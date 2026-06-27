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Se conoció cuál era el último deseo de Ernestina Pais antes de su muerte: “La tenía muy motivada”

Tras el accidente ferroviario, Rocío Igarzábal publicó fotos y un mensaje íntimo sobre la última charla que compartieron

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La actriz contó que Ernestina Pais estaba renovando su casa como símbolo de cambio y de un nuevo comienzo

Tras el fallecimiento de Ernestina Pais, referentes del medio, amigos y familiares utilizaron las redes sociales para expresar su dolor y rendirle homenaje. En ese marco, Rocío Igarzábal, actriz y compañera de la comunicadora en la obra teatral El divorcio del año, compartió un mensaje emotivo junto a una serie de fotografías, donde reveló uno de los últimos deseos de la periodista.

Igarzábal relató que horas antes del accidente que terminó con la vida de Pais, ambas habían conversado sobre la posibilidad de realizar actos psicomágicos, una práctica basada en rituales simbólicos creada por Alejandro Jodorowsky, con la intención de dejar atrás el pasado y comenzar una nueva etapa. “Quiero creer que no es verdad. Amiga, te llamé. Te llamé mil veces. Hablamos a la mañana de hacer actos psicomágicos para que habites tu nueva vida. Llena de proyectos, de arte y de alegría. Sabía que algo te dolía siempre, en el corazón y, a pesar de eso, te aferrabas a tu risa explosiva”, escribió la actriz en su despedida pública.

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En su mensaje, Igarzábal también mencionó que Ernestina Pais estaba enfocada en renovar su casa, lo que para ella representaba un símbolo de cambio y un nuevo comienzo. “Estaba cambiando la casa y dándole luz para empezar de nuevo, algo que la tenía muy motivada”, expresó. La actriz añadió que sentía la presencia de Pais y que le resultaba difícil imaginar el futuro sin su amiga.

Debes estar abrazada a Jorge (Guinzburg), al que tanto nombrabas. Te amo infinito. Te voy a extrañar todos los días”, concluyó. Ambas forjaron una relación cercana durante las giras teatrales, donde compartían largas charlas, intercambiaban ideas, sueños y compartían momentos de risas.

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Rocío Igarzábal despidió a Ernestina Pais en redes sociales y reveló uno de los últimos deseos de la periodista (Instagram)
Rocío Igarzábal despidió a Ernestina Pais en redes sociales y reveló uno de los últimos deseos de la periodista (Instagram)

La muerte de Ernestina Pais ocurrió en un accidente ferroviario en San Isidro. La Justicia local investiga las circunstancias del hecho y ordenó una serie de medidas para esclarecer lo sucedido. Entre ellas, dispuso una pericia accidentológica sobre el automóvil que conducía Pais, un Honda City patentado en 2012, que permanece secuestrado en la Comisaría 2° de San Isidro. El estudio estará a cargo de un perito designado y buscará determinar si el vehículo presentaba algún desperfecto mecánico, como una falla en los frenos, entre otras hipótesis.

La fiscal Paula Hertrig, a cargo de la investigación, también solicitó un estudio planimétrico y un relevamiento fotográfico del lugar del accidente, que tuvo lugar en la intersección de las calles Sáenz Peña y El Cano. Además, se incorporaron las imágenes tomadas por cámaras de seguridad de la Municipalidad de San Isidro, que registraron la secuencia completa del siniestro. Según la reconstrucción judicial, la principal hipótesis sostiene que Ernestina Pais cruzó el paso a nivel con la barrera baja de camino a su trabajo y fue embestida por una formación del Tren de la Costa. Hasta el momento, las fuentes del caso consultadas descartan la posibilidad de un suicidio, aunque aclararon que la investigación sigue en curso.

El vehículo de Pais permanece incautado bajo custodia policial y la pericia accidentológica será clave para el avance de la causa. El análisis podría determinar si existió una falla mecánica o si se trató de una imprudencia al cruzar la vía. Además, se aguardan los resultados de los análisis toxicológicos realizados sobre las muestras extraídas durante la autopsia.

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Ernestina Pais había hablado con Rocío Igarzábal sobre actos psicomágicos para dejar atrás el pasado y empezar una nueva etapa

Por otro lado, la fiscal cuenta con el video registrado por una cámara de seguridad, donde se observa el momento en que Pais cruzó el paso a nivel con la barrera baja en dirección a la Avenida Del Libertador, instante en el que fue arrollada por el tren. Pais tenía su licencia de conducir revocada desde abril, luego de negarse a realizar un control de alcoholemia tras un choque en Vicente López.

La investigación continúa con la expectativa de los resultados de las pericias y la revisión de la evidencia fílmica. Mientras tanto, el entorno artístico y personal de Ernestina Pais la recuerda con mensajes que reflejan su personalidad, sus proyectos y sus deseos de transformación en los días previos a la tragedia.

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