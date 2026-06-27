El inesperado festejo de Milly Alcock tras convertirse en la nueva Supergirl

Milly Alcock celebró su llegada al universo DC con un brindis improvisado que marcó el comienzo de una nueva etapa en su carrera internacional

La actriz Milly Alcock celebró su fichaje como Supergirl con un brindis singular en Australia, marcando el inicio de una nueva etapa en el universo DC.

La protagonista de House of the Dragon compartió con People los detalles de la noche que transformó su vida profesional y personal, revelando la espontaneidad y la emoción tras recibir la noticia de uno de los papeles más emblemáticos de la industria.

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Un festejo inesperado en Australia

La noticia llegó cuando Milly Alcock se encontraba en su país natal. Según relató a People, la confirmación de su rol como Supergirl la sorprendió en un día habitual.

Sin anticipar un cambio tan drástico en su carrera, decidió organizar una celebración sencilla con amigos cercanos. “Compré un montón del champán más barato”, relató la actriz, subrayando el carácter simple y auténtico del festejo.

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La actriz australiana reunió a sus amigos en una celebración sencilla, priorizando el valor del encuentro sobre los lujos habituales de Hollywood (REUTERS/Caroline Brehman/File Photo)

El ambiente resultó relajado, alejado de la formalidad que suele rodear a los grandes anuncios de Hollywood. “Invité a todos mis amigos. Solo tomamos y bailamos”, recordó Alcock.

La noche transcurrió entre risas y música, reflejando el impacto personal que tuvo asumir un personaje central en la nueva era de DC Studios. Para la actriz, ese encuentro sirvió como válvula de escape ante la presión y la responsabilidad del reto que se avecinaba.

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El mensaje que cambió todo

El modo en que se enteró de la elección también resultó fuera de lo común. James Gunn, director y actual jefe de DC Studios, optó por enviarle la confirmación a través de un correo electrónico, acompañado por una nota periodística que oficializaba la noticia. “Me quedé como, está bien, gracias”, relató Alcock, quien esperaba una llamada convencional. “O sea, conseguí el papel, pero pensé: ‘¡Llámame! Esto es una conversación para llamar’”.

La confirmación de James Gunn llegó a través de un correo electrónico, sorprendiendo a Alcock por la informalidad del anuncio (REUTERS/Maja Smiejkowska)

La reacción de la actriz reflejó sorpresa y humor ante la informalidad del anuncio. Gunn, responsable de la nueva etapa del universo DC, mantiene una agenda exigente. “Pero él es un tipo ocupado. Quizás el más ocupado en DC”, bromeó Alcock, según destacó People.

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La interacción con Gunn evidenció la dinámica singular de las contrataciones en grandes franquicias cinematográficas.

Un desafío transformador para la actriz

Ser seleccionada para interpretar a Kara Zor-El representó un salto profesional, pero también un reto personal para Milly Alcock. Su primera aparición como la prima de Superman se dio en el desenlace de la última película del superhéroe, protagonizada por David Corenswet. Este debut funcionó como anticipo para el desarrollo de una nueva saga centrada en Supergirl, según detalló People.

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Identificarse con el personaje de Supergirl permitió a Milly Alcock explorar nuevas dimensiones emocionales y profesionales (Warner Bros.)

La actriz australiana explicó que encontró una conexión profunda con el personaje. “Me identifiqué con su lucha por existir y con la dificultad de lidiar con las emociones”, confesó Alcock en la entrevista.

El papel le permitió explorar emociones complejas y afrontar obstáculos internos. “A veces uno mismo puede ser su propio obstáculo”, añadió, subrayando similitudes entre su vida y la historia de su personaje.

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Detalles de la producción y expectativas

La próxima película de Supergirl, dirigida por Craig Gillespie, tiene previsto su estreno el 26 de junio. El elenco incluye a figuras como Jason Momoa, Eve Ridley, Matthias Schoenaerts y la participación de Krypto, el superperro. Según la sinopsis oficial, la trama presenta alianzas inesperadas y un viaje interplanetario marcado por la búsqueda de justicia y venganza.

El estreno de Supergirl, previsto para junio, promete ampliar el universo DC con nuevos personajes y desafíos para la heroína (Foto AP/Ginnette Riquelme)

Tras este lanzamiento, el universo DC continuará con la secuela Superman: Man of Tomorrow, programada para el 9 de julio de 2027. La expectativa por el impacto de Milly Alcock en el nuevo ciclo de historias es alta, y su paso por el universo de superhéroes se perfila como uno de los focos de atención de la franquicia.

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El papel de Supergirl impulsó a la actriz australiana a superar límites personales y a proyectarse hacia nuevos retos en su trayectoria (EFE/EPA/Tolga Akmen)

Interpretar a Supergirl significó para Alcock una oportunidad de crecimiento profesional y personal. La actriz reconoció que este papel se convirtió en un motor para superar barreras y explorar nuevas facetas en su carrera. “Necesitaba el personaje para abrirme a nuevas posibilidades dentro y fuera del universo DC”, admitió en declaraciones recogidas por People.