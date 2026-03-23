Lujo escénico y glamour ancestral en el regreso triunfal de BTS: todos los secretos detrás de la “Armadura Lírica” de Songzio

Netflix transmitió el multitudinario recital de BTS desde Seúl (Créditos: Netflix)

El regreso triunfal de BTS en la plaza Gwanghwamun de Seúl fue un acontecimiento multitudinario con millones de seguidores atentos, donde el vestuario se convirtió en el punto central.

Denominado “Armadura Lírica”, el outfit reinterpretó la tradición coreana con mirada contemporánea gracias a una colaboración exclusiva entre BTS y Songzio.

Bajo la dirección de Jay Songzio, la colección se presentó como un manifiesto de identidad cultural y fuerza escénica en el debut de la gira mundial “Arirang”.

Cada vestuario de BTS integra elementos simbólicos de la cultura coreana, fusionando tradición con un diseño contemporáneo para la gira mundial ‘Arirang’ - REUTERS

El vestuario creado para el regreso de BTS con ‘Armadura Lírica’ está inspirado en la fusión entre armaduras de la era Joseon y el hanbok tradicional, integrando elementos simbólicos de la cultura coreana y adaptándose a las necesidades escénicas.

Cada atuendo refleja la colaboración directa entre Songzio y los siete integrantes, quienes aportaron ideas para confeccionar prendas que representan tanto la identidad del grupo como la narrativa individual de sus miembros.

La colaboración entre BTS y Songzio da vida a la colección Armadura Lírica, reinterpretando el hanbok y la armadura Joseon para el regreso del grupo en Gwanghwamun - (Cortesía de Songzio)

El proceso creativo tras el vestuario de regreso de BTS

La conceptualización de “Armadura Lírica” comenzó cuando Hybe, compañía de BTS, contactó a Songzio para encargar una línea exclusiva en la que cada miembro tuviera una narrativa propia, según explicó Jay Songzio a Women’s Wear Daily (WWD).

El diseñador y su equipo no solo crearon atuendos para los siete integrantes, sino también para ochenta artistas y músicos presentes en el espectáculo.

Armadura Lírica parte del concepto coreano del ‘han’, transmitiendo resiliencia, esperanza y la superación de adversidades a través del vestuario - (EFE)

Songzio relató a The New York Times que esta colaboración difirió de todas sus experiencias previas, ya que el enfoque fue genuinamente coreano desde el primer momento. El desarrollo avanzó a partir de bocetos compartidos hasta establecer un diseño integral: cada pieza debía ser escénica y, a la vez, símbolo contemporáneo de la identidad coreana.

El involucramiento de los miembros fue profundo y constante, superando las expectativas iniciales del diseñador. Songzio subrayó en WWD que los integrantes participaron en largas sesiones de trabajo para moldear sus vestuarios, con atención especial a siluetas, materiales y detalles ornamentales.

El diseño de RM fusiona la silueta oriental coreana y elementos de armadura tradicional para destacar su imagen poderosa como líder de BTS - (Cortesía de Songzio)

Tradición coreana y simbolismo en la Armadura Lírica

El eje conceptual de la colección parte del “han”, término que, según Jay Songzio en WWD, simboliza el dolor, la esperanza y la resiliencia del pueblo coreano.

El uso de elementos como la armadura y el hanbok representa la superación de adversidades y la transformación, situando a BTS como portavoces y héroes contemporáneos.

El look de Jin incorpora una chaqueta inspirada en el hanbok coreano, acentuada por detalles metálicos que evocan la armadura - (Cortesía de Songzio)

Cada integrante encarna un arquetipo coreano: RM es “el héroe”, Jin es “el artista”, Suga es “el arquitecto”, J-Hope asume el rol de “hombre del sonido” (en coreano, “sorigun”), Jimin es “el poeta”, V personifica al “caballero” (“seonbi”) y Jungkook representa “el vanguardista”.

Estas identidades se reflejan en los atuendos a través de placas inspiradas en armaduras tradicionales, drapeados y cortes propios del hanbok.

El estilo de Suga combina placas estructuradas y una silueta elegante para expresar intensidad artística y resiliencia emocional - (Cortesía de Songzio)

A través de estas piezas, Songzio y BTS proyectan la moda coreana como un canal universal, más allá del K-pop, y como legado dinámico en el escenario internacional, según The New York Times.

J-Hope adopta una chaqueta MA-1 reinterpretada con cortes tipo dopo y detalles metálicos, enfatizando su energía y dinamismo como bailarín principal de BTS - (Cortesía de Songzio)

Cómo BTS colaboró en la creación de sus looks

En esta ocasión, los siete integrantes de BTS participaron directamente en el diseño de sus trajes. Jay Songzio precisó en WWD que el proceso incluyó encuentros individuales para tomar decisiones sobre tipos de tela, colores y ornamentos.

El diseño de Jimin explora el movimiento escultural a través de siluetas fluidas, detalles en armadura ligera y frunces aireados de inspiración hanbok - (Cortesía de Songzio)

Por ejemplo, J-Hope optó por pantalones cargo con ajuste militar y cremalleras ocultas, adecuados para la versatilidad escénica.

Jungkook buscó una camisa con acabado rústico, inspirado en la pintura paisajística coreana. Jimin seleccionó volantes enriquecidos con ónix negro, mientras que Jin eligió una chaqueta estructurada que evoca elegancia y referencias históricas.

La estética de V mezcla la elegancia del Seonbi con superposiciones contemporáneas, creando una imagen serena y carismática del Doryeong moderno - (Cortesía de Songzio)

Songzio explicó que cada vestuario debía poder transformarse durante la actuación y que incorporó mecanismos desmontables y siluetas modulables para facilitar los cambios en vivo. El resultado es una obra colectiva que narra la historia individual y grupal de la banda.

El look de Jungkook combina moda urbana y detalles de armadura para resaltar su fuerza multifacética y la profundidad emocional de su música en BTS - (Cortesía de Songzio)

Técnicas artesanales y materiales en la colección de BTS

Para la confección, se emplearon técnicas artesanales tradicionales y telas desarrolladas específicamente en Corea, como el algodón tejido a mano con hilos gruesos, evocando las texturas de la pintura paisajística coreana. Songzio resaltó el uso de materiales locales como lino y algodones orgánicos, tratados en talleres coreanos.

Algunos atuendos incorporan planchas inspiradas en armaduras antiguas, tachuelas metálicas y aplicaciones ornamentales que evocan cicatrices y memorias históricas. Los pantalones en varios trajes utilizan cortes asimétricos, mientras que los pliegues remiten a la arquitectura de puertas tradicionales coreanas.

Cada miembro de BTS representa un arquetipo coreano en el escenario, desde el héroe hasta el vanguardista, mediante atuendos distintivos y personalizados - (Kim Hong-Ji/Pool Photo via AP)

La colaboración entre BTS y Songzio continuará en la gira internacional prevista, donde el diseñador busca reinterpretar la bandera coreana como elemento de vestuario, según adelantó en la entrevista con WWD.

La experiencia dejó una huella especial en el equipo creativo: Jay Songzio reconoció que el proyecto revitalizó la relación entre moda y cultura coreana, consolidando la proyección global de una tradición viva desde el escenario.