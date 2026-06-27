El hondureño que no juega, pero sigue siendo protagonista en la Copa del Mundo

El árbitro Saíd Martínez será cuarto árbitro en el Portugal-Colombia del Mundial 2026. REUTERS/Peter Cziborra

Honduras tiene tres árbitros en el Mundial 2026 y Saíd Martínez sumó una nueva designación en la fase de grupos. El juez hondureño será cuarto árbitro en el partido entre Portugal y Colombia, después de convertirse en el primer árbitro de su país en dirigir dos encuentros como juez central en una Copa del Mundo.

Martínez, Walter López y Christian Ramírez conforman la mayor representación arbitral centroamericana en el torneo. La nueva designación de Martínez volvió a poner el foco sobre el arbitraje hondureño en el principal escenario del fútbol internacional.

Martínez daba clases de matemáticas en el Instituto Central Vicente Cáceres, en Tegucigalpa. Ahora comparte escenario con figuras del fútbol internacional y alcanzó una marca inédita para el arbitraje hondureño en una Copa del Mundo.

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La polémica y la nueva designación

Su participación en el torneo estuvo marcada por la controversia durante el encuentro entre Inglaterra y Ghana, cuando no sancionó un penal que numerosos analistas y aficionados consideraron claro a favor del conjunto africano. La jugada fue analizada desde distintos ángulos y generó opiniones divididas.

Infobae consultó con el cronista deportivo hondureño Felipe Valencia se refirió a la nueva designación: “Que un hondureño siga recibiendo la confianza de FIFA en una Copa del Mundo habla del prestigio que ha ganado el arbitraje nacional en los escenarios más exigentes del fútbol”.

Valencia añadió que no solo Martínez, sino todo el equipo arbitral hondureño, representa un logro colectivo: “Estar en un partido del Mundial es un reconocimiento para Honduras y para una generación de árbitros que ha logrado abrirse espacio en la élite mundial”.

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Pese a la controversia, la Comisión de Arbitraje de la FIFA mantuvo su respaldo al colegiado hondureño. Martínez recibió una nueva designación para uno de los encuentros de la fase de grupos: Portugal contra Colombia.

El hondureño será cuarto árbitro en un partido que podría definir posiciones dentro del Grupo K y que tendrá bajo los reflectores a figuras como Cristiano Ronaldo y Luis Díaz.

Cómo evalúa la FIFA a los árbitros

En los torneos de la FIFA, los nombramientos no son casuales. Cada asignación responde a evaluaciones constantes sobre desempeño, liderazgo y control disciplinario, además de la comunicación y el manejo de la presión.

Por eso, volver a aparecer en la programación arbitral se interpreta como una señal de confianza. En Qatar 2022, Martínez integró el cuerpo arbitral, pero solo como cuarto árbitro.

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Cuatro años después, el escenario cambió. En este Mundial 2026 se convirtió en el primer árbitro hondureño en la historia en dirigir dos partidos como juez central en una Copa del Mundo absoluta.

El recorrido de Saíd Martínez

El dato cobra dimensión por la exigencia del arbitraje moderno, donde la FIFA reduce cada vez más el margen de error y eleva los estándares físicos, técnicos y tecnológicos.

Antes de consolidarse en el arbitraje internacional, Saíd Martínez fue profesor de matemáticas en el Instituto Central Vicente Cáceres de Tegucigalpa. Foto:Cortesía

La historia de Martínez también tiene un componente ligado a su vida fuera de las canchas. Antes de dirigir en estadios repletos y ante millones de espectadores, fue profesor de matemáticas.

Durante años enseñó en el Instituto Central Vicente Cáceres. Ese pasado académico le valió el apodo de “El Matemático”, una referencia asociada a su precisión en la toma de decisiones.

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El partido entre Portugal y Colombia

El duelo entre Portugal y Colombia tendrá otro elemento para Martínez: volverá a coincidir con Cristiano Ronaldo, a quien ya dirigió anteriormente en compromisos del fútbol saudí.

El encuentro será encabezado por el australiano Alireza Faghani como árbitro principal, acompañado por George Lakrindis y Andrew Lindsay como asistentes. Saíd Martínez ejercerá como cuarto árbitro, mientras Walter López fue designado como asistente de reserva.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Ghana - Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts, U.S. - June 23, 2026 Ghana's Kwasi Sibo celebrates as England's Harry Kane talks to referee Said Martinez after the match IMAGN IMAGES via Reuters/David Butler Ii

La presencia de dos hondureños en uno de los partidos de la jornada refuerza el lugar que ganó el arbitraje nacional dentro de las estructuras internacionales.