12 actores que rechazaron papeles clave en franquicias

Entertainment Weekly recopiló 12 actores de Hollywood que rechazaron papeles en franquicias por contratos, salarios, dudas creativas y compromisos de largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el mundo cinematográfico hay varios personajes que hoy parecen inseparables de ciertos intérpretes, pero que estuvieron cerca de tomar otro camino. Entertainment Weekly llevó a cabo una recopilación de 12 actores de Hollywood que rechazaron papeles por diferentes motivos para películas que después se convirtieron en grandes franquicias.

Las razones van desde conflictos contractuales y dudas sobre los proyectos hasta el rechazo a compromisos de largo plazo o criterios personales sobre representación.

1. Emily Blunt y Black Widow en “Iron Man 2″

Emily Blunt rechazó a Black Widow en "Iron Man 2" por una paga baja y una obligación contractual que la llevó a "Los Viajes de Gulliver" (REUTERS/Yara Nardi)

Emily Blunt pudo haber debutado como Black Widow en Iron Man 2 en lugar de Scarlett Johansson. Entertainment Weekly recuerda que Deadline informó en su momento que la actriz dejó pasar el papel por varias razones, entre ellas una paga baja y una obligación contractual que la llevó a participar ese mismo año en Los Viajes de Gulliver junto a Jack Black.

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Más tarde, Blunt admitió que no quería hacer Los Viajes de Gulliver. En 2021 dijo a Howard Stern que dejar pasar Black Widow fue “un poco desgarrador” para ella y añadió que da mucho valor a las decisiones que toma sobre las películas que acepta.

2. Nicolas Cage y Aragorn en “El Señor de los Anillos”

Nicolas Cage dejó pasar a Aragorn en "El Señor de los Anillos" porque atravesaba circunstancias personales que le impedían viajar y estar tres años lejos de casa (REUTERS/Mario Anzuoni)

Nicolas Cage contó que le ofrecieron a Aragorn en El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo, personaje que después interpretó Viggo Mortensen en la trilogía de Peter Jackson. En una entrevista con Newsweek de 2015, citada por Entertainment Weekly, explicó que entonces atravesaba circunstancias personales que le impedían viajar y permanecer lejos de casa durante tres años.

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Cage también dijo que no arrastra ese episodio como un pesar. “No tengo realmente ningún arrepentimiento; creo que arrepentirse es perder el tiempo”, afirmó, aunque reconoció que aparecer en algunas películas probablemente le habría beneficiado.

3. Sean Connery y Hannibal Lecter en “El silencio de los inocentes”

Sean Connery descartó a Hannibal Lecter en "El silencio de los inocentes" porque consideró repugnante el papel que luego llevó al Oscar a Anthony Hopkins (REUTERS/David Moir)

Sean Connery fue, para el director Jonathan Demme, la única otra opción que veía capaz de encarnar a Hannibal Lecter además de Anthony Hopkins.

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Demme dijo a Deadline en 2017, según Entertainment Weekly, que Connery tenía una inteligencia feroz y una gran presencia física, pero rechazó el papel porque le parecía “repugnante”.

Hopkins ganó un Oscar por ese personaje y después volvió a interpretarlo en Hannibal de 2001 y Dragón Rojo de 2002. En el mismo repaso, el semanario también menciona que Michelle Pfeiffer dejó pasar el papel de Clarice Starling por el tono de la historia y el rol terminó en manos de Jodie Foster.

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4. Billy Crystal y Buzz Lightyear en “Toy Story”

Billy Crystal rechazó la voz de Buzz Lightyear en "Toy Story" por una decisión de negocio recomendada por sus agentes y después aceptó "Monsters, Inc." para Pixar (REUTERS/Angelina Katsanis)

Billy Crystal dejó pasar la posibilidad de poner voz a Buzz Lightyear en Toy Story, antes de sumarse a Pixar con Monsters, Inc.. El actor contó a Graham Norton en 2024 que el estudio se acercó a él para el personaje que después interpretó Tim Allen.

Crystal resumió esa decisión con una frase directa: “Soy el tonto que rechazó Toy Story”. Explicó que no fue un problema con el personaje, sino una decisión de negocio marcada por lo que le recomendaron agentes y representantes.

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Dos años después, cuando Pixar lo llamó por Monsters, Inc., aceptó de inmediato. Dijo que respondió que sí sin importar cuál fuera el proyecto.

5. Jodie Foster y la princesa Leia en “Star Wars”

Jodie Foster no pudo ser la princesa Leia en "Star Wars" por un conflicto de agenda y un contrato vigente con Disney (REUTERS/Mario Anzuoni)

Jodie Foster confirmó en 2024 un rumor de larga data: estuvo considerada para ser la princesa Leia en Star Wars. La actriz explicó en The Tonight Show que buscaban una Leia más joven, pero tuvo un conflicto de agenda porque hacía una película de Disney y ya estaba bajo contrato.

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Foster también bromeó con cómo habría sido su versión del personaje al aludir al peinado de Carrie Fisher. El papel terminó por convertirse en el más emblemático de la carrera de Fisher, que volvió a interpretarlo en El despertar de la fuerza de 2015 y Los últimos Jedi de 2017.

6. Hugh Jackman y James Bond en “Casino Royale”

Hugh Jackman evitó asumir a James Bond en "Casino Royale" porque no quería combinar ese papel con Wolverine mientras preparaba "X-Men 2" (REUTERS/Daniel Cole)

Hugh Jackman figuró entre los actores considerados para reemplazar a Pierce Brosnan como James Bond antes de que el papel fuera para Daniel Craig en Casino Royale.

