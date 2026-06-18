Reservado, oscuro y devoto de los Dodgers: el lado B de Jason Bateman, la estrella de Arrested Development

Jason Bateman confesó en W Magazine que se siente más parecido a un gato por su perfil introvertido, reservado, callado y autosuficiente (REUTERS/Danny Moloshok)

Pese a ser considerado uno de los artistas que marcó, en más de una oportunidad, la realidad del entretenimiento mundial, Jason Bateman se describió como un hombre introvertido, reservado, callado y autosuficiente en una entrevista con la revista W Magazine. En esa charla también contó que se deja crecer el pelo para buscar un look diferente.

En la conversación con W Magazine, el actor dijo que se siente más parecido a un gato que a un perro, evocó su primer beso y habló de su gusto por personajes más oscuros y ambiguos.

PUBLICIDAD

Ante la pregunta de si se parece más a un gato o a un perro, Bateman respondió en la entrevista: “Oh, desafortunadamente, un gato. Soy bastante introvertido, reservado, callado y autosuficiente, y te dejo en paz si me dejas en paz”.

Jason Bateman contó que se deja crecer el pelo para buscar un look diferente y reveló el secreto de su peinado en la entrevista (REUTERS/Carlos Barria)

Luego añadió: “Pero también soy muy, muy amigable, así que... no sé”.

En ese sentido, le preguntaron por su “nombre artístico”, formado por el primer animal que tuvo y la primera calle donde vivió. “El primer animal que tuve fue un canario al que llamábamos Cinny, porque era color canela. Cinny Emerson”, dijo, antes de agregar: “No sueno como alguien dominante”.

PUBLICIDAD

Su afinidad por los personajes ambiguos

Al hablar de sus preferencias actorales, Bateman vinculó ese interés con un rasgo personal menos visible. “No sé si es porque soy una especie de tipo torcido y... bastante oscuro”, dijo.

Jason Bateman recordó que empezó en Little House on the Prairie, pasó por las comedias de situación y encontró un punto de giro con Arrested Development (REUTERS/Caroline Brehman)

Después relacionó esa inclinación con el tipo de material con el que comenzó su carrera. Recordó que empezó en “Little House on the Prairie”, pasó luego a las comedias de situación y planteó que quizá buscó, de forma consciente o inconsciente, hacer cosas opuestas a ese registro familiar.

PUBLICIDAD

“Me alegra que ahora me dejen hacer ese tipo de cosas, porque así es como funciono”, afirmó. Y resumió cómo cree que lo percibe el público: “Realmente no me ves venir”.

Ese rasgo, según el artículo, también apareció en una conversación con el actor Joel Edgerton sobre “The Gift”. “Me dijo: ‘La gente no te va a ver venir. Pareces alguien con quien nada puede salir mal, y luego algo sale mal’”.

PUBLICIDAD

El actor situó un punto de giro de su trayectoria en Arrested Development

En la misma entrevista, Bateman repasó parte de su trayectoria y situó un punto de giro en “Arrested Development”. “Empecé a actuar a los 10. Tengo 57”, dijo, antes de añadir: “Gracias a Dios apareció Arrested Development y fue como ponerle las paletas en el pecho a mi carrera”.

El béisbol, otra de sus pasiones

Fuera de su trabajo, Jason Bateman describió el béisbol como una de las cosas que más disfruta. “Todo ese mes de béisbol fue lo más entretenido que vi en cualquier cosa”, afirmó sobre la Serie Mundial.

PUBLICIDAD

Amplió esa idea con otra comparación. “Conciertos, televisión, películas, cualquier cosa... ese mes de béisbol fue el más entretenido”.

También contó que todavía no hizo un primer lanzamiento en el estadio de los Dodgers, en parte porque no quiere alterar su relación con ese lugar. “Me gusta ser solo un aficionado allí”, explicó.

PUBLICIDAD

Jason Bateman describió el béisbol como una de las cosas que más disfruta fuera de su trabajo (REUTERS/David Swanson)

Aun así, dijo que sí hizo otras actividades con el equipo y que cree que aceptará cuando llegue la ocasión. Sobre la experiencia de estar en el montículo, señaló que impresiona la cantidad de camisetas blancas en la tribuna y lo difícil que debe de ser para los jardineros seguir la pelota.

Bateman mencionó que el béisbol representa para él una forma de desconexión y disfrute personal. Considera que la atmósfera del estadio y el ritmo del juego le permiten relajarse y compartir momentos con amigos y familiares.

PUBLICIDAD

Para el actor, el béisbol es una tradición que valora profundamente y que asocia con recuerdos felices de su vida fuera de los sets de grabación.