Entretenimiento

Jennifer Lopez afirma que “las rupturas no son un fracaso” dos años después de su divorcio de Ben Affleck

La cantante aseguró que las separaciones sentimentales pueden convertirse en procesos de aprendizaje y transformación personal

Guardar
Google icon
Jennifer Lopez y Ben Affleck vuelven a aparecer juntos tras su divorcio
Jennifer Lopez reflexiona sobre el amor tras divorciarse de Ben Affleck. (AFP)

Jennifer Lopez compartió su visión sobre las rupturas sentimentales y el impacto que estas tienen en el desarrollo personal durante una reciente entrevista emitida el 30 de junio en el programa Subway Takes, conducido por Kareem Rahma.

En la conversación, la actriz abordó el significado de las separaciones sentimentales y cuestionó la idea de que estas representen un fracaso. “Las rupturas no son un fracaso. Sinceramente, siento que son una plataforma de lanzamiento hacia tu mejor versión”, afirmó.

PUBLICIDAD

La artista añadió que, desde su perspectiva, las rupturas deberían ser tratadas de manera diferente en el ámbito social.

Deberíamos hacer una fiesta cuando nos separamos. La gente debería decir: ‘¿Te separaste? Felicidades’. Porque, uno, tomaste una decisión. Dos, probablemente fue lo mejor para todos”, expresó.

PUBLICIDAD

Jennifer Lopez aseguró que las rupturas deben celebrarse. (AP)
Jennifer Lopez aseguró que las rupturas deben celebrarse. (AP)

Lopez también se refirió a la forma en que se perciben las relaciones que terminan, señalando que, en su opinión, la persona que recibe la ruptura suele salir en una posición más favorable. “Si vas por la vida rompiendo corazones… eres el perdedor”, comentó.

A lo largo de la entrevista, la artista profundizó en el impacto emocional de las separaciones y en los aprendizajes que, según explicó, se derivan de estas experiencias.

Asimismo, la artista indicó que muchos de sus mayores cambios personales han surgido después de rupturas, tanto en el ámbito sentimental como en el profesional.

“Los mayores crecimientos emocionales, mentales y psicológicos que he tenido siempre han venido de una ruptura. Y eso no es solo en relaciones románticas, también en rupturas laborales y en todo”, señaló.

Jennifer Lopez afirmó que ha aprendido algo de todas sus rupturas. REUTERS/Mario Anzuoni
Jennifer Lopez afirmó que ha aprendido algo de todas sus rupturas. REUTERS/Mario Anzuoni

Y añadió: “Es el único momento en el que realmente profundizas. Te preguntas: ‘¿Qué pasó?, ¿cómo hago esto?, ¿por qué sigo haciendo esto?, ¿qué pude haber hecho mejor?’ Te cambias a ti misma”.

En otro tramo de la conversación, Jennifer Lopez también se refirió a sus preferencias personales en el ámbito de las relaciones.

“No discrimino. Me gustan los hombres delgados, me gusta un poco de volumen en el medio, me gustan las barbas, me gusta la cara afeitada. No importa. Me gusta la persona por dentro”, indicó.

La intérprete de temas como “Can’t Get Enough” ha sido vinculada a diversas relaciones a lo largo de su carrera pública.

En los últimos años, su vida personal ha estado en el centro de la atención mediática debido a su relación con el actor Ben Affleck, con quien retomó el vínculo sentimental en 2021 después de haber cancelado un compromiso previo en 2004.

Ben Affleck y Jennifer Lopez
La última relación de Jennifer Lopez fue con Ben Affleck de quien se divorció en 2024.

La pareja contrajo matrimonio en 2022 y posteriormente se separó dos años después.

Anteriormente, Lopez estuvo casada con el cantante Marc Anthony entre 2004 y 2014, relación de la que nacieron sus hijos mellizos Max y Emme, quienes actualmente tienen 18 años.

Tras su separación más reciente, surgieron versiones sobre una posible relación con su coprotagonista en la película Office Romance, Brett Goldstein.

Sin embargo, fuentes cercanas a la artista señalaron posteriormente a la revista People que Jennifer Lopez “está muy bien consigo misma ahora mismo y no necesita una relación para ser feliz”.

