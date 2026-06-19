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Murió Tay Keith, reconocido productor musical de 29 años: colaboró con estrellas como Travis Scott y Beyonce

El inesperado fallecimiento conmocionó a figuras de la industria musical por la huella que marcó en la industria

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Tay Keith
El productor Tay Keith murió a los 29 años en Nashville, Tennessee, y la policía lo halló sin vida en su apartamento durante una comprobación de bienestar (Grosby)

Una fuerte noticia sacudió el mundo de la música en las últimas horas. El productor Tay Keith fue hallado sin vida el jueves por la tarde en su vivienda. También conocido como Brytavious Chambers, colaboró con grandes artistas a lo largo de su carrera y había sido premiado en varias ocasiones. Su repentino fallecimiento golpeó al público y fanáticos de la música urbana estadounidense, ya que colaboró con artistas como Travis Scott y Beyoncé.

El productor musical de Estados Unidos murió a los 29 años en Nashville, Tennessee, donde la policía lo encontró sin vida en su apartamento durante una comprobación de bienestar, según informaron desde NBC y The Guardian. El Departamento de Policía Metropolitana de Nashville indicó que no hay sospecha de ningún tercero por el momento y que la causa de la muerte sigue pendiente de la autopsia.

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NBC precisó que los agentes encontraron al productor inconsciente en su vivienda de la calle Martin. The Guardian y Variety también situaron el hallazgo en su apartamento de Nashville, Tennessee. La información policial coincide en un punto central. “No se sospecha de ningún acto delictivo”, señaló el departamento de policía de Metro Nashville, citado por NBC y The Guardian.

Una carrera exitosa con nominaciones a los Grammy

La dimensión de su carrera quedó reflejada en una amplia lista de colaboraciones con figuras del hip-hop y el pop. Durante su carrera musical, el empresario fue vinculado con artistas como Drake, Travis Scott, Beyoncé, Eminem, 21 Savage, Sexyy Red, Lil Baby y J. Cole.

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Entre sus trabajos más conocidos figuran “Sicko Mode”, de Travis Scott, y “Nonstop”, de Drake, los éxitos que ayudaron a consolidar su nombre en la industria. NBC añade que participó en cuatro canciones que llegaron al número uno del Billboard Hot 100.

Keith también trabajó en “Rich Flex”, de Drake y 21 Savage, cuya canción le dio su segunda nominación al Grammy en 2024. En 2019 había llegado su primera candidatura en el trabajo que realizó junto a Travis Scott en “Sicko Mode”.

Su catálogo incluyó además títulos como “Before I Let Go”, de Beyoncé, “Holiday”, de Lil Nas X, “Not Alike”, de Eminem, e “I Did It”, de DJ Khaled. Variety también destacó “Look Alive”, de BlocBoy JB, y recordó que recibió el premio BMI al productor del año en tres ocasiones, la más reciente en 2024.

De la universidad a la industria musical

Tay Keith nació y creció en Memphis, Tennessee, y empezó a producir música a los 14 años, recogió The Guardian. En su adolescencia ya merodeaba la industria al publicar canciones en YouTube y en sitios de hip-hop como Datpiff.

Tay Keith
Tay Keith, también conocido como Brytavious Chambers, colaboró con Drake, Beyoncé, Travis Scott, Eminem, 21 Savage, Lil Baby y J. Cole (Grosby)

BBC informó que estudió en la Universidad Estatal de Middle Tennessee y obtuvo una licenciatura en estudios integrados y gestión de medios. En una entrevista de 2020 citada por el mismo medio, explicó su decisión de terminar la carrera: “No habría tenido sentido que viniera a la universidad si no quisiera terminarla; podría haberme centrado al 100% en la música”.

En esa misma entrevista, Keith relató el momento en que su carrera despegó mientras seguía en la universidad. “En mi última semana de universidad, conseguí mi primer sencillo número uno, así que no tenía sentido abandonar los estudios”.

En 2018 fundó el sello y espacio creativo Drumatized Music Group junto con su mánager Cambrian Strong. Ese medio añadió que ambos aparecieron en Forbes 30 Under 30 Music en 2024, mientras BBC apuntó que Keith entró el año pasado en la lista “30 menores de 30” de Forbes en la categoría de música.

Homenajes de artistas y colaboradores

Tras conocerse la noticia, varios artistas y colaboradores publicaron mensajes de despedida. Una de las reacciones más dolorosas fue la de BlocBoy JB, mientras The Guardian añadió homenajes del productor Hitkidd y de DJ Scheme.

El rapero de Memphis BlocBoy JB, que conocía a Keith desde los 14 años, publicó en Instagram un mensaje sobre su muerte junto a un registro de llamadas entre ambos: “Hablábamos todos los días y me dijiste que te ibas”, escribió. En el posteo compartió una foto de los dos y un corazón roto en sus historias.

AJ Tracey, que trabajó con Keith en “Rain” junto a Aitch, también lo recordó en Instagram. “No creo que sea una exageración decir que tuvo un gran impacto en mi carrera”, afirmó el artista británico.

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