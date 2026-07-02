Liam Gallagher hace comentario sobre la histórica presentación de Juan Gabriel en Bellas Artes rumbo al partido de Inglaterra vs México

Liam Gallagher sorprende con comentario hacia Juan Gabriel previo al partido de Inglaterra vs México.

Liam Gallagher generó interacción en redes sociales tras publicar un comentario relacionado con la histórica presentación de Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes, en el contexto de la previa del partido amistoso entre Inglaterra y México.

El cantante británico había compartido previamente en X su pronóstico para el encuentro, en el que aseguró que la selección inglesa vencería 5-0 al conjunto mexicano.

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En la sección de comentarios de esa publicación, un usuario hizo referencia a la actuación de Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes, uno de los eventos más recordados en la trayectoria del cantante mexicano.

El fan escribió: “El concepto de Liam respondiéndome a la sagrada presentación de Juan Gabriel en Bellas Artes. Como une el futbol”. El mensaje llamó la atención del propio Gallagher, quien respondió de forma breve: “Lo canto en la ducha, lo primero que hago todas las mañanas”.

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Liam Gallagher respondió de forma sarcástica a un comentario sobre Juan Gabriel. (X)

La interacción generó reacciones entre seguidores del artista, quienes replicaron la conversación en distintas plataformas. El intercambio combinó referencias a la cultura popular mexicana con el contexto deportivo del partido entre Inglaterra y México, previsto en el calendario internacional.

Cabe recordar que Juan Gabriel se presentó en el Palacio de Bellas Artes en 1990, en un concierto que ha sido considerado uno de los momentos más significativos de su carrera, al tratarse de un recinto tradicionalmente asociado con la música clásica y las artes escénicas.

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La presentación ha mantenido relevancia en la cultura popular mexicana durante décadas. Ahora, durante el Mundial 2026, los fanáticos han adoptado en redes sociales el audio del tema “Hasta que te conocí” para apoyar a la Selección Mexicana.

Por si fuera poco, Liam Gallagher respondió otros comentarios referentes al partido del domingo en México. Un usuario comparó al vocalista de Oasis con el cantante de regional mexicano, Peso Pluma.

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Liam Gallagher reaccionó a ser comparado con Peso Pluma. (X)

“México vs Inglaterra. Peso pluma vs Liam Gallagher. Se lo lleva al Doble P por mucho”, comentó el internauta, a lo que el británico respondió: “Un yonqui que es un poco como Rodney Marsh”.

Asimismo, en otra respuesta, el famoso se retractó de su predicción de 5-0 y aseveró que algo más apegado a la realidad era un 3-0.

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“Wonderwall” aumenta sus reproducciones al 50% durante el Mundial

La canción “Wonderwall”, uno de los temas más conocidos de Oasis, ha experimentado un incremento significativo en sus reproducciones en plataformas digitales en los días previos al partido entre Inglaterra y Ghana en la Copa Mundial 2026.

El aumento en la popularidad del sencillo coincide con la difusión de imágenes en las que aficionados y jugadores de la selección inglesa interpretan la canción tras la victoria del equipo sobre Croacia en la fase de grupos del torneo.

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Según datos compartidos por Spotify, las reproducciones de “Wonderwall” en el Reino Unido aumentaron más de un 50 por ciento desde que se viralizaron las escenas registradas después del encuentro disputado la semana pasada.

Spotify reveló que las reproducciones de "Wonderwall" aumentaron un 50% tras el triunfo de Inglaterra sobre Croacia. (Instagram)

“Spotify puede revelar que el clásico de 1995 ha experimentado un resurgimiento, con un aumento del 50 % en las reproducciones en el Reino Unido, un incremento enorme si se tienen en cuenta las reproducciones y la base de fans existentes para una canción tan icónica y perdurable”, declaró Spotify.

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La plataforma señaló que el tema se ha consolidado como una de las canciones más asociadas a la participación de Inglaterra en la competición.

Tras conocerse el aumento en las reproducciones del tema, Liam Gallagher reaccionó públicamente a través de la red social X.

Liam Gallagher reaccionó a la respuesta de los fans con "Wonderwall". (X)

El vocalista de Oasis respondió a la información difundida por Spotify y destacó la relevancia que la canción mantiene décadas después de su lanzamiento. “Y con razón, es un puto clásico y sueno BÍBLICO en él”, escribió.

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Por su parte, Noel Gallagher también se refirió recientemente al fenómeno durante una entrevista concedida al diario The Sun. El músico y compositor expresó su apoyo a la idea de que Wonderwall sea considerada una especie de himno no oficial de Inglaterra durante la Copa Mundial.