de final del Mundial lo enfrenta a un dilema imposible de resolver.

“Nunca pensé que un partido de fútbol me podía partir el corazón en dos”, reconoció durante una entrevista con Infobae al Regreso, el programa conducido por Gonzalo Aziz.

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La historia de Mendes empezó mucho antes del fútbol. La muerte de su padre, cuando tenía apenas ocho años, cambió el rumbo de su vida y terminó impulsando una decisión que marcaría su destino. Cuatro años más tarde dejó Cabo Verde para reunirse en la Argentina con una hermana a la que ni siquiera conocía.

Custodio Mendes destacó la histórica clasificación de Cabo Verde al Mundial y afirmó que el torneo cambió la visibilidad internacional del archipiélago (Infobae en Vivo)

Aquel viaje todavía permanece intacto en su memoria. “Llegué con un portafolio, mis documentos y una hoja A4 que decía: ‘Yo soy Adriano Custodio Mendes’. No conocía a mi hermana, no sabía con quién me iba a encontrar”, recordó. Antes de aterrizar en Buenos Aires pasó un tiempo en Lisboa mientras esperaba la documentación definitiva, pero el verdadero desafío comenzó cuando pisó suelo argentino. No hablaba español, desconocía las costumbres y debía adaptarse a un mundo completamente distinto.

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“Extrañé muchísimo. La comida era diferente, la cultura también. Muchas veces no entendía qué hacía viviendo en otro país”, contó.

En ese proceso de adaptación, el fútbol se convirtió en su idioma. Lo ayudó a integrarse, a construir amistades y a encontrar un lugar de pertenencia. Surgió de las inferiores de Estudiantes de La Plata y terminó haciendo historia como el primer futbolista nacido en África que disputó el campeonato argentino. Luego defendió las camisetas de Temperley, Colón, San Martín de Tucumán y Chacarita.

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Custodio Mendes fue el primer futbolista africano que jugó profesionalmente en la Argentina y surgió de Estudiantes de La Plata (Infobae en Vivo)

En Estudiantes también conoció al entrenador que más influyó en su carrera. Carlos Bilardo comenzaba a desarrollar las ideas que años después lo llevarían a conquistar el mundo con la selección argentina y Mendes absorbía cada enseñanza.

“Con Bilardo fui una esponja. Aprendí de táctica, de estrategia y de cada detalle del juego. Si jugué hasta casi los 38 años fue, en gran parte, por todo lo que me enseñó”, aseguró.

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Con el paso del tiempo, la Argentina dejó de ser simplemente el país al que había emigrado. Aquí desarrolló su carrera, formó una familia y nacieron sus hijos. Sin embargo, nunca perdió el vínculo con la tierra que lo vio nacer. Esa doble pertenencia explica por qué el Mundial le provoca sentimientos encontrados.

“Cabo Verde me dio la vida, es mi sangre y mis raíces. Pero la Argentina me dio todo. Acá crecí, tuve mis hijos y desarrollé mi carrera. No puedo ir en contra de mis raíces, pero tampoco del país que me recibió y me cambió la vida”, resumió.

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Custodio Mendes llegó desde Cabo Verde a la Argentina a los 12 años, solo y sin hablar español, tras la muerte de su padre (Infobae en Vivo)

Más allá de la emoción personal, Mendes observa con orgullo el crecimiento de la selección caboverdiana. Considera que la histórica clasificación al Mundial ya cambió la manera en que el resto del planeta mira a ese pequeño archipiélago africano.

“Cabo Verde ya ganó. Hoy todo el mundo sabe dónde queda”, afirmó. Y destacó el rendimiento que mostró el equipo durante el torneo: “Contra España hizo un trabajo táctico muy bueno. Defendió con mucho orden y prácticamente no le dejó espacios. Ahora enfrente estará Argentina, que tiene recursos para resolver cualquier partido. Tiene plan A, plan B, plan C y hasta la Z.”

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También explicó que el desarrollo del fútbol en su país todavía está lejos del nivel de profesionalización que encontró en la Argentina. “El fútbol argentino es único. El fanatismo no lo iguala nadie. En Cabo Verde sigue siendo amateur. Hay diez islas, ocho habitadas, cada una tiene sus equipos y nadie vive de jugar al fútbol. Muchos de los futbolistas de la selección nacieron en Europa, son hijos de caboverdianos y algunos ni siquiera hablan portugués”, describió.

El cruce entre Argentina y Cabo Verde en el Mundial encuentra a Custodio Mendes dividido entre sus raíces y el país donde formó su familia (Reuters/Maria Lysaker)

Hace nueve años decidió regresar definitivamente a Cabo Verde. Desde allí sigue de cerca la actualidad del país y asegura que la imagen que muchas veces existe sobre África poco tiene que ver con la realidad del archipiélago.

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“Es un país humilde, pero muy tranquilo. Vive del turismo, del mar y de la pesca. No existe esa pobreza extrema que suele asociarse con África. Si alguna vez pueden conocer sus playas, háganlo porque es un lugar maravilloso”, dijo.

Entre los recuerdos de su paso por el fútbol argentino también aparece una anécdota que todavía lo hace sonreír. Como cuando llegó Cabo Verde seguía siendo una colonia portuguesa, durante años lo conocieron como “el Portugués”.

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“Me cantaban ‘el maestro Portugués’. En ningún club donde jugué me hicieron sentir diferente por mi origen”, recordó.

Antes de despedirse volvió a una de las enseñanzas que conserva desde su etapa junto a Bilardo para explicar por qué algunas selecciones consiguen dar el salto y otras no. “Podés tener un equipazo, pero si el grupo no funciona, no alcanza. España no tuvo un plan B. Argentina sí lo tiene”, analizó.

Cuando el árbitro marque el comienzo de Argentina-Cabo Verde, millones de personas sabrán exactamente por quién alentar. Custodio Mendes, en cambio, no tendrá ese privilegio. Después de una vida repartida entre dos continentes, gane quien gane, una parte de él inevitablemente también perderá.

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