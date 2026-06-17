El videoclip de Oliver Tree y “la vuelta de Gaspi”: las inverosímiles coincidencias que circularon tras el accidente en Río de Janeiro

El videoclip de Oliver Tree para “Flowers” se viralizó en redes sociales tras el accidente aéreo del 14 de junio en Río de Janeiro, Brasil, en el que también murió Gaspar Prim (Captura de video)

El videoclip de Oliver Tree para la canción “Flowers” concentró la atención de miles de usuarios en redes sociales tras el accidente aéreo del 14 de junio en Río de Janeiro, Brasil, que cobró la vida del cantante y del youtuber argentino Gaspar Prim, conocido como Gaspi.

Dos imágenes del video —en las que el músico aparece parado entre dos helicópteros y vestido de piloto— se difundieron de forma masiva al conocerse la tragedia.

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La frase final del clip fue la más comentada: “Pongan flores sobre mi lápida porque los odiaré hasta el día en que muera”.

La colisión entre las dos aeronaves ocurrió el domingo por la mañana sobre el barrio Recreio dos Bandeirantes, en el suroeste de la ciudad. Uno de los helicópteros transportaba a cinco personas —entre ellas Tree y Prim—, mientras el otro era pilotado únicamente por Charles Marsillac. No hubo sobrevivientes, según informó CNN Brasil.

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Dos imágenes del cantante vestido de piloto entre helicópteros y la frase final de “Flowers” concentraron las reacciones tras la tragedia en Río de Janeiro (Captura de video)

Las víctimas fueron identificadas por la Policía Civil de Río de Janeiro como el cantante Oliver Tree Nickell —nombre completo del artista, nacido el 29 de junio de 1993 en Santa Cruz, California—, los pasajeros Lucas Brito Chaves y Lucas Vignale, el creador de contenido Gaspar Prim y los pilotos Alexandre Souza y Marsillac.

Una de las aeronaves cayó sobre un terreno arrendado por BYD, el fabricante chino de vehículos eléctricos, y provocó el incendio de alrededor de 20 autos estacionados. La segunda cayó a unos 100 metros de distancia sin llamas. Alrededor de 45 bomberos y 15 vehículos fueron desplegados para controlar el siniestro, que quedó sofocado en aproximadamente una hora.

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Tree, de 32 años, se encontraba en Brasil como parte de una gira mundial por 30 países. Había actuado en São Paulo el 6 de junio y su próxima fecha programada era en Lisboa el 1 de julio.

Reconocido por su corte de cabello estilo tazón, ropa holgada y un sonido alt-pop que mezcla géneros, el músico había alcanzado notoriedad con el tema “When I’m Down” y lanzado álbumes como Ugly Is Beautiful, que encabezó dos listas de Billboard.

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Tree estaba en Brasil por una gira mundial de 30 países, después de tocar en São Paulo y antes de su próxima fecha programada en Lisboa (Captura de video)

Gaspar Prim, de 23 años, contaba con alrededor de 2,8 millones de suscriptores en YouTube y era una de las figuras más reconocidas del entretenimiento digital en Argentina, con videos que acumularon decenas de millones de reproducciones.

Horas antes del accidente, había circulado una de sus últimas fotografías: aparecía sentado frente al mar en Río de Janeiro, donde grababa contenido junto al cantante.

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El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, confirmó que había ciudadanos extranjeros a bordo de una de las aeronaves. La Fuerza Aérea de Brasil (FAB) informó que investigadores del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) fueron desplegados para abrir una investigación formal.

Voceros de bomberos indicaron a CNN Brasil que las pruebas se extendían por cientos de metros y que las imágenes de video y los datos de vuelo serán determinantes para reconstruir la secuencia de los hechos.

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Gaspar Prim tenía 2,8 millones de suscriptores en YouTube y grababa contenido en Río de Janeiro junto a Oliver Tree horas antes del accidente aéreo (Captura de video)

La extraña coincidencia en un video de Gaspi

La muerte de Gaspi también reavivó el interés por un antiguo episodio de su serie La vuelta de Gaspi, en el que los números 6 y 14 aparecen de forma repetida —los mismos que componen la fecha del accidente, el 14 de junio.

En una de las escenas, el creador sube a un taxi cuyo marcador muestra de forma intermitente “6-14”. Poco después, Prim comienza a hablar exactamente en el minuto 6 con 14 segundos del video.

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En ese mismo instante, hace una broma con el nombre del escritor Jorge Luis Borges, quien murió precisamente el 14 de junio de 1986.

Hacia el final de esa misma secuencia, en una escena donde Gaspi aparenta sentirse mal, la imagen se funde a negro en el minuto 14 con 6 segundos.

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La Fuerza Aérea de Brasil y el Cenipa abrieron una investigación formal, mientras un video de Gaspi volvió a circular por las coincidencias con la fecha del 14 de junio (Captura de video)

La acumulación de esas coincidencias impulsó al video a circular de forma masiva en múltiples plataformas, donde miles de usuarios compartieron capturas y comentarios sobre las similitudes entre el contenido y las circunstancias de su muerte.