Entre lágrimas, Sharon Stone contó la dura decisión que tomó para que su madre pudiera morir en paz: “Necesito despegarme y liberarla”

Sharon Stone reveló en el pódcast de Anderson Cooper que se alejó de su madre para permitirle morir en paz durante sus últimas horas (Captura de video)

Sharon Stone reveló que, en los últimos momentos de vida de su madre, tomó una decisión que le resultó devastadora: alejarse de ella deliberadamente para que pudiera morir.

La actriz habló sobre la experiencia en el episodio del jueves 25 de junio del pódcast All There Is Live with Anderson Cooper.

“En la noche en que ella estaba muriendo, no quería morir y realmente lo estaba resistiendo“, dijo Stone al pódcast. “Llegamos a esos momentos en que van ajustando la morfina, con el personal médico en casa”.

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Según la actriz, su madre llevaba horas “aferrándose y aferrándose” a la vida.

“Finalmente me di cuenta: ‘Tengo que soltar. Necesito liberar a mi madre. Necesito dejar de entrar al cuarto. Necesito subir y ignorar a mi madre para que pueda morir‘“, relató Stone en el mismo episodio. “’Necesito desapegarme y liberarla, y ella solo va a morir si yo la suelto’”.

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La actriz contó que el equipo médico ajustaba la morfina en su casa mientras Dorothy Stone se resistía a morir (Instagram/@sharonstone)

La actriz admitió que fue “difícil” alejarse, porque esperaba palabras que nunca llegaron.

“Quería que ella dijera: ‘Estoy orgullosa de ti. Te amo. Lo siento. Eres importante para mí’. No iba a obtenerlas”, declaró Stone al pódcast. “Tuve que hacer las paces con el hecho de que mi mamá no iba a hacer eso. Tuve que subir y cerrar la puerta, y lo hice”.

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Tras retirarse a su habitación, un asistente le informó que debía bajar porque su madre estaba muriendo. Stone se negó.

“Dije: ‘No, no’. Tuve que mantenerme firme para que ella pudiera morir”, contó. “Y entonces el equipo médico subió y dijo: 'Murió, la vamos a sacar. ¿Quieres bajar?' Tuve que mantenerme porque tenía que permitirle su liberación".

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En la entrevista, Stone dijo que tuvo que aceptar que su madre no le diría palabras de amor o reconocimiento antes de morir (Instagram/@sharonstone)

“Fue tan difícil porque quería que muriera en paz, y para que muriera en paz, tuve que soltarla. A veces eso es lo que hay que hacer”, añadió la actriz en el pódcast de Anderson Cooper.

Stone también contó al programa que, durante los meses de cuidados en su casa, adoptó un rol particular para respetar la voluntad de su madre.

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“Cuando mi mamá murió, estaba en mi casa y yo la estaba cuidando, pero ella no quería que se reconociera entre nosotras que era yo”, relató. “Tenía que fingir que era personal de servicio. Entraba con una toalla en el brazo y decía: ‘Buenas tardes, señora Stone’. La cuidaba como si hubiera alguien más presente, pero cuando estábamos solas, ella descargaba todo el trauma de su infancia que no había podido expresar".

La estrella de cine afirmó que se negó a bajar cuando un asistente le avisó que su madre estaba muriendo, porque sintió que debía soltarla (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La madre de Sharon Stone

Dorothy Marie Stone falleció el 26 de marzo de 2025 a los 91 años.

La noticia fue confirmada por su hija en una publicación de Instagram el 21 de julio de ese año, junto a una fotografía de ambas.

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“Mi madre murió”, escribió la actriz. “Un producto de la Gran Depresión, no hagamos esto de nuevo”, añadió, con un llamado a proteger y cuidar.

El fallecimiento ya había sido registrado en un obituario del diario Daily Inter Lake, de Montana, que precisó que Dorothy murió “pacíficamente junto a su familia y amigos cercanos”.

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Dorothy nació el 26 de mayo de 1933 en Franklin, Pennsylvania. Estuvo casada con Joseph Stone desde 1950 hasta la muerte de este en 2009.

Dorothy Marie Stone murió el 26 de marzo de 2025 a los 91 años y Sharon Stone confirmó la noticia en Instagram en julio (Instagram/@sharonstone)

El matrimonio tuvo cuatro hijos: Michael, Sharon, Kelly y Patrick Stone, quien murió antes que su madre.

Conocida entre sus allegados como “Dot”, trabajó como contadora en Aggressive Forge, empresa fundada por su esposo. Tras la muerte de Joseph, alternó su residencia entre Lakeside, Montana, y Beverly Hills.

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En 2021, Dorothy sufrió un accidente cerebrovascular agudo del que se recuperó de forma parcial, lo que derivó en un período de cuidados bajo régimen de hospicio en el hogar de su hija.

Ese mismo año, durante el Festival de Cine de Zúrich, Sharon Stone describió la crianza que recibió de su madre como “firme” y señaló que el feminismo fue uno de los valores centrales en el hogar familiar.

Recordó una conversación en la que le preguntó a Dorothy por qué nunca le permitía apoyarse en ella, a lo que su madre respondió: “Te enseñé a pararte sobre tus propios pies”.