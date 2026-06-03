Martin Scorsese respalda a una empresa de IA con la que podría crear próximas películas

Martin Scorsese se cinceró sobre la vez que estudió para ser sacerdote. (REUTERS/Aude Guerrucci)

Martin Scorsese se ha incorporado como asesor de la empresa de inteligencia artificial Black Forest Labs, en el marco de una colaboración orientada al desarrollo de herramientas para la creación audiovisual.

La compañía señaló que la participación del cineasta busca contribuir a la exploración de nuevas aplicaciones tecnológicas en la producción de contenidos.

La firma describió el objetivo de la colaboración como un intento de “ampliar los límites de la creatividad” para generar experiencias más complejas para las audiencias. El cineasta, por su parte, ofreció una declaración en la que abordó la relación entre el cine y la evolución tecnológica.

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“El cine es un medio joven, de apenas unos 125 años, por lo que debemos estar abiertos a cómo puede evolucionar”, señaló el director en un comunicado difundido en el sitio web de la empresa.

Martin Scorsese aseguró que se debe estar abiertos sobre la evolución del cine. (REUTERS/Mario Anzuoni)

En el mismo texto, Scorsese hizo referencia a experiencias previas con herramientas tecnológicas en sus producciones, como el uso de efectos en 3D en Hugo y la tecnología de desdigitalización en The Irishman.

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El cineasta indicó que las herramientas de inteligencia artificial podrían facilitar la comunicación de ideas visuales dentro de los equipos de producción.

De acuerdo con él, este tipo de tecnología permitiría transmitir con mayor claridad las imágenes previstas en la etapa de desarrollo de un proyecto cinematográfico a distintos departamentos creativos, incluidos diseño de producción, dirección de arte y fotografía.

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“Ahora, con esta herramienta, puedo compartir lo que estoy visualizando de manera más clara y eficiente con mi equipo creativo”, afirmó y añadió que esto podría contribuir al desarrollo del trabajo conjunto durante las etapas iniciales de producción.

Martin Scorsese destacó que con la IA puede comunicar mejor sus ideas al equipo de producción. (REUTERS/Liesa Johannssen)

Como parte del anuncio, Black Forest Labs difundió un video grabado en la oficina del director en Nueva York. En el material audiovisual, Martin Scorsese utiliza el modelo generativo de inteligencia artificial FLUX para desarrollar un storyboard de una escena.

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El video también incluye una referencia a la planificación de una secuencia de cámara en movimiento utilizada en la película Goodfellas, en la que el personaje Henry Hill recorre un club nocturno mientras la cámara lo sigue en un plano continuo.

El director explicó que la construcción de esa escena requirió una planificación detallada de cada segmento del recorrido. En el video, señaló que herramientas de este tipo podrían acelerar el proceso de preproducción al permitir una visualización más rápida de las ideas.

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“Si tienes una herramienta como esta, podrías resolverlo mucho más rápido y ahorrar tiempo de producción, además de reducir la carga de trabajo del equipo”, indicó.

Martin Scorsese argumentó que la IA puede disminuir los tiempos de pre-producción. (REUTERS/Danny Moloshok)

El propio director ha señalado que utilizó la herramienta de la empresa para desarrollar material de previsualización en un proyecto en desarrollo. Según explicó, el sistema permitió agilizar la etapa de planificación sin modificar los criterios creativos del proceso.

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“Durante la preproducción, el tiempo implica costos, y esto nos permitió avanzar más rápido sin sacrificar calidad ni el trabajo artesanal”, afirmó.

Black Forest Labs, con sede en Friburgo, Alemania, fue fundada en 2024. Su director ejecutivo, Robin Rombach, describió la participación de Scorsese como un ejemplo del uso de estas tecnologías en la industria audiovisual.

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Martin Scorsese ahora es asesor de Black Forest Labs. (REUTERS/Aude Guerrucci)

De acuerdo con información difundida por medios especializados, la conexión entre Scorsese y la empresa se habría producido a través de BroadLight Capital, una firma de inversión vinculada a la industria del entretenimiento.

Entre los fundadores de esa firma se encuentra Rick Yorn, representante del director. También habría participado en el acercamiento el productor y ejecutivo Michael Ovitz, cofundador de la agencia CAA, quien ha realizado inversiones en la compañía de inteligencia artificial.

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