Jennifer Lopez vestido
Brett Goldstein y Jennifer Lopez fueron vinculados tras protagonizar "Office Romance". (AP)

En una aparición previa en Jimmy Kimmel Live!, la artista también había abordado su situación sentimental y su perspectiva sobre las relaciones. En esa ocasión, señaló que en el pasado tomó decisiones que, según sus propias palabras, habrían podido manejarse de otra forma, aunque no profundizó en detalles específicos.

Temas Relacionados

Jennifer LopezBen Affleckestrellas de Hollywoodentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El creador de ‘Yellowstone’ aborda los rumores de tensión con Kevin Costner tras su salida de “Yellowstone”

Taylor Sheridan abordó los rumores de conflicto y detalló cómo se estructuró la permanencia del actor en la producción

El creador de ‘Yellowstone’ aborda los rumores de tensión con Kevin Costner tras su salida de “Yellowstone”

Enchufe TV: cómo un canal de comedia de Ecuador transformó una pelea diplomática con México en un éxito global

El canal ecuatoriano pasó de un proyecto estudiantil en YouTube a una marca multiplataforma con presencia en televisión

Enchufe TV: cómo un canal de comedia de Ecuador transformó una pelea diplomática con México en un éxito global

“En La Odisea se encuentra la esencia de todas las historias”: así Christopher Nolan definió su proyecto más ambicioso

El director de Oppenheimer describió a Fotogramas el peso cultural del texto homérico como punto de partida de una película rodada íntegra y exclusivamente con cámaras IMAX y negativo de 70 mm

“En La Odisea se encuentra la esencia de todas las historias”: así Christopher Nolan definió su proyecto más ambicioso

“Vivir intensamente es una elección personal”, sostuvo Oliver Tree días antes de su muerte en Río de Janeiro

El artista, fallecido el 14 de junio en un accidente de helicóptero en Brasil, había conversado con Bobbi Althoff sobre sus estadías en condiciones extremas en África e Irak

“Vivir intensamente es una elección personal”, sostuvo Oliver Tree días antes de su muerte en Río de Janeiro

La autora de El diario de la princesa habló sobre una posible tercera película: “Estoy 100 % detrás de la propuesta”

Meg Cabot confesó a The Hollywood Reporter que pidió no recibir más borradores por temor a revelar detalles, y que el texto más reciente incorpora elementos tomados directamente de sus novelas

La autora de El diario de la princesa habló sobre una posible tercera película: “Estoy 100 % detrás de la propuesta”

DEPORTES

Todas las revelaciones de Bielsa tras el adiós de Uruguay: qué pasó con Muslera y Valverde, los roces con el plantel y su furia viral

Todas las revelaciones de Bielsa tras el adiós de Uruguay: qué pasó con Muslera y Valverde, los roces con el plantel y su furia viral

Serena Williams volvió al tenis a los 44 años: luchó más de dos horas y perdió en la primera ronda de Wimbledon

Los golazos de Mbappé en la victoria de Francia ante Suecia: del emotivo festejo con Deschamps a la batalla con Messi

Solana Sierra va por el batacazo en Wimbledon: se enfrenta a Coco Gauff en busca de la tercera ronda

Modelo, futbolista y estudiante de filosofía: quién es la presentadora de TV que tuvo un tenso cruce con el técnico de Alemania

TELESHOW

Evelyn Botto contó la cirugía a la que tuvo que someterse su papá: “Qué tranquilidad nos han dado”

Evelyn Botto contó la cirugía a la que tuvo que someterse su papá: “Qué tranquilidad nos han dado”

La emoción de Soledad Fandiño al contar el ritual que mantiene con las cenizas de su perra Pachi

Rodrigo Tapari reveló que la pareja de su músico despertó y fue trasladada a sala intermedia

Antonia Bengoechea, la hija de Alejandra Darín, ganó el Premio Trinidad Guevara a Mejor Actriz de Reparto

El sorprendente pedido de boda que Danelik y Brian Sarmiento le hicieron a Gran Hermano, tras su mudanza juntos

INFOBAE AMÉRICA

Qatar ratificó su papel como mediador entre Estados Unidos e Irán y apuesta por mantener abiertas las negociaciones

Qatar ratificó su papel como mediador entre Estados Unidos e Irán y apuesta por mantener abiertas las negociaciones

Gobierno registra 609 homicidios en lo que va de 2026 en República Dominicana

Cómo el color del plumaje de la lechuza modifica sus estrategias de caza

Agenda astronómica: cuándo es la Luna llena de julio 2026

Autoridades costarricenses desarticulan organización dedicada a fabricar y distribuir drogas sintéticas