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Jackman explicó que su agente le transmitió un posible interés, pero el momento coincidía con la preparación de X-Men 2.

El actor dijo que no quería asumir al mismo tiempo dos personajes tan conocidos, porque Wolverine ya ocupaba un lugar central en su vida profesional.

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También dejó abierta la puerta a una oportunidad futura, pero esa llamada nunca volvió y terminó encarnando a Wolverine en 11 películas.

7. Madonna y su papel rechazado en “Matrix”

Madonna reveló en 2021 que le ofrecieron un papel en "Matrix", la película de ciencia ficción de Lana Wachowski y Lilly Wachowski (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo)

Madonna reveló en 2021 que, al parecer, le ofrecieron un papel en Matrix, la película de ciencia ficción de Lana Wachowski y Lilly Wachowski que abrió una trilogía, o una tetralogía si se incluye Matrix Resurrecciones. En The Tonight Show, la cantante reaccionó con asombro ante esa oportunidad perdida.

“¿Puedes creerlo?”, dijo sobre aquella decisión. También admitió que una parte muy pequeña de ella lamenta ese momento de su vida.

En esa misma entrevista añadió otro caso a la lista. Contó que también rechazó interpretar a Catwoman en Batman regresa y protagonizar Showgirls.

8. Viggo Mortensen y Wolverine en “X-Men”

Viggo Mortensen rechazó interpretar a Wolverine en "X-Men" antes de aceptar el papel de Aragorn (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Viggo Mortensen rechazó a Wolverine en X-Men antes de aceptar a Aragorn. El actor explicó en 2021 que lo que más le inquietaba era el compromiso de repetir al mismo personaje en películas interminables.

Mortensen también relató que llevó a su hijo Henry a la reunión con el director Bryan Singer. El guion no convenció al joven, que incluso cuestionó el aspecto y algunos cambios del personaje durante ese encuentro.

Al salir de la reunión, Henry le preguntó si realmente cambiarían lo que había señalado. Mortensen respondió que no lo creía y confirmó su decisión de apartarse del proyecto porque no estaba seguro de querer pasar años atado a ese papel.

9. Jack Nicholson y Michael Corleone en “El Padrino”

Paramount evaluó a Jack Nicholson para interpretar a Michael Corleone en "El Padrino"

Jack Nicholson estuvo entre los nombres que Paramount quería para Michael Corleone cuando Al Pacino aún trataba de afianzarse en El Padrino.

Pacino contó en sus memorias de 2024 que, una semana y media después de empezar el rodaje, Francis Ford Coppola le dijo que no estaba funcionando.

Nicholson ya había rechazado el papel. En una entrevista de 2004 explicó que entonces creía que los indígenas debían interpretar a indígenas y los italianos a italianos, y añadió que, aunque él también podía haber hecho a Michael, para él ese personaje era Pacino.

10. Tom Selleck e Indiana Jones en “Los cazadores del arca perdida”

Tom Selleck fue la primera opción de Steven Spielberg para interpretar a Indiana Jones en "Los cazadores del arca perdida"

Tom Selleck fue la primera opción de Steven Spielberg para interpretar a Indiana Jones en Los cazadores del arca perdida. El director dijo que él y George Lucas entrevistaron y probaron a mucha gente, pero terminaron convencidos de que Selleck debía hacer el papel.

El actor afirmó después que le ofrecieron el personaje y que lo quería, pero ya había hecho el piloto de Magnum. Según su versión, Spielberg y Lucas creían posible compatibilizar ambos proyectos, aunque cuanto más interés mostraban ellos, más se negaba CBS a dejarlo hacerlo.

Selleck sostuvo que no lamenta haber elegido la serie de televisión; la definió como lo mejor que le pasó en su carrera.

11. Amanda Seyfried y Gamora en “Guardianes de la Galaxia”

Amanda Seyfried rechazó a Gamora en "Guardianes de la Galaxia" porque no quería vivir seis meses al año en Londres ni afrontar maquillaje y pantallas verdes (REUTERS/Daniel Cole)

Amanda Seyfried también dejó pasar una entrada al Universo Cinematográfico de Marvel al rechazar a Gamora en Guardianes de la Galaxia, papel que luego interpretó Zoe Saldaña. En una aparición de 2025 en el podcast Happy Sad Confused, dijo que meditó la propuesta durante varios días.

Seyfried explicó que no quería vivir en Londres seis meses al año y que pensó que una película sobre un árbol que habla y un mapache que habla sería el primer gran tropiezo de Marvel. Después admitió su error con una frase breve: “Bueno, me equivoqué”.

La actriz también situó la decisión en un momento delicado de su carrera. Añadió que no quería pasar por largas sesiones de maquillaje ni volver a trabajar con pantallas verdes, una experiencia que no le resultaba atractiva.

12. Amandla Stenberg y Shuri en “Pantera Negra”

Amandla Stenberg contó tras el estreno de "Pantera Negra" que renunció a interpretar a Shuri (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Amandla Stenberg contó poco después del estreno de Pantera Negra que renunció a la oportunidad de interpretar a Shuri, personaje que convirtió a Letitia Wright en favorita del público. La actriz dijo que fue una de las decisiones más difíciles que tuvo que tomar, aunque aseguró que no se arrepiente.

Stenberg explicó que el reparto estaba formado por actores africanos de piel oscura y que le parecía inadecuado ocupar ese lugar como estadounidense mestiza con acento nigeriano. Según Entertainment Weekly, esa explicación cerró el repaso con una reflexión sobre los espacios que cada intérprete considera legítimo asumir.