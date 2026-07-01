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“Si amas la película original, reconocerás perfectamente la historia”, afirmó Thomas Kail sobre la remake de Moana

El director sostuvo que el paso de los años reconfigura la lectura del relato y que el nuevo enfoque busca devolverlo a la pantalla grande, con ajustes en la puesta en escena y sorpresas dentro del mismo trayecto

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El remake de acción real de Moana llegará el 8 de julio con cambios frente a la película animada de 2016

La revista Fotogramas detalla que el remake de acción real de Moana llegará el 8 de julio con cambios frente a la película animada de 2016 y con una apuesta por incorporar más referentes polinesios en el reparto y en el equipo.

Según Fotogramas, la nueva versión mantiene la historia, el arco narrativo y toda la música original, pero suma escenas, chistes e ideas visuales nuevas. También responde, de acuerdo con Fotogramas, al éxito de Moana en la plataforma de streaming Disney+ y al impulso comercial de una secuela que superó los USD 1.000 millones hace poco más de un año.

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Para Thomas Kail, director de la película, volver sobre esta historia 10 años después tiene varias razones. “Me emociona pensar que, para algunos niños, esta puede ser su primera experiencia en una sala de cine”, dijo en declaraciones recogidas por Fotogramas.

Kail añadió que el paso del tiempo también cambió la forma de mirar el material original. “Todos los que vimos la película hace una década cambiamos, y nuestra manera de ver Moana también”, afirmó.

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Thomas Kail afirmó que el remake de Moana busca recuperar la historia para la gran pantalla y celebrar la cultura polinesia con otro lenguaje (REUTERS/Isabel Infantes)
Thomas Kail afirmó que el remake de Moana busca recuperar la historia para la gran pantalla y celebrar la cultura polinesia con otro lenguaje (REUTERS/Isabel Infantes)

El director señaló además que esta nueva adaptación busca recuperar la historia para la gran pantalla y celebrar la cultura polinesia con otro lenguaje. Según Fotogramas, esa decisión se inscribe en la estrategia reciente de Disney con sus versiones de acción real.

Qué cambia en el salto a la acción real

Kail sostuvo que la película no reproduce la animación plano por plano: “Seguimos contando la misma historia y respetando el mismo arco narrativo; toda la música de la película original está presente, pero también hay escenas nuevas, nuevos chistes, nuevas ideas visuales y nuevas oportunidades para mostrar este mundo”.

El cineasta precisó que también cambió la forma de filmar determinadas secuencias y de interpretar algunos momentos: “Si amas la película original, reconocerás perfectamente la historia. Pero también encontrarás sorpresas”.

La búsqueda de la nueva Moana

Moana (Captura de tráiler oficial)
Catherine Laga’aia fue elegida como la nueva Moana tras una búsqueda entre miles de aspirantes y aportará una versión propia del personaje (Captura de tráiler oficial)

El principal desafío del proyecto fue encontrar a la nueva protagonista. Auli’i Cravalho puso voz al personaje en la animación, pero sus 25 años de edad impedían que repitiera en esta etapa, según explicó Kail.

“Vimos a miles de aspirantes, no exagero”, aseguró el director a Fotogramas. La elegida fue Catherine Laga’aia, a quien descubrió en un video enviado desde Australia. Kail dijo: “Había algo especial en ella. Tenía exactamente lo que buscábamos”, señaló.

La intérprete recordó el proceso como una experiencia de presión y recompensa. “Fue una de las experiencias más estresantes de mi vida, pero también una de las más gratificantes”, dijo.

Laga’aia añadió que, tras obtener el papel, primero sintió alivio y después pánico por la dimensión del reto. También contó que Cravalho la animó a construir una Moana propia y definió su versión como más descarada.

La autenticidad polinesia como eje del remake

Dwayne Johnson, con cabello largo y rizado, luce tatuajes tribales en torso y brazos, un collar de dientes y una falda de hojas verdes, sosteniendo un remo bajo un cielo azul
Dwayne Johnson vuelve como Maui en el remake de Moana y adaptó su imagen con una larga melena vinculada al mana en la cultura polinesia (Disney)

Dwayne Johnson vuelve como Maui, aunque esta vez adaptó su imagen al personaje, en especial por la larga melena. Kail explicó a Fotogramas que el cabello tiene una importancia especial en la cultura polinesia por su vínculo con el mana, una fuerza espiritual.

El director contó que terminó tan habituado al actor con peluca, tatuajes y maquillaje que luego le resultaba extraño verlo fuera del rodaje. Ese mismo criterio marcó el resto de la producción, con un esfuerzo por respetar las tradiciones polinesias.

Kail indicó que los dos protagonistas tienen orígenes samoanos y que, al construir la aldea, el equipo contó con alrededor de 200 intérpretes polinesios. También señaló que la diseñadora de vestuario era tongana.

Además, el rodaje incorporó consultores culturales y lingüísticos que acompañaron cada etapa del proceso, desde la escritura del guion hasta la recreación de las ceremonias tradicionales, para garantizar una representación precisa y respetuosa de la identidad polinesia.

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