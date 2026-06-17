Emily Ratajkowski reaparece en Mallorca con nuevas fotos en bikini tras la polémica por su sesión topless

Emily Ratajkowski volvió a Instagram con fotos de sus vacaciones en Mallorca y mostró nuevos trajes de baño en su isla favorita (Instagram/@emrata/REUTERS)

Emily Ratajkowski volvió a sus redes sociales con una serie de fotografías atrevidas de sus vacaciones en Mallorca, días después de que una producción fotográfica en topless despertara críticas entre sus seguidores.

La modelo, de 35 años, compartió postales en las que aparece con un bikini negro escotado y un vestido de playa corto durante un almuerzo, además de un bikini estampado con motivos florales.

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La nueva publicación incluyó un bikini negro escotado, un vestido de playa corto, un bikini floral y un vestido de malla rojo (Instagram/@emrata)

En otra de las imágenes posa con un vestido de malla rojo y sin sostén. “De vuelta en mi isla favorita, probando algunos nuevos”, escribió Ratajkowski en el pie de foto, en referencia a sus nuevos trajes de baño.

La publicación llegó luego de que, la semana anterior, Ratajkowski compartiera fotografías en topless en las que simula amamantar a un muñeco mientras bebe vino, vestida únicamente con una chaqueta de cuero.

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Las imágenes formaron parte de una producción de New York Magazine que acompañó un ensayo personal de la modelo.

Emily Ratajkowski generó un gran revuelo en redes tras publicar una serie de fotos donde simula amamantar a un bebé mientras bebe vino

Las fotografías recibieron numerosos comentarios negativos de usuarios en redes sociales. Algunos calificaron la sesión como “perturbadora” y “incómoda”. Uno de los comentarios citados por el medio decía: “Esa foto es genuinamente perturbadora”. Otro usuario cuestionó: “¿Por qué estamos sexualizando la lactancia?”.

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Ratajkowski no respondió de manera directa a los comentarios, aunque su nueva publicación coincidió con la continuidad de la promoción de su ensayo, en el que aborda su vida amorosa tras el divorcio.

Entre los cuestionamientos a Emily Ratajkowski apareció una crítica por la sexualización de la lactancia en las imágenes publicadas (Instagram/@emrata)

Emily Ratajkowski y las citas como madre soltera

En el ensayo publicado en The Cut, Emily Ratajkowski relató cómo organizó su vida amorosa tras separarse de su esposo, el cineasta Sebastian Bear-McClard, con quien tiene un hijo, Sylvester, de 5 años.

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La escritora explicó que se impuso dos reglas durante esa etapa: nunca faltar a la hora de dormir de su hijo y, en la práctica, no quedarse a dormir fuera de casa. “Eran naturales y fáciles de cumplir”, citó el medio.

Ratajkowski añadió que, sin importar cuántos cócteles hubiera tomado la noche anterior, se aseguraba de estar vestida y lista para relevar a la niñera antes de que su hijo despertara.

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La modelo también describió su relación con un hombre al que identificó únicamente como “Elder Millennial”, de cuya casa se retiraba en silencio antes del amanecer para volver junto a su hijo.

Ratajkowski y Bear-McClard, productor que trabajó en filmes como Uncut Gems, se casaron en 2018 y tuvieron a su hijo en marzo de 2021.

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Emily Ratajkowski dijo que, después del divorcio, se impuso no faltar a la hora de dormir de su hijo Sylvester ni quedarse a dormir fuera de casa (REUTERS/Mario Anzuoni)

La pareja anunció su separación en julio de 2022, tras cuatro años y medio de matrimonio. La modelo presentó los papeles de divorcio en septiembre de ese año y el proceso concluyó el año pasado, según el mismo medio.

En el ensayo, Ratajkowski indicó que, seis meses después del nacimiento de su hijo, ella y su entonces esposo dejaron de tener relaciones sexuales, situación previa a la separación de la pareja.

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La modelo también describió el periodo posterior al anuncio del divorcio, cuando recibió gestos de compasión de personas de su entorno. Según los reportes, dijo no soportar la forma en que la miraban tras la ruptura.

En declaraciones previas citadas por el mismo medio, Emily Ratajkowski abordó otros momentos de su vida tras el divorcio.

En 2023, en una entrevista con la revista HommeGirls, afirmó sentirse orgullosa de cómo enfrentó esa etapa de soltería.

Emily Ratajkowski repasó su separación de Sebastian Bear-McClard, el divorcio iniciado en 2022 y el impacto de la maternidad en su vida y en su forma de vestir (REUTERS/Lucas Jackson)

En 2025, en conversación con ELLE, habló sobre cómo su maternidad influyó en su forma de vestir, incluida la elección de calzado para acompañar a su hijo a la escuela.

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