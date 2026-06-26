Entretenimiento

Entre lágrimas, Sharon Stone contó la dura decisión que tomó para que su madre pudiera morir en paz: “Necesito despegarme y liberarla”

La actriz decidió apartarse durante los últimos minutos de Dorothy Stone, tras asumir que solo así podía darle una despedida serena

Guardar
Google icon
Sharon Stone contó la dura decisión que tomó para que su madre pudiera morir en paz
Sharon Stone reveló en el pódcast de Anderson Cooper que se alejó de su madre para permitirle morir en paz durante sus últimas horas (Captura de video)

Sharon Stone reveló que, en los últimos momentos de vida de su madre, tomó una decisión que le resultó devastadora: alejarse de ella deliberadamente para que pudiera morir.

La actriz habló sobre la experiencia en el episodio del jueves 25 de junio del pódcast All There Is Live with Anderson Cooper.

“En la noche en que ella estaba muriendo, no quería morir y realmente lo estaba resistiendo“, dijo Stone al pódcast. “Llegamos a esos momentos en que van ajustando la morfina, con el personal médico en casa”.

PUBLICIDAD

Según la actriz, su madre llevaba horas “aferrándose y aferrándose” a la vida.

“Finalmente me di cuenta: ‘Tengo que soltar. Necesito liberar a mi madre. Necesito dejar de entrar al cuarto. Necesito subir y ignorar a mi madre para que pueda morir‘“, relató Stone en el mismo episodio. “’Necesito desapegarme y liberarla, y ella solo va a morir si yo la suelto’”.

PUBLICIDAD

Sharon Stone y sus padres
La actriz contó que el equipo médico ajustaba la morfina en su casa mientras Dorothy Stone se resistía a morir (Instagram/@sharonstone)

La actriz admitió que fue “difícil” alejarse, porque esperaba palabras que nunca llegaron.

“Quería que ella dijera: ‘Estoy orgullosa de ti. Te amo. Lo siento. Eres importante para mí’. No iba a obtenerlas”, declaró Stone al pódcast. “Tuve que hacer las paces con el hecho de que mi mamá no iba a hacer eso. Tuve que subir y cerrar la puerta, y lo hice”.

Tras retirarse a su habitación, un asistente le informó que debía bajar porque su madre estaba muriendo. Stone se negó.

“Dije: ‘No, no’. Tuve que mantenerme firme para que ella pudiera morir”, contó. “Y entonces el equipo médico subió y dijo: 'Murió, la vamos a sacar. ¿Quieres bajar?' Tuve que mantenerme porque tenía que permitirle su liberación".

Sharon Stone y su madre Dorothy
En la entrevista, Stone dijo que tuvo que aceptar que su madre no le diría palabras de amor o reconocimiento antes de morir (Instagram/@sharonstone)

“Fue tan difícil porque quería que muriera en paz, y para que muriera en paz, tuve que soltarla. A veces eso es lo que hay que hacer”, añadió la actriz en el pódcast de Anderson Cooper.

Stone también contó al programa que, durante los meses de cuidados en su casa, adoptó un rol particular para respetar la voluntad de su madre.

“Cuando mi mamá murió, estaba en mi casa y yo la estaba cuidando, pero ella no quería que se reconociera entre nosotras que era yo”, relató. “Tenía que fingir que era personal de servicio. Entraba con una toalla en el brazo y decía: ‘Buenas tardes, señora Stone’. La cuidaba como si hubiera alguien más presente, pero cuando estábamos solas, ella descargaba todo el trauma de su infancia que no había podido expresar".

La estrella de cine afirmó que se negó a bajar cuando un asistente le avisó que su madre estaba muriendo, porque sintió que debía soltarla (REUTERS/Gonzalo Fuentes)
La estrella de cine afirmó que se negó a bajar cuando un asistente le avisó que su madre estaba muriendo, porque sintió que debía soltarla (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La madre de Sharon Stone

Dorothy Marie Stone falleció el 26 de marzo de 2025 a los 91 años.

La noticia fue confirmada por su hija en una publicación de Instagram el 21 de julio de ese año, junto a una fotografía de ambas.

“Mi madre murió”, escribió la actriz. “Un producto de la Gran Depresión, no hagamos esto de nuevo”, añadió, con un llamado a proteger y cuidar.

El fallecimiento ya había sido registrado en un obituario del diario Daily Inter Lake, de Montana, que precisó que Dorothy murió “pacíficamente junto a su familia y amigos cercanos”.

Dorothy nació el 26 de mayo de 1933 en Franklin, Pennsylvania. Estuvo casada con Joseph Stone desde 1950 hasta la muerte de este en 2009.

Sharon Stone y su madre Dorothy
Dorothy Marie Stone murió el 26 de marzo de 2025 a los 91 años y Sharon Stone confirmó la noticia en Instagram en julio (Instagram/@sharonstone)

El matrimonio tuvo cuatro hijos: Michael, Sharon, Kelly y Patrick Stone, quien murió antes que su madre.

