Pixar explica por qué Toy Story 5 se opone a la inteligencia artificial

"Toy Story 5" vuelve al centro de la conversación con una propuesta que Pete Docter define como la antítesis de la inteligencia artificial

[Atención: esta nota contiene spoilers]

Toy Story 5 vuelve al centro de la conversación con una idea que resume buena parte de su propuesta: para Pete Docter, director creativo de Pixar, la saga es “la absoluta antítesis de la inteligencia artificial”.

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En una entrevista con GQ, Docter y la productora Lindsey Collins situaron a Jessie en el centro del relato, describieron el choque entre juguetes y pantallas y explicaron por qué Woody terminó de regreso.

Docter dice que Toy Story se opone a la inteligencia artificial porque una nueva entrega no puede limitarse a recombinar lo ya conocido. Según explicó a GQ, Toy Story 5 busca abrir terreno nuevo en la animación, los personajes y la narración, y por eso pone el foco en Jessie, en el peso de la tecnología dentro de la infancia y en una historia que avance sin repetir fórmulas.

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Hace cuatro o cinco años, Docter contó a GQ que se puso en contacto con Andrew Stanton, director de Toy Story 5, que había intervenido como guionista en todas las películas de la saga, para preguntarle si quería dirigir una entrega por primera vez. También quería saber si veía alguna vía para llevar la trama hacia otro lugar.

Pete Docter sostuvo que "Toy Story 5" se opone a la inteligencia artificial porque una nueva entrega no puede recombinar solo elementos ya conocidos (REUTERS/Mario Anzuoni)

La respuesta llegó en forma de un borrador muy rudimentario que, según Docter, ya contenía la base completa de la película. “Jessie como nueva sheriff, juguetes contra tecnología y una tableta en el papel de antagonista”.

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Docter añadió que Stanton también lanzó otra idea desde el principio: “Oh, y también va a haber unos 50 Buzz Lightyears en una isla desierta”. Y remató sobre aquel primer planteamiento: “No fue necesario cambiar nada, ya que todo lo que nos propuso nos sonaba muy emocionante”.

Para el responsable creativo de Pixar, esos pilares se mantuvieron hasta la versión final y terminaron por justificar el regreso de la saga más de 30 años después de la película original. “Era el momento de embarcarnos en esta nueva aventura”, dijo al medio.

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Pantallas, imaginación y el dilema tecnológico

Collins llevó la conversación al terreno cotidiano y explicó que la película recoge una escena cada vez más visible: “No tienes más que salir a cenar a un restaurante: ya no ves a niños jugando con muñecos o entre ellos, sino mirando pantallas”. La productora no planteó una condena simple, sino una incomodidad compartida por muchos padres. “Te puede parecer bien o mal, pero es la realidad”, señaló.

Collins explicó que la película aborda una escena cotidiana cada vez más visible fuera de la pantalla (REUTERS/Lauren Justice)

También describió esa ambivalencia desde su propia experiencia. “Por un lado, mi hijo está tranquilo y en silencio, pero por el otro… No puedo evitar preguntarme: ¿estoy provocándole un daño irreversible ahora mismo?”. En esa misma respuesta, Collins explicó por qué ese conflicto terminó dentro de Toy Story 5: “No nos interesan aquellas que ofrecen respuestas fáciles o en blanco y negro, sino todo lo contrario”.

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La productora vinculó esa tensión con el modo en que la película retrata a Bonnie. En declaraciones recogidas por GQ, afirmó que, entre todas las entregas, esta historia sobre tecnología es también la que presenta “un sentido de la imaginación más agudo”.

"Toy Story 5" incorpora un conflicto sobre la tecnología a partir de una experiencia personal de Collins

Collins comparó a Bonnie con Andy y subrayó una diferencia de intensidad. “Habíamos visto jugar a Andy, el modo en que él concebía a sus juguetes, pero nunca al nivel al que Bonnie es capaz de llegar”, indicó. Esa línea desemboca en una idea más amplia sobre la infancia y la vida adulta: “Nuestra capacidad para imaginar es lo que nos hace humanos: no creo que llegásemos muy lejos sin ella”.

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Jessie toma el mando y Woody encuentra su lugar

Pete Docter explicó que Jessie quedó en el centro de "Toy Story" porque su recorrido emocional seguía abierto desde hace tiempo (Pixar-Disney via AP)

Docter explicó a GQ que Jessie acabó en el centro de la historia porque su recorrido emocional seguía abierto desde hace tiempo. “Todo el que haya visto Toy Story 2 sabe que Jessie carga un montón de problemas y traumas a sus espaldas”, planteó.

A su juicio, el personaje guardaba más terreno por explorar que otros nombres clásicos de la saga. “Creo que sabemos más acerca de ella, de lo que ha vivido en el pasado y de su mundo interior, que acerca de Buzz o Woody”, manifestó.

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Ese punto llevó al equipo a una pregunta concreta: qué significaba sanar a Jessie y qué necesitaba de verdad. Docter resumió así la respuesta que encontraron: “La conclusión a la que llegamos es que necesita comprenderse a sí misma, entender su impacto y su valía”.

Collins reforzó esa idea con una lectura del relevo entre personajes: “Ahora está salvando a todos los juguetes. Tiene cosas muy importantes que hacer, luego es el momento de poner el foco en otros personajes”.

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Docter afirmó que "Toy Story 2" mostró que Jessie carga problemas y traumas en su historia (Pixar)

Woody, de hecho, no debía regresar en un primer momento. “Si tengo que decirte la verdad, el plan era que no volviera”, reconoció Docter en la entrevista con GQ. La vuelta apareció cuando el equipo intentó responder una pregunta básica sobre la lógica interna del relato. “Si esta es la historia de Jessie, es obvio que la única persona a la que ella llamaría estando en problemas es a Woody”, agregó.

A partir de ahí, Docter justificó su regreso por la propia manera de ser del personaje. “Y, si eso ocurre, Woody no le puede decir que no. Tiene que regresar para ayudarla”, sostuvo.

Pixar reivindica la creatividad frente a la inteligencia artificial

La conversación avanzó hacia la presión de trabajar con personajes que arrastran décadas de vínculo con el público. Collins dijo que en GQ que en Pixar nadie da luz verde a una nueva entrega hasta sentir que existe una historia que merece la pena contar.

Docter formuló ese mismo temor en términos narrativos y habló del “síndrome del protagonista flojo”. La preocupación, explicó, es que Woody y Buzz lleven tanto tiempo en pantalla que el estudio termine por limarles “todas las asperezas”. “No queremos que se convierta en Mickey Mouse”, afirmó.

Con esa comparación, Docter dejó claro que el objetivo no es conservar a los personajes como símbolos intocables, sino mantenerlos en evolución.

Pixar buscó evitar que Woody y Buzz se conviertan en personajes intocables dentro de la saga (Disney/Pixar)

Esa apuesta por la innovación también explica su mirada crítica sobre la inteligencia artificial. Para Docter, una herramienta de este tipo trabaja a partir de lo ya existente y tiene dificultades para generar algo verdaderamente nuevo. “Cada vez que le pides algo, solo es capaz de devolverte cosas que ya se han hecho con anterioridad”, sostuvo.

En esa misma línea, imaginó qué pasaría si se encargara una nueva secuela a una máquina. “Estoy seguro de que, si le pidiésemos una secuela, nos regurgitaría un resumen o collage de las entregas anteriores”, opinó.

Collins cerró esa reflexión con una definición más amplia de la saga, también en declaraciones a GQ. “Estas películas realmente tratan sobre el paso del tiempo y lo que significa hacernos mayores”, sentenció.