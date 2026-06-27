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La historia detrás del mediocampo que Scaloni eligió para jugar con Jordania: por qué tiene un significado especial en la Scaloneta

La curiosidad sobre los tres volantes que el entrenador eligió para el duelo de la selección argentina en el AT&T Stadium de Arlington, Texas

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Lionel Scaloni repetirá el tridente de mediocampo con el que debutó como técnico de la selección argentina hace casi ocho años: Exequiel Palacios, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso serán los encargados de conducir el juego este sábado en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, en el cierre del Grupo J del Mundial 2026 frente a Jordania.

Para Lo Celso, el partido tiene una dimensión personal que va más allá de lo táctico. El volante rosarino llega a su primer partido mundialista después de dos frustraciones consecutivas: en Rusia 2018 integró la lista pero no sumó ni un minuto bajo las órdenes de Jorge Sampaoli, y en Qatar 2022 una rotura del bíceps femoral de la pierna derecha lo dejó fuera de la lista cuando era titular indiscutido del equipo. “El día más triste como jugador fue cuando me dijeron que no podía ir al Mundial de Qatar”, declaró el mediocampista tiempo después. Incluso viajó a Doha para acompañar al plantel desde las tribunas y bajó al campo del estadio Lusail a celebrar la clasificación a la final.

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El contexto del partido lo favorece. Argentina llega al encuentro con la clasificación a octavos de final ya sellada, tras victorias ante Argelia y Austria, y con el primer puesto del grupo asegurado. Scaloni aprovechará la instancia para rotar el equipo, algo que abrió la puerta a que Lo Celso, Palacios y Paredes fueran titulares. Jordania, en cambio, ya está eliminada tras perder sus dos primeros partidos.

Giovani Lo Celso tendrá su debut oficial en un Mundial (Reuters/Jay Biggerstaff)
Giovani Lo Celso tendrá su debut oficial en un Mundial (Reuters/Jay Biggerstaff)

A la espera de la confirmación, Emiliano Martínez estará en el arco; Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico se ubicarán en la defensa; Giuliano Simeone, Exequiel Palacios, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso irán al mediocampo; Nico Paz, Julián Álvarez y Lautaro Martínez serán los delanteros. Lionel Messi, según confirmó el propio Scaloni en la conferencia de prensa previa, arrancará desde el banco: “Lo más probable es que entre en el segundo tiempo. Hablamos y acordamos que era mejor así, pero obviamente también es bueno para él mantenerse en ritmo competitivo”, afirmó el técnico.

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La elección del mediocampo tiene una carga simbólica que el propio ciclo de Scaloni sostiene. El 8 de septiembre de 2018, en Los Ángeles, Argentina venció 3-0 a Guatemala en el primer partido del entrenador al frente de la Mayor —todavía en carácter interino, mientras la AFA buscaba un reemplazante definitivo para Sampaoli tras el Mundial de Rusia—. Esa noche, el tridente Palacios-Paredes-Lo Celso fue el elegido. Lo Celso, además, marcó uno de los goles. Ninguno de los tres era entonces un nombre consolidado; con el tiempo, los tres se convirtieron en parte de un ciclo que acumuló la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

Rodrigo De Paul
Exequiel Palacios y Leandro Paredes serán de la partido ante Jordania (REUTERS/Agustin Marcarian)

Más allá del componente histórico, la apuesta responde a una idea de juego que Scaloni nunca descartó: la búsqueda del buen pie, la circulación de la pelota y el juego asociado como eje del funcionamiento colectivo. Palacios, Paredes y Lo Celso representan esa concepción, independientemente de que ninguno ocupe hoy un lugar de titular indiscutido en el equipo.

El partido está previsto para las 23:00 horas de Argentina, con el árbitro rumano István Kovács a cargo del encuentro.

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