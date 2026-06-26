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“Sentí que iba a estar a salvo”, Kid Cudi sobre filmar escenas íntimas con Brittany Snow

El músico y actor Scott Mescudi reveló en su pódcast que la amistad previa con Snow, iniciada en 2015, fue determinante para afrontar sin angustia los momentos más vulnerables de la película

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Kid Cudi y Brittany Snow contaron en Big Bro with Kid Cudi que su amistad previa les dio confianza para filmar escenas íntimas en X (YouTube: SíHayCine)

La confianza en escenas íntimas marcó la conversación de Kid Cudi y Brittany Snow en el episodio de esta semana de Big Bro with Kid Cudi, donde ambos hablaron de su amistad, de cómo esa conexión previa les dio seguridad para filmar juntos y de temas como Hunting Wives, la dirección y la música.

Según Big Bro with Kid Cudi, los artistas se conocen desde 2015, cuando iban a protagonizar una película que no llegó a hacerse por problemas de agenda. Esa relación previa, explicaron, les dio tranquilidad cuando después compartieron escenas sexuales en cámara en X, y Snow dijo que esa experiencia también le sirvió como referencia para trabajos posteriores como Hunting Wives.

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Scott Mescudi situó ese origen en un almuerzo para una película que finalmente no se hizo. Snow recordó que era una historia sobre “una adicta al sexo y un hombre con cáncer testicular” y que desde ese primer encuentro “realmente conectamos”.

Mujer rubia sentada en un sofá, fuma un cigarrillo. Hombre con bigote y cabello rizado oscuro sentado a su derecha
Kid Cudi dijo que llegó al rodaje de X con tranquilidad porque ya conocía a Brittany Snow y se sintió a salvo en el set

La actriz retomó aquel proyecto fallido con humor. “Creo que había algo así como 30 o 40 escenas de sexo en esa película”, dijo, y añadió que, aunque entonces no se conocían, se habrían conocido “muy rápido”.

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Cuando ambos terminaron trabajando juntos en X, Mescudi vinculó esa experiencia previa con la tranquilidad que sintió en el set. “Sentí que, al entrar en X, si no conociera a la persona, si no te conociera a ti, habría sido más angustiante para mí”.

El músico y actor resumió así esa sensación, según el pódcast Big Bro with Kid Cudi: “Entré totalmente cómodo. Sentí que iba a estar a salvo”.

Cómo construyeron confianza para filmar escenas íntimas

Snow respondió en el mismo tono. “Ya nos sentíamos cómodos el uno con el otro” y “sabíamos que íbamos a estar seguros juntos, sobre todo en un papel así, donde teníamos que ser tan vulnerables”.

Hombre calvo de tez oscura con camiseta blanca y mujer rubia de tez clara con blusa negra, ambos sentados con micrófonos
Brittany Snow afirmó que el director Ty le marcó un estándar para rodar escenas de sexo con claridad sobre planos, cámara y límites (YouTube: Big Bro with Kid Cudi)

Mescudi explicó que no todas las escenas exigían el mismo grado de exposición. “Hicimos quizá un par de escenas en las que ambos estábamos completamente desnudos, pero en muchas yo llevaba pantalones y tú llevabas pantalones de chándal”.

Ambos destacaron al director, identificado en la charla solo como Ty. Snow dijo que ese trabajo le fijó una referencia duradera: “Realmente me marcó el estándar de cómo deben hacerse las escenas de sexo”.

La actriz llevó esa idea a Hunting Wives. “Asegurarse de que sabes cuál es el plano, dónde está la cámara, si te sientes cómoda con este ángulo; esto es exactamente lo que se va a mostrar, así que no hay preguntas y puedes ser libre porque conoces los parámetros”.

Mescudi respaldó esa forma de trabajo con una anécdota previa al rodaje. Contó que le preguntó al director semanas antes de filmar: “Amigo, estoy muy nervioso por algunas de estas escenas de sexo. ¿Cómo vamos a grabarlas?”.

Brittany Snow habla de dirección, salud mental y nuevos proyectos

Un hombre y una mujer sentados en sillones de puf con mantas de ganchillo, cada uno con un micrófono. Fondo de madera, luces de colores y objetos de estudio
Brittany Snow explicó que Parachute nació de su experiencia con trastornos alimentarios, adicción y salud mental (YouTube: Big Bro with Kid Cudi)

La conversación se centró en Brittany Snow como directora, con Parachute en el centro. Kid Cudi elogió su paso a la dirección y le pidió que explicara cómo nació una historia que, dijo, tenía un trasfondo muy personal.

Snow vinculó ese proyecto con un terreno que ambos comparten: la salud mental y la exposición pública de sus dificultades. “Creo que por eso conectamos tan rápido, porque ambos tenemos un trasfondo de conciencia sobre salud mental y los dos somos muy abiertos sobre nuestras dificultades”.

La actriz explicó que quiso convertir esa experiencia en relato porque no encontraba una historia similar en el cine cuando atravesó trastornos alimentarios, adicción y problemas de salud mental. “Quería asegurarme de hacer algo que la pequeña Brittany hubiera querido ver”.

Kid Cudi vinculó su primera película como director y actor con la importancia de apoyarse en un equipo de confianza durante un rodaje (REUTERS/Kylie Cooper)
Kid Cudi vinculó su primera película como director y actor con la importancia de apoyarse en un equipo de confianza durante un rodaje (REUTERS/Kylie Cooper)

También describió la dirección como una forma de poner límites a su propia ansiedad. “Tengo una medalla de oro en preocuparme”, dijo, antes de explicar que dirigir la obligó a distinguir entre lo que debía controlar y lo que debía dejar de lado.

Mescudi enlazó esa reflexión con su propia primera película como director y actor, rodada con un presupuesto de USD 350.000 en 9 días. Según relató en Big Bro with Kid Cudi, la experiencia avanzó sin contratiempos porque se apoyó en un equipo de confianza capaz de decirle cuándo repetir una toma o cuándo seguir adelante.

La música que conmueve a Snow

En el tramo musical de Big Bro with Kid Cudi, Snow eligió una historia personal para hablar de los artistas que más la conmueven. Habló de la banda británica Aquilo y de su padre, de 86 años, que tiene alzhéimer en una fase avanzada y ya no habla.

Brittany Snow contó que la música de Aquilo conmueve a su padre con alzhéimer y definió su gusto musical por canciones que la hacen bailar, llorar o volver a un recuerdo (REUTERS/Mario Anzuoni)
Brittany Snow contó que la música de Aquilo conmueve a su padre con alzhéimer y definió su gusto musical por canciones que la hacen bailar, llorar o volver a un recuerdo (REUTERS/Mario Anzuoni)

La actriz contó que le puso su música por primera vez en 2017 y que todavía reacciona a dos canciones concretas, “Low Light” y “Waiting”. “La única palabra que dice es 'hermosa’”, relató sobre la reacción de su padre cuando suenan esos temas.

Snow dijo que ahí ve la capacidad de la música ante el paso del tiempo, la enfermedad y la pérdida de memoria. Después citó a Oasis, Van Morrison, Elainey Drake, cantante, y Paper Kites, banda, como parte de un gusto que, según explicó, siempre necesita una respuesta emocional.

Esa descripción llevó a Mescudi: “Creo que quiero que me hagas una lista de reproducción”, le dijo, y ella recibió el encargo como “un enorme honor”. Snow concluyó entonces su criterio musical con una vara muy personal. Dijo que todo lo que escucha debe empujarla a bailar, llorar o regresar a un recuerdo preciso.

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