Conocida entre sus allegados como “Dot”, trabajó como contadora en Aggressive Forge, empresa fundada por su esposo. Tras la muerte de Joseph, alternó su residencia entre Lakeside, Montana, y Beverly Hills.

En 2021, Dorothy sufrió un accidente cerebrovascular agudo del que se recuperó de forma parcial, lo que derivó en un período de cuidados bajo régimen de hospicio en el hogar de su hija.

Ese mismo año, durante el Festival de Cine de Zúrich, Sharon Stone describió la crianza que recibió de su madre como “firme” y señaló que el feminismo fue uno de los valores centrales en el hogar familiar.

Recordó una conversación en la que le preguntó a Dorothy por qué nunca le permitía apoyarse en ella, a lo que su madre respondió: “Te enseñé a pararte sobre tus propios pies”.

Temas Relacionados

Sharon StoneDorothy Stonedueloestrellas de hollywoodentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Ella ve un futuro”: Kendall Jenner y Jacob Elordi hacen oficial su romance con un viaje a Australia

La modelo y el actor fueron vistos caminando por Byron Bay antes del cumpleaños número 29 de él

“Ella ve un futuro”: Kendall Jenner y Jacob Elordi hacen oficial su romance con un viaje a Australia

“Me fui sintiéndome humillada”: Michelle Pfeiffer revela cómo casi pierde el papel protagónico en ‘Grease 2′

La intérprete de Stephanie Zinone recuerda las dificultades de la audición y cómo la inseguridad inicial se transformó en el papel que impulsó su trayectoria

“Me fui sintiéndome humillada”: Michelle Pfeiffer revela cómo casi pierde el papel protagónico en ‘Grease 2′

Bella Hadid atraviesa nueva recaída por la enfermedad de Lyme: “Nada ayuda todavía”

La modelo de 29 años convive con este padecimiento desde la adolescencia. “Esto es verdaderamente un flujo y reflujo de cada día”, sostuvo

Bella Hadid atraviesa nueva recaída por la enfermedad de Lyme: “Nada ayuda todavía”

Anya Taylor-Joy protagoniza el video de “Jealous Lover”, el nuevo sencillo de los Rolling Stones

Junto a Charles Melton, la actriz protagoniza una puesta visual de coreografía precisa

Anya Taylor-Joy protagoniza el video de “Jealous Lover”, el nuevo sencillo de los Rolling Stones

¿Brad Pitt se casará con Ines de Ramon? Fuentes cercanas revelan nuevos detalles de su relación con la diseñadora de joyas

La novia de Pitt ya es considerada familia por hermanos y sobrinos del actor, participando en encuentros privados y ganándose la aprobación de todo el entorno

¿Brad Pitt se casará con Ines de Ramon? Fuentes cercanas revelan nuevos detalles de su relación con la diseñadora de joyas

DEPORTES

El enojo de Pochettino con los periodistas tras la derrota de Estados Unidos ante Turquía: “Nadie nos felicita”

El enojo de Pochettino con los periodistas tras la derrota de Estados Unidos ante Turquía: “Nadie nos felicita”

Uruguay-España, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

“El rock nacional me dio mucha fuerza”: Beccacece citó al Indio Solari tras hacer historia con Ecuador y vencer a Alemania en el Mundial

La frustración de Colapinto por las actualizaciones que no funcionaron en Alpine durante el GP de Austria: “No mejoró”

Así es Wimbledon por dentro: un recorrido por la Catedral del Tenis a días del inicio del Grand Slam

TELESHOW

Ekaterina, la tercera en discordia entre Mauro Icardi y la China Suárez, señalada por su conducta en los boliches: “Es muy cholula”

Ekaterina, la tercera en discordia entre Mauro Icardi y la China Suárez, señalada por su conducta en los boliches: “Es muy cholula”

Una nueva denuncia contra Nacho Levy tras el testimonio de Cecilia Ce: “Entendí que había sido una relación violenta”

Lali Espósito, Tini Stoessel, Emilia Mernes y María Becerra se unen a la cruzada solidaria por Venezuela

La Poderosa anunció la desvinculación de Nacho Levy luego de las acusaciones de Cecilia Ce

Yanina Latorre filtró los supuestos chats de Mauro Icardi hablando mal de los turcos con Wanda Nara

INFOBAE AMÉRICA

El gobierno de Belice plantea reforzar el comercio con El Salvador

El gobierno de Belice plantea reforzar el comercio con El Salvador

Gobierno de Guatemala declara reservado por siete años el expediente ambiental de la prisión El Triunfo

Remanentes de onda tropical dejarán lluvias y actividad eléctrica en gran parte de Honduras

Gobierno de Honduras acredita aumento salarial a maestros y asegura cumplimiento de acuerdos con el magisterio

Que no falte el champagne: un óleo de Quinquela Martín superó los 150 mil dólares en una noche de subasta