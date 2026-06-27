Cillian Murphy explica su alivio por no estar en “La Odisea” de Christopher Nolan

Cillian Murphy disfruta la oportunidad de ver una película de Christopher Nolan desde el público, tras años como figura recurrente en la filmografía del director

El actor irlandés Cillian Murphy celebró la oportunidad de disfrutar La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, desde la perspectiva de espectador y no como integrante del reparto.

Según SensaCine, Murphy expresó que asistir al cine para ver una obra de Nolan sin la presión de aparecer en pantalla representa una experiencia positiva y distinta tras años de colaboración con el cineasta.

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El alivio de Murphy al no estar en “La Odisea”

Durante el Festival de Cine de Toronto en septiembre, Cillian Murphy respondió con humor a quienes le preguntaron sobre su ausencia en la producción más reciente de Christopher Nolan. “Tengo ROMO: Alivio por perdérmelo”, afirmó el actor, citado por SensaCine a partir de una entrevista con Variety. El término “ROMO” se plantea como contrapunto a “FOMO”, aludiendo al alivio de no sumarse a un proyecto.

El actor irlandés expresó con humor que no formar parte de “La Odisea” le permitió vivir el estreno sin la presión de verse en pantalla (REUTERS/Phil Noble)

En una entrevista posterior en el ciclo de Stephen Colbert, Murphy profundizó en la sensación que le produce ver una película de Nolan desde la butaca. “Es una verdadera alegría ir a ver las películas de Chris y disfrutarlas sin tener que soportar la terrible carga de ver mi propia cara”, puntualizó el intérprete, según SensaCine.

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Para Murphy, la experiencia de espectador permite una conexión diferente con el cine de Nolan, libre de las exigencias asociadas a su rol como actor.

Una de las colaboraciones más extensas de la filmografía de Nolan

La ausencia de Cillian Murphy en La Odisea resulta llamativa debido a la prolongada relación profesional entre el actor y Christopher Nolan.

Según SensaCine, Murphy ha trabajado en seis películas bajo la dirección del cineasta británico. Solo Michael Caine, con ocho colaboraciones, lo supera en la lista de intérpretes recurrentes en el universo de Nolan.

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A lo largo de seis películas, Murphy y Nolan construyeron una de las alianzas actor-director más reconocidas del cine contemporáneo (Vianney Le Caer/Invision/AP)

Uno de los puntos más altos de esta sociedad profesional fue Oppenheimer, film que le valió a Murphy el Oscar a mejor actor por su interpretación de J. Robert Oppenheimer, según recogió SensaCine.

Se trató de la primera ocasión en la que el irlandés encabezó el elenco en una producción dirigida por Nolan, consolidando su lugar en la industria internacional.

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Participaciones previas y el impacto de Nolan en la carrera de Murphy

Antes de Oppenheimer, Cillian Murphy participó en la trilogía de Batman realizada por Nolan, así como en títulos como Origen y Dunkerque. Estas colaboraciones posicionaron al actor como una figura habitual en las producciones del cineasta y definieron momentos clave en su trayectoria, según informes de SensaCine.

Desde la trilogía de Batman hasta “Oppenheimer”, la carrera de Murphy estuvo marcada por papeles fundamentales bajo la dirección de Nolan (Créditos: IMDb)

La Odisea representa un cambio en esa dinámica, al tratarse de uno de los grandes estrenos de Nolan sin la participación de Murphy. A pesar de ello, el actor manifestó su entusiasmo por el proyecto y remarcó que espera con interés el estreno. “Si hay un director en el mundo capaz de abordar La Odisea, es Christopher Nolan. Tengo muchísimas ganas de verla”, declaró a SensaCine.

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Proyectos próximos y expectativas sobre “La Odisea”

Fuera del elenco de La Odisea, Cillian Murphy se mantiene enfocado en nuevos proyectos cinematográficos. De acuerdo con SensaCine, entre los próximos trabajos del actor figuran Un lugar tranquilo Parte III, programada para julio de 2027, y una futura película a cargo de Damien Chazelle. La agenda del intérprete evidencia su vigencia en la industria, más allá de su ausencia en el último filme de Nolan.

Aunque queda fuera de “La Odisea”, el actor mantiene una agenda activa y sigue de cerca los nuevos trabajos de Christopher Nolan (YouTube: Josh Horowitz)

La Odisea, por su parte, se perfila como uno de los estrenos destacados del año, con un reparto de figuras reconocidas y la dirección de Christopher Nolan. Según SensaCine, la película llegará a los cines el 17 de julio, generando expectativas tanto por su adaptación literaria como por el prestigio de su realizador.

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“Estoy deseando verla”, reiteró Murphy, subrayando su admiración y confianza en el enfoque creativo de Nolan.