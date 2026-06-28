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Stevie Nicks y Tim McGraw serían los artistas elegidos para actuar en la boda de Taylor Swift en el Madison Square Garden

Un nuevo reporte reveló que ambos artistas se presentarán ante más de 1.000 invitados en el recinto neoyorquino el fin de semana del 4 de julio

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La boda de Taylor Swift contará con shows de Stevie Nicks y Tim McGraw en el Madison Square Garden
La boda de Taylor Swift y Travis Kelce en el Madison Square Garden sumaría actuaciones de Stevie Nicks y Tim McGraw (AP/REUTERS)

Stevie Nicks y Tim McGraw actuarán en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, un evento que fuentes del sector musical ya describen como una “Wedding-palooza” con capacidad para más de 1.000 invitados en el Madison Square Garden de Nueva York, previsto para el fin de semana del 4 de julio.

Así lo reveló Page Six, que también confirmó la existencia de permisos municipales para bloquear las calles aledañas al recinto entre el 2 y el 4 de julio.

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Taylor Swift - Tim McGraw
El primer éxito de la cantante en Billboard, lanzado cuando tenía 16 años, llevaba el nombre del artista country que ahora actuará en su boda (YouTube/Taylor Swift)

La elección de los artistas no parece casual. El primer éxito de Swift en la lista Billboard, cuando tenía 16 años, se tituló “Tim McGraw”.

El 10 de junio, durante el cuarto partido de las Finales de la NBA celebrado precisamente en el MSG, la cantante apareció con una camiseta con la leyenda “Stevie Knicks”, un guiño que sus seguidores —conocidos como Swifties— releían ahora con otra perspectiva.

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“He escuchado que Taylor invitó a tanta gente que va a ser más grande que la Met Gala”, dijo una fuente del sector al citado medio.

Swift apareció con la camiseta en el cuarto partido de las Finales de la NBA en el MSG el 10 de junio, un detalle que sus seguidores releen ahora como una pista sobre su boda (Brad Penner-Imagn Images)
Swift apareció con la camiseta en el cuarto partido de las Finales de la NBA en el MSG el 10 de junio, un detalle que sus seguidores releen ahora como una pista sobre su boda (Brad Penner-Imagn Images)

Lo que se sabe de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

El Ayuntamiento de Nueva York confirmó la existencia de un permiso en el MSG para una celebración del viernes con más de 1.000 personas, mientras que otro permiso ampara un evento más íntimo de 100 asistentes el jueves, que fuentes consultadas por Page Six identifican como la cena de ensayo.

Los permisos, tramitados ante la Oficina de Permisos de Actividades Callejeras, contemplan el cierre de la calle 33 desde el 2 hasta el 4 de julio.

El New York Times informó además de reservas hoteleras para jugadores de los Kansas City Chiefs en el Marriott Marquis de Times Square y de que la Policía de Amtrak fue notificada de la actividad prevista ese fin de semana.

Fuentes de Nashville apuntan a que habrá “múltiples actuaciones” en el evento del viernes. Entre los nombres que circulan figura el de Paul McCartney, quien compartió escenario con Swift en el 40.º aniversario de Saturday Night Live en 2015, aunque el exBeatle se encuentra actualmente en el Reino Unido.

Los permisos municipales contemplan una celebración principal para más de 1.000 personas y una cena de ensayo con 100 asistentes (Instagram/Taylor Swift)
Los permisos municipales contemplan una celebración principal para más de 1.000 personas y una cena de ensayo con 100 asistentes (Instagram/Taylor Swift)

Stella McCartney, diseñadora e hija del músico, figura entre los invitados y podría tener participación en el diseño de alguno de los looks nupciales de la novia.

La lista de invitados incluye a la mejor amiga de la cantante desde el instituto, Abigail Anderson, que ejercería de dama de honor; Ed Sheeran; Jack Antonoff y Margaret Qualley; Selena Gomez y Benny Blanco; Gigi Hadid y Bradley Cooper; Zoe Kravitz; y Emma Stone, sobre quien se dice que la canción “When Emma Falls in Love” fue escrita.

Del lado de Kelce, el plantel de los Kansas City Chiefs estará representado por Patrick Mahomes, entre otros, junto al entrenador Andy Reid.

Blake Lively no está en la lista, según confirmó Page Six previamente, tras el distanciamiento entre la actriz y Swift a raíz del litigio de aquella con el director Justin Baldoni.

Pese al despliegue de indicios, persiste la incertidumbre sobre si la ceremonia civil ya tuvo lugar. “Creo que es posible que ya haya ocurrido”, señaló un informante del sector.

La lista de invitados a la boda incluiría a Selena Gomez y su esposo Benny Blanco (REUTERS/Mario Anzuoni)
La lista de invitados a la boda incluiría a Selena Gomez y su esposo Benny Blanco (REUTERS/Mario Anzuoni)

Funcionarios de la Oficina del Registro Civil de Manhattan aseguraron esta semana que no han registrado ninguna solicitud de licencia matrimonial a nombre de Swift, y añadieron: “Nos enteraríamos”.

Una licencia en el estado de Nueva York tiene una validez de 60 días y exige un período de espera de 24 horas antes de la ceremonia, aunque existe la posibilidad de obtener una dispensa judicial.

Circulan también versiones que apuntan a que el MSG podría ser una distracción y que la ceremonia se celebraría en otro lugar, con el recinto como escenario de la fiesta posterior.

“Sigo escuchando que los rumores del MSG son un señuelo”, dijo un informante musical a Page Six.

El padre del jugador, Ed Kelce, no ocultó su entusiasmo. “Estoy muy emocionado. Ella es un encanto. Es verdaderamente la chica de al lado”, declaró a Fox 29 Filadelfia.

Travis Kelce y Taylor Swift
Persisten las dudas sobre si Swift y Kelce ya realizaron la ceremonia civil, porque Manhattan no registró una licencia matrimonial a su nombre (Instagram/Travis Kelce)

Sobre la propuesta de matrimonio, relató a News 5 Cleveland: “La llevó allí, iban a salir a cenar, y él le dijo: ‘Salgamos a tomar una copa de vino’. Salieron y fue entonces cuando le pidió matrimonio, y fue precioso”.

El jugador de los San Francisco 49ers, George Kittle, aportó su propia versión esta semana: “Le pregunté a Travis [sobre los reportes del MSG] anoche y se rió de mí”, declaró.

Taylor Swift y Travis Kelce iniciaron su relación en 2023, tras la confesión del jugador en su pódcast New Heights de que intentó, sin éxito, entregarle una pulsera de amistad durante la parada de la Eras Tour en Kansas City.

El compromiso se habría formalizado en agosto de 2025. Ninguno de los dos ha confirmado públicamente una fecha de boda.

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