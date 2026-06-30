Jennifer Lopez afirma que “las rupturas no son un fracaso” dos años después de su divorcio de Ben Affleck

Jennifer Lopez reflexiona sobre el amor tras divorciarse de Ben Affleck. (AFP)

Jennifer Lopez compartió su visión sobre las rupturas sentimentales y el impacto que estas tienen en el desarrollo personal durante una reciente entrevista emitida el 30 de junio en el programa Subway Takes, conducido por Kareem Rahma.

En la conversación, la actriz abordó el significado de las separaciones sentimentales y cuestionó la idea de que estas representen un fracaso. “Las rupturas no son un fracaso. Sinceramente, siento que son una plataforma de lanzamiento hacia tu mejor versión”, afirmó.

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La artista añadió que, desde su perspectiva, las rupturas deberían ser tratadas de manera diferente en el ámbito social.

“Deberíamos hacer una fiesta cuando nos separamos. La gente debería decir: ‘¿Te separaste? Felicidades’. Porque, uno, tomaste una decisión. Dos, probablemente fue lo mejor para todos”, expresó.

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Jennifer Lopez aseguró que las rupturas deben celebrarse. (AP)

Lopez también se refirió a la forma en que se perciben las relaciones que terminan, señalando que, en su opinión, la persona que recibe la ruptura suele salir en una posición más favorable. “Si vas por la vida rompiendo corazones… eres el perdedor”, comentó.

A lo largo de la entrevista, la artista profundizó en el impacto emocional de las separaciones y en los aprendizajes que, según explicó, se derivan de estas experiencias.

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Asimismo, la artista indicó que muchos de sus mayores cambios personales han surgido después de rupturas, tanto en el ámbito sentimental como en el profesional.

“Los mayores crecimientos emocionales, mentales y psicológicos que he tenido siempre han venido de una ruptura. Y eso no es solo en relaciones románticas, también en rupturas laborales y en todo”, señaló.

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Jennifer Lopez afirmó que ha aprendido algo de todas sus rupturas. REUTERS/Mario Anzuoni

Y añadió: “Es el único momento en el que realmente profundizas. Te preguntas: ‘¿Qué pasó?, ¿cómo hago esto?, ¿por qué sigo haciendo esto?, ¿qué pude haber hecho mejor?’ Te cambias a ti misma”.

En otro tramo de la conversación, Jennifer Lopez también se refirió a sus preferencias personales en el ámbito de las relaciones.

“No discrimino. Me gustan los hombres delgados, me gusta un poco de volumen en el medio, me gustan las barbas, me gusta la cara afeitada. No importa. Me gusta la persona por dentro”, indicó.

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La intérprete de temas como “Can’t Get Enough” ha sido vinculada a diversas relaciones a lo largo de su carrera pública.

En los últimos años, su vida personal ha estado en el centro de la atención mediática debido a su relación con el actor Ben Affleck, con quien retomó el vínculo sentimental en 2021 después de haber cancelado un compromiso previo en 2004.

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La última relación de Jennifer Lopez fue con Ben Affleck de quien se divorció en 2024.

La pareja contrajo matrimonio en 2022 y posteriormente se separó dos años después.

Anteriormente, Lopez estuvo casada con el cantante Marc Anthony entre 2004 y 2014, relación de la que nacieron sus hijos mellizos Max y Emme, quienes actualmente tienen 18 años.

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Tras su separación más reciente, surgieron versiones sobre una posible relación con su coprotagonista en la película Office Romance, Brett Goldstein.

Sin embargo, fuentes cercanas a la artista señalaron posteriormente a la revista People que Jennifer Lopez “está muy bien consigo misma ahora mismo y no necesita una relación para ser feliz”.

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Brett Goldstein y Jennifer Lopez fueron vinculados tras protagonizar "Office Romance". (AP)

En una aparición previa en Jimmy Kimmel Live!, la artista también había abordado su situación sentimental y su perspectiva sobre las relaciones. En esa ocasión, señaló que en el pasado tomó decisiones que, según sus propias palabras, habrían podido manejarse de otra forma, aunque no profundizó en detalles específicos.