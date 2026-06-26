“Mis manos también estaban congeladas todo el tiempo”, recordó Leonardo DiCaprio sobre su rodaje más exigente

Leonardo DiCaprio afirmó que el rodaje de "El renacido" fue el más duro de su carrera

Pese a la vasta carrera de Leonardo DiCaprio, el rodaje de El renacido dejó el recuerdo más duro de toda su carrera. En una entrevista con la revista Time, citada por Fotogramas, el actor relató que trabajó con temperaturas bajo cero, cámaras congeladas y las manos entumecidas casi todo el tiempo.

En sus más de 30 producciones, el actor que comenzó su carrera en 1991 en la película de terror Critters 3 se enfrentó, en El renacido, con un rodaje con temperaturas extremas, retrasos y un margen diario muy corto para filmar con luz natural. Según explicó a Time en enero de 2026, en declaraciones recogidas por Fotogramas, el equipo dependía de la hora mágica y sufrió problemas constantes por las bajas temperaturas.

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DiCaprio explicó que toda la película se rodó en el momento en que el sol bajaba y la luz todavía servía para filmar. Ese margen, dijo, era de cerca de una hora o una hora y media al día.

El actor añadió que los elementos naturales frenaban de forma constante el trabajo del equipo. “La producción se retrasó por las temperaturas bajo cero, las cámaras se congelaron gran parte del tiempo, mis manos también estaban congeladas prácticamente todo el tiempo…”, afirmó en Time, según citó Fotogramas.

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“El renacido” y el Oscar que marcó su carrera

La película de Alejandro González Iñárritu se estrenó en 2015 y ocupa un lugar singular en la trayectoria del actor. DiCaprio suma siete nominaciones al Oscar, pero solo ha ganado una estatuilla como mejor actor, y fue por este papel.

La película de Alejandro González Iñárritu quedó asociada al único Oscar como mejor actor que ganó DiCaprio (Foto: Kimberley French/20th Century Fox)

El renacido es un wéstern de aventuras ambientado en 1823, en los territorios del noroeste de Estados Unidos. La historia, inspirada en hechos reales, sigue a Hugh Glass, un explorador que participa con su hijo mestizo en una expedición de tramperos dedicada a recolectar pieles.

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Tras el ataque de un oso, Glass sufre heridas graves que retrasan a la expedición. Uno de sus compañeros lo abandona en plena naturaleza y el personaje emprende un recorrido por territorio desconocido para perseguirlo y vengarse.

El aporte de Chivo Lubezki a la película

En ese resultado visual tuvo un papel central Emmanuel ‘Chivo’ Lubezki, director de fotografía de la cinta. Fotogramas subraya que DiCaprio destacó su importancia en el rodaje y en el acabado final de la película.

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Lubezki acumulaba ya tres premios Oscar a mejor fotografía por Gravity, Birdman o (La inesperada virtud de la ignorancia) y El renacido. Para DiCaprio, su trabajo ayudó a definir el tono de una producción atravesada por limitaciones técnicas y climáticas.

DiCaprio afirmó que el trabajo de Lubezki ayudó a definir el tono de una producción marcada por limitaciones técnicas y climáticas (Netflix)

El actor lo mencionó de forma expresa al recordar aquellas jornadas de filmación. Lo presentó como “el gran director de fotografía que hizo esta película”, dentro del mismo pasaje en el que describió las dificultades del set.

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La anécdota de la cámara en pleno rodaje

DiCaprio también relató una escena que, a su juicio, resume el tipo de búsqueda visual que marcó aquella colaboración. Contó que Lubezki se movía a su alrededor con la cámara cuando su aliento golpeó la lente por primera vez.

El intérprete recordó que reaccionó con una disculpa inmediata. “Y yo estaba como: ‘‘Chivo’, lo siento, mi aliento ha impactado contra la cámara…’”, contó en Time en declaraciones reproducidas por Fotogramas.

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La respuesta del fotógrafo, según ese relato, fue tajante. “Cabrón, rompimos la tercera pared”, dijo Lubezki, antes de añadir otra frase que DiCaprio también recordó: “Eso es exactamente lo que quería”.

Para el actor, aquel momento reflejó una forma de filmar que buscaba que el personaje se relacionara con la cámara y con el paisaje. Según el relato recogido por Fotogramas, esa experiencia combinó la dureza física del rodaje con una exploración visual del entorno.

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