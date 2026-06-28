Courteney Cox y Johnny McDaid terminan su relación tras más de una década juntos

Courteney Cox y Johnny McDaid terminaron su relación a finales de 2025 tras más de una década juntos (REUTERS/Mario Anzuoni)

Courteney Cox y el músico Johnny McDaid pusieron fin a su relación sentimental tras más de una década juntos, según informó el Daily Mail.

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La ruptura, ocurrida a finales de 2025, fue descrita por personas cercanas a la pareja como un distanciamiento amigable, sin confrontaciones ni episodios de tensión.

Amigos de ambos explicaron al tabloide británico que la separación no tuvo un carácter “feo” y que el distanciamiento respondió al hecho de que cada uno llevaba “vidas distintas”.

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La última aparición pública de la pareja juntos fue en septiembre de 2025, durante el Abierto de Tenis de Estados Unidos, según reseñó E! News.

“Johnny habla de Courteney con enorme estima. Tuvieron una relación muy profunda y se mantienen en términos sumamente amistosos. Son grandes amigos y se preocupan el uno por el otro“, indicó un informante anónimo.

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La ruptura fue definida por personas cercanas como una separación amigable, sin confrontaciones ni tensión (REUTERS/Peter Cziborra)

La actriz de Friends, de 62 años, y el integrante de la banda Snow Patrol, de 49, se conocieron en 2013 en una fiesta organizada por Cox en su casa.

Fue el cantante Ed Sheeran quien llevó al artista al evento. Aunque no intercambiaron números esa noche, Cox le confesó su interés a su amiga Isla Fisher, quien se lo transmitió a su entonces esposo Sacha Baron Cohen, y este se lo hizo saber a McDaid. El músico contactó a la actriz al día siguiente y la invitó a salir.

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“Recuerdo haber visto a Johnny y pensar: ‘Vaya, es muy intenso’. Tiene esos ojos y estaba tocando el piano. Pensé: ‘Es realmente guapo’”, recordó Cox en The Howard Stern Show en 2022. La relación avanzó con rapidez. En febrero de 2014, él le propuso matrimonio.

Cox anunció el compromiso en redes sociales con una fotografía y el mensaje: “¡Estoy comprometida con él!“. Meses después, en 2015, Johnny McDaid declaró a la revista People: “Solo quiero estar con esta mujer el resto de mi vida. Eso es lo único que importa”.

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El compromiso no llegó a concretarse. En diciembre de 2015, Page Six confirmó que la pareja lo había disuelto. Una fuente citada por People señaló en ese momento que “llevaban mucho tiempo con problemas”.

Cox y McDaid se conocieron en 2013 en una fiesta organizada por la actriz, a la que el músico llegó acompañado por Ed Sheeran (Backgrid/The Grosby Group)

La reconciliación llegó en 2016. Courteney Cox habló de ello en el programa Running Wild with Bear Grylls, donde reconoció que la segunda etapa de su relación se sentía diferente.

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“Estuvimos comprometidos por más de un año y luego rompimos. Él es de Irlanda y la forma en que concibe el amor es preciosa. Hay que tratarlo de otra manera. Es más especial, hay que cuidarlo”, dijo la actriz por ese entonces.

Cox también admitió haber cometido errores en la relación. “Definitivamente cometí muchos errores que ahora reconozco, ya sea la codependencia o el querer complacer a todos. No sabía cómo interiorizarlo. Siempre era algo externo”, confesó en el mismo programa.

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La pareja también enfrentó nueve meses de separación forzada durante la pandemia de COVID-19, antes de reunirse en diciembre de 2020.

En septiembre de 2023, la estrella de Scream celebró en redes sociales una década junto a Johnny McDaid con un mensaje de agradecimiento a Sheeran.

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La última aparición pública de Courteney Cox y Johnny McDaid ocurrió en septiembre de 2025 durante el Abierto de Tenis de Estados Unidos (Andrew Matthews, PA vía AP)

En 2017, la actriz había manifestado en la revista NewBeauty su deseo de tener un hijo con McDaid: “Podría gestar el óvulo de otra persona. Puede que sea una de las personas mayores en hacerlo, pero me encantaría, con Johnny”.

Courteney Cox estuvo casada con el actor David Arquette entre 1999 y 2013. Ambos son padres de Coco, de 22 años.

Arquette, de 54 años, conoció a su actual esposa, Christina McLarty, de 45, en 2011 y contrajo matrimonio con ella en 2015. La pareja tiene dos hijos: Charlie, de 12 años, y Augustus, de